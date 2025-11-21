2025. november 21. péntek Olivér
Historical old retro Christmas steam train with brightly colored snowflake garland and lots of smoke at night in the city on Christmas Eve in Russia. Amazing New Years railway tourist express.
HelloVidék

Őrületes adventi élmény 2025-ben: 6+1 varázslatos téli kisvasút, ahol a Mikulás is vonatra száll

Pais-Horváth Szilvia
2025. november 21. 14:15

Idén is elindulnak a magyar vidék legvarázslatosabb téli Mikulás-expresszei: már most hatalmas az érdeklődés, több vidéki kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni! A jegyárak helyenként meglepően olcsóak, máshol viszont rekordközeli összegekbe kerültek ki – mutatjuk, hol és mennyiért találkozhatnak a gyerekek a Mikulással 2025-ben.

A családok egyik legkedveltebb adventi programja évek óta a Mikulásvonat: az ország több pontján már december elején feldíszített vagonok, manók, interaktív műsorok és természetesen maga a Télapó várja az utasokat. A 2025-ös szezonra szinte minden nagyobb és vidéki erdei vasút meghirdette a járatait – bár nem mindenhol közöltek pontos díjszabást, ahol viszont igen, ott kedvező és családbarát árakkal találkozhatunk. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb, biztosan induló 2025-ös Mikulás-expresseket, friss programokkal és aktuális jegyárakkal:

1. Kaszói Állami Erdei Vasút: Mikulásjárat (Kaszó) – 2025. december 6.

A Kaszói járat évek óta a Dél-Dunántúl egyik legnépszerűbb adventi programja: a gyerekek végig aktív részesei a történetnek, a helyszín pedig igazi mesebeli háttér.

  • A programban: a Mikulás „elveszett zsákjának” közös megkeresése, meglepetés ajándékok, családias hangulat az erdő mélyén.
  • Indulás: 10:00, 12:00, 14:00
  • Jegyárak: Gyerek: 2 500 Ft, Felnőtt: 2 000 Ft

Jelentkezés: előzetes regisztráció kötelező december 2-ig.

2. Királyréti Erdei Vasút: Rénszarvas Expressz (Kismaros–Királyrét) – 2025. december 6–7.

Ez a járat minden évben telt házzal fut, és külön előnye, hogy nem drágább a normál kisvasúti jegynél.

  • Program: találkozás a Mikulással, manók, forró tea, forralt bor, ünnepi hangulatú, fűtött kocsik.
  • Időtartam: kb. 1–1,5 óra.
  • Jegyár: a MÁV-üzemeltetésű kisvasút normál díjszabása érvényes (hivatalos tájékoztatás szerint nincs külön Mikulás-felár).

3. Szilvásváradi Erdei Vasút: Mikulásjárat – 2025. december 6–7.

A helyszín különlegessége, hogy a Gloriett-tisztás télen is látványos – sok család minden évben ide szervezi az első decemberi kirándulást.

  • Program: utazás a Gloriett-tisztásig, ahol a Mikulás meleg teával és szaloncukorral várja a kicsiket.
  • Indulás: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00
  • Jegyár: a szervezők közlése szerint az érvényes díjszabás szerint, külön Mikulás-felár nem szerepel.

4. Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút: Mikulásvonat Bükk – 2025. december 3–6.

A Bükk egyik legszebb téli útvonalán halad a kisvasút – sok szülő szerint ez az ország egyik legfotogénebb Mikulás-programja. 

  • Program: a vonat a Stimecz-házhoz viszi a családokat, ahol a Mikulás fogadja a gyerekeket szaloncukorral és közös fotózással.
  • Jegyár: a 2025-ös díjszabást még nem tették közzé, de a járat biztosan indul, és a szervezők szerint a korábbi évekhez hasonló, mérsékelt árakra lehet számítani.
  • Regisztráció: felsotarkany.kisvasut@egererdo.hu-n

5. Diósgyőri Mesebirodalom: Mikulásvonat a Bükkben – 2025. november 27-től - december 14-ig

A Diósgyőri Mikulásvonat a karácsony előtti időszakban közlekedő feldíszített kisvonat, mely Miskolcról egy családok számára megálmodott Mesebirodalomba közlekedik, a Bükk-hegység szívébe. A Mesebirodalomban gyermekszínház, fényerdő és a Mikulás gondoskodik a különleges kikapcsolódásról minden korosztály számára.

  • Program: Kalandos utazás a Mikuláslakhoz és ajándékcsomag a gyerekeknek. Zenés-táncos gyermekelőadások 700 m²-nyi fűtött, fedett nézőtéren.
  • Vonat indulás helyszíne: 3534 Miskolc, Dorottya utca 1.
  • Mesebirodalom helyszíne: 3517 Miskolc, Lillafüred (bejárat a Park büfé mellett)
  • Árak: 1. kategória – Előadás és vonat: 6 000 Ft, 2. kategória – Előadás és vonat: 6 300 Ft, 3. kategória – Előadás és vonat: 6 700 Ft (+ Mikuláscsomag jegy: 1 800 Ft)

6. Mikulásexpressz a Csömödéri Állami Erdei Vasúton - Zalai Mikulásjárat – 2025. december 1-től 6-ig 

A zalai dombok titokzatos erdeiben zakatoló kisvasút igazi karácsonyi mesehangulatot teremt: a Mikulás felszáll a szerelvényre, ajándékokat hoz a gyerekeknek, és lehetőség nyílik közös fotóra is az ünnepi különjáraton.

  • Időpont: december 1-től 5-ig óvodás és iskolás csoportoknak, december 6-án családoknak
  • Indulások: 10.45 Lenti, vissza 12.15 Csömödér
  • Regisztráció: a csoportoknak szükséges az erdeivasut@zalaerdo.hu e-mail-címen, vagy telefonon (+36 30 364‑8901, +36 92 579‑033)

7. Mátrafüredi Mikulásjárat - 2025. december 6. és 7.

  • Indulások: 10:00 és 12:30 órakor, Gyöngyös végállomás
  • Regisztráció: előzetes jelentkezés szükséges, telefonon, a (37) 312-447-es számon, hétköznap 9–14 óra között.

Ünnepi hangulatú erdei utazás kisvasúton a Mátrában, Gyöngyösről indulva. A mátrafüredi állomáson a Mikulás várja a gyerekeket ajándékkal. A kisvasút gyöngyösi végállomásánál emellett kézműves vásár és gyerekműsorok is lesznek, meg persze némi harapnivaló és innivaló is akad.
Címlapkép: Getty Images
Ajánlatunk
