A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Őrületes adventi élmény 2025-ben: 6+1 varázslatos téli kisvasút, ahol a Mikulás is vonatra száll
Idén is elindulnak a magyar vidék legvarázslatosabb téli Mikulás-expresszei: már most hatalmas az érdeklődés, több vidéki kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni! A jegyárak helyenként meglepően olcsóak, máshol viszont rekordközeli összegekbe kerültek ki – mutatjuk, hol és mennyiért találkozhatnak a gyerekek a Mikulással 2025-ben.
A családok egyik legkedveltebb adventi programja évek óta a Mikulásvonat: az ország több pontján már december elején feldíszített vagonok, manók, interaktív műsorok és természetesen maga a Télapó várja az utasokat. A 2025-ös szezonra szinte minden nagyobb és vidéki erdei vasút meghirdette a járatait – bár nem mindenhol közöltek pontos díjszabást, ahol viszont igen, ott kedvező és családbarát árakkal találkozhatunk. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb, biztosan induló 2025-ös Mikulás-expresseket, friss programokkal és aktuális jegyárakkal:
1. Kaszói Állami Erdei Vasút: Mikulásjárat (Kaszó) – 2025. december 6.
A Kaszói járat évek óta a Dél-Dunántúl egyik legnépszerűbb adventi programja: a gyerekek végig aktív részesei a történetnek, a helyszín pedig igazi mesebeli háttér.
- A programban: a Mikulás „elveszett zsákjának” közös megkeresése, meglepetés ajándékok, családias hangulat az erdő mélyén.
- Indulás: 10:00, 12:00, 14:00
- Jegyárak: Gyerek: 2 500 Ft, Felnőtt: 2 000 Ft
Jelentkezés: előzetes regisztráció kötelező december 2-ig.
2. Királyréti Erdei Vasút: Rénszarvas Expressz (Kismaros–Királyrét) – 2025. december 6–7.
Ez a járat minden évben telt házzal fut, és külön előnye, hogy nem drágább a normál kisvasúti jegynél.
- Program: találkozás a Mikulással, manók, forró tea, forralt bor, ünnepi hangulatú, fűtött kocsik.
- Időtartam: kb. 1–1,5 óra.
- Jegyár: a MÁV-üzemeltetésű kisvasút normál díjszabása érvényes (hivatalos tájékoztatás szerint nincs külön Mikulás-felár).
3. Szilvásváradi Erdei Vasút: Mikulásjárat – 2025. december 6–7.
A helyszín különlegessége, hogy a Gloriett-tisztás télen is látványos – sok család minden évben ide szervezi az első decemberi kirándulást.
- Program: utazás a Gloriett-tisztásig, ahol a Mikulás meleg teával és szaloncukorral várja a kicsiket.
- Indulás: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00
- Jegyár: a szervezők közlése szerint az érvényes díjszabás szerint, külön Mikulás-felár nem szerepel.
4. Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút: Mikulásvonat Bükk – 2025. december 3–6.
A Bükk egyik legszebb téli útvonalán halad a kisvasút – sok szülő szerint ez az ország egyik legfotogénebb Mikulás-programja.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Program: a vonat a Stimecz-házhoz viszi a családokat, ahol a Mikulás fogadja a gyerekeket szaloncukorral és közös fotózással.
- Jegyár: a 2025-ös díjszabást még nem tették közzé, de a járat biztosan indul, és a szervezők szerint a korábbi évekhez hasonló, mérsékelt árakra lehet számítani.
- Regisztráció: felsotarkany.kisvasut@egererdo.hu-n
5. Diósgyőri Mesebirodalom: Mikulásvonat a Bükkben – 2025. november 27-től - december 14-ig
A Diósgyőri Mikulásvonat a karácsony előtti időszakban közlekedő feldíszített kisvonat, mely Miskolcról egy családok számára megálmodott Mesebirodalomba közlekedik, a Bükk-hegység szívébe. A Mesebirodalomban gyermekszínház, fényerdő és a Mikulás gondoskodik a különleges kikapcsolódásról minden korosztály számára.
- Program: Kalandos utazás a Mikuláslakhoz és ajándékcsomag a gyerekeknek. Zenés-táncos gyermekelőadások 700 m²-nyi fűtött, fedett nézőtéren.
- Vonat indulás helyszíne: 3534 Miskolc, Dorottya utca 1.
- Mesebirodalom helyszíne: 3517 Miskolc, Lillafüred (bejárat a Park büfé mellett)
- Árak: 1. kategória – Előadás és vonat: 6 000 Ft, 2. kategória – Előadás és vonat: 6 300 Ft, 3. kategória – Előadás és vonat: 6 700 Ft (+ Mikuláscsomag jegy: 1 800 Ft)
6. Mikulásexpressz a Csömödéri Állami Erdei Vasúton - Zalai Mikulásjárat – 2025. december 1-től 6-ig
A zalai dombok titokzatos erdeiben zakatoló kisvasút igazi karácsonyi mesehangulatot teremt: a Mikulás felszáll a szerelvényre, ajándékokat hoz a gyerekeknek, és lehetőség nyílik közös fotóra is az ünnepi különjáraton.
- Időpont: december 1-től 5-ig óvodás és iskolás csoportoknak, december 6-án családoknak
- Indulások: 10.45 Lenti, vissza 12.15 Csömödér
- Regisztráció: a csoportoknak szükséges az erdeivasut@zalaerdo.hu e-mail-címen, vagy telefonon (+36 30 364‑8901, +36 92 579‑033)
7. Mátrafüredi Mikulásjárat - 2025. december 6. és 7.
- Indulások: 10:00 és 12:30 órakor, Gyöngyös végállomás
- Regisztráció: előzetes jelentkezés szükséges, telefonon, a (37) 312-447-es számon, hétköznap 9–14 óra között.
Ünnepi hangulatú erdei utazás kisvasúton a Mátrában, Gyöngyösről indulva. A mátrafüredi állomáson a Mikulás várja a gyerekeket ajándékkal. A kisvasút gyöngyösi végállomásánál emellett kézműves vásár és gyerekműsorok is lesznek, meg persze némi harapnivaló és innivaló is akad.
Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak az egri várnál.
Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet
Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a...
Őrületes szenzáció: dinoszaurusz csontok százai feküdtek egymáson - a kutatókat is meglepte a felfedezés
Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel Erdélyben, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent.
Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó
A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg Kardoskúton. Mégis mi történik a Fehér-tavon?
A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.
Érik a botrány a Balatonnál: 99 lakásos vízparti óriásprojekt készül Fonyódon, a helyiek tiltakoznak
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett.
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek.
„Akár az állomány 80%-a eltűnhet” – brutális pusztítást végez az új nyúlvírus Békés vármegyében. A járvány nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is...
Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya – így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!
Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
Sokkolta a kisvárost a hír: 27 év után bezár a meseszép, ikonikus tóparti étterem - mégis mi történt?
Komoly változás előtt áll a tapolcai vendéglátás: bezár ugyanis az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem a tóparton. Mi lesz ezután? – kérdezik sokan.
Ez a gyönyörű ezüstfenyő lesz idén Magyarország karácsonyfája: a Nyírségből érkezik a Kossuth térre a 23 méteres óriás
Ibrányból érkezik a Kossuth térre Magyarország karácsonyfája idén. Az Országgyűlés Hivatala 31 felajánlásból választotta ki.
Néhány hete még a teljesen kiszáradt Fátyol-vízesés képe járta be a magyar sajtót, mostanra azonban újra teljes pompájában látható az ország egyik legismertebb természeti csodája.
Eger karácsonyi vására 2025-ben is számos izgalmas programmal csalogat, a város szívébe igazi ünnepi hangulattal készülnek. Adventi programajánlóra fel!
Van egy jó és egy rossz hírünk: szűkülnek ugyan a horgászati lehetőségek a Balatonnál, de a jegyárak szerencsére alig változnak. Mutatjuk a részleteket!
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.