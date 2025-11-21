Őrületes adventi élmény 2025-ben: 6+1 varázslatos téli kisvasút, ahol a Mikulás is vonatra száll

Idén is elindulnak a magyar vidék legvarázslatosabb téli Mikulás-expresszei: már most hatalmas az érdeklődés, több vidéki kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni! A jegyárak helyenként meglepően olcsóak, máshol viszont rekordközeli összegekbe kerültek ki – mutatjuk, hol és mennyiért találkozhatnak a gyerekek a Mikulással 2025-ben.

A családok egyik legkedveltebb adventi programja évek óta a Mikulásvonat: az ország több pontján már december elején feldíszített vagonok, manók, interaktív műsorok és természetesen maga a Télapó várja az utasokat. A 2025-ös szezonra szinte minden nagyobb és vidéki erdei vasút meghirdette a járatait – bár nem mindenhol közöltek pontos díjszabást, ahol viszont igen, ott kedvező és családbarát árakkal találkozhatunk. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb, biztosan induló 2025-ös Mikulás-expresseket, friss programokkal és aktuális jegyárakkal:

1. Kaszói Állami Erdei Vasút: Mikulásjárat (Kaszó) – 2025. december 6.

A Kaszói járat évek óta a Dél-Dunántúl egyik legnépszerűbb adventi programja: a gyerekek végig aktív részesei a történetnek, a helyszín pedig igazi mesebeli háttér.

A programban: a Mikulás „elveszett zsákjának” közös megkeresése, meglepetés ajándékok, családias hangulat az erdő mélyén.

Indulás: 10:00, 12:00, 14:00

Jegyárak: Gyerek: 2 500 Ft, Felnőtt: 2 000 Ft

Jelentkezés: előzetes regisztráció kötelező december 2-ig.

2. Királyréti Erdei Vasút: Rénszarvas Expressz (Kismaros–Királyrét) – 2025. december 6–7.

Ez a járat minden évben telt házzal fut, és külön előnye, hogy nem drágább a normál kisvasúti jegynél.

Program: találkozás a Mikulással, manók, forró tea, forralt bor, ünnepi hangulatú, fűtött kocsik.

Időtartam: kb. 1–1,5 óra.

Jegyár: a MÁV-üzemeltetésű kisvasút normál díjszabása érvényes (hivatalos tájékoztatás szerint nincs külön Mikulás-felár).

3. Szilvásváradi Erdei Vasút: Mikulásjárat – 2025. december 6–7.

A helyszín különlegessége, hogy a Gloriett-tisztás télen is látványos – sok család minden évben ide szervezi az első decemberi kirándulást.

Program: utazás a Gloriett-tisztásig, ahol a Mikulás meleg teával és szaloncukorral várja a kicsiket.

Indulás: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00

Jegyár: a szervezők közlése szerint az érvényes díjszabás szerint, külön Mikulás-felár nem szerepel.

4. Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút: Mikulásvonat Bükk – 2025. december 3–6.

A Bükk egyik legszebb téli útvonalán halad a kisvasút – sok szülő szerint ez az ország egyik legfotogénebb Mikulás-programja.

Program: a vonat a Stimecz-házhoz viszi a családokat, ahol a Mikulás fogadja a gyerekeket szaloncukorral és közös fotózással.

Jegyár: a 2025-ös díjszabást még nem tették közzé, de a járat biztosan indul, és a szervezők szerint a korábbi évekhez hasonló, mérsékelt árakra lehet számítani.

Regisztráció: felsotarkany.kisvasut@egererdo.hu-n

5. Diósgyőri Mesebirodalom: Mikulásvonat a Bükkben – 2025. november 27-től - december 14-ig

A Diósgyőri Mikulásvonat a karácsony előtti időszakban közlekedő feldíszített kisvonat, mely Miskolcról egy családok számára megálmodott Mesebirodalomba közlekedik, a Bükk-hegység szívébe. A Mesebirodalomban gyermekszínház, fényerdő és a Mikulás gondoskodik a különleges kikapcsolódásról minden korosztály számára.

Program: Kalandos utazás a Mikuláslakhoz és ajándékcsomag a gyerekeknek. Zenés-táncos gyermekelőadások 700 m²-nyi fűtött, fedett nézőtéren.

Vonat indulás helyszíne: 3534 Miskolc, Dorottya utca 1.

Mesebirodalom helyszíne: 3517 Miskolc, Lillafüred (bejárat a Park büfé mellett)

Árak: 1. kategória – Előadás és vonat: 6 000 Ft, 2. kategória – Előadás és vonat: 6 300 Ft, 3. kategória – Előadás és vonat: 6 700 Ft (+ Mikuláscsomag jegy: 1 800 Ft)

6. Mikulásexpressz a Csömödéri Állami Erdei Vasúton - Zalai Mikulásjárat – 2025. december 1-től 6-ig

A zalai dombok titokzatos erdeiben zakatoló kisvasút igazi karácsonyi mesehangulatot teremt: a Mikulás felszáll a szerelvényre, ajándékokat hoz a gyerekeknek, és lehetőség nyílik közös fotóra is az ünnepi különjáraton.

Időpont: december 1-től 5-ig óvodás és iskolás csoportoknak, december 6-án családoknak

Indulások: 10.45 Lenti, vissza 12.15 Csömödér

Regisztráció: a csoportoknak szükséges az erdeivasut@zalaerdo.hu e-mail-címen, vagy telefonon (+36 30 364‑8901, +36 92 579‑033)

7. Mátrafüredi Mikulásjárat - 2025. december 6. és 7.

Indulások: 10:00 és 12:30 órakor, Gyöngyös végállomás

Regisztráció: előzetes jelentkezés szükséges, telefonon, a (37) 312-447-es számon, hétköznap 9–14 óra között.

Ünnepi hangulatú erdei utazás kisvasúton a Mátrában, Gyöngyösről indulva. A mátrafüredi állomáson a Mikulás várja a gyerekeket ajándékkal. A kisvasút gyöngyösi végállomásánál emellett kézműves vásár és gyerekműsorok is lesznek, meg persze némi harapnivaló és innivaló is akad.