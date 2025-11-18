Ez a gyönyörű ezüstfenyő lesz idén Magyarország karácsonyfája: a Nyírségből érkezik a Kossuth térre a 23 méteres óriás

Ibrányból érkezik a Kossuth térre Magyarország karácsonyfája idén. Az Országgyűlés Hivatala 31 felajánlásból választotta ki.

"Hagyományainkhoz híven idén is kiválasztottuk a Kossuth téren felállítandó ország karácsonyfáját" - közölte be róla az Országgyűlés Hivatala. 31 felajánlás érkezett, ezek közül 18 fa volt kellően magas (legalább 20 méter hosszú) ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják.

Az elbírálás a megfelelő magasság, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Ezt követően figyelembe kellett venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy hogyan viseli el az óriási fenyőfa a kivágást, emelést, rögzítést. Végül a szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés.

Az Ország Karácsonyfája 2025-ben Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz. A család az unokák javaslatára, tavaly szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA