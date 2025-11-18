Ez a gyönyörű ezüstfenyő lesz idén Magyarország karácsonyfája: a Nyírségből érkezik a Kossuth térre a 23 méteres óriás

Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
"Hagyományainkhoz híven idén is kiválasztottuk a Kossuth téren felállítandó ország karácsonyfáját" - közölte be róla az Országgyűlés Hivatala. 31 felajánlás érkezett, ezek közül 18 fa volt kellően magas (legalább 20 méter hosszú) ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják.
Az elbírálás a megfelelő magasság, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Ezt követően figyelembe kellett venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy hogyan viseli el az óriási fenyőfa a kivágást, emelést, rögzítést. Végül a szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés.
Az Ország Karácsonyfája 2025-ben Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz. A család az unokák javaslatára, tavaly szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.
Kritikus hetek jönnek a kiskertekben: a hazai szakértő szerint ezt muszáj most meglépni a fagyok ellen
A HelloVidék most szakember segítségével összegyűjtötte, mit érdemes még mindenképp elvégezni a kiskertben, mielőtt megérkeznek a tartós mínuszok.
Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
Van egy régi falusi praktika, amitől újraéled a talaj, és a zöldségeid is meghálálják. Nincs hozzá szükség komposztládára, csak egy ásóra és egy kis észre.
Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helyi lakos fogalmazott: „A dögök itt vannak – mindenhol szaladgálnak.”
A Vértes hegység ritka fája, a kőhányási berkenye kipusztult – és a meglepő tettes a túlszaporodott muflonállomány.
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
A Zamárdi Téli Korzó 2025-ben is ingyenes korcsolyapályával, fűtött gyereksarokkal és helyi borászatok, kézműves árusok gasztronómiai különlegességeivel vár a Balaton-parton.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
