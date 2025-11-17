2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
13 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Morning fog on Pacific Northwest lake, rowboat with two men fishing.
HelloVidék

Rémisztő helyzet a Balatonnál: sűrű ködben rekedt horgászokat mentettek ki – videóval

HelloVidék
2025. november 17. 10:15

Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték. Szerencsére a gyors reagálásnak és a felkészült felszerelésnek köszönhetően épségben partot értek.

Az eset még november közepén történt, amikor Balatonvilágosról indult el két férfi egy csónakban horgászni. A szabályok szerint 22 óra után már tilos a vízen tartózkodni horgászat céljából, a férfiak azonban időben indultak kifelé. A tóra azonban sűrű, vastag tejköd szállt le, és a horgászok nem találták a partot - írta a Pecaverzum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közösségi oldalán számolt be az esetről: a mentés először telefonos instrukciókkal kezdődött, de a horgászok továbbra sem tudták meghatározni az irányt.

„Ez nem csoda, hiszen vastag köd ült a tóra, és az okostelefonok viszonylag lassan reagálnak a pozícióváltozásra. Ilyen körülmények között nem feltétlenül tud az ember velük navigálni” – írták. Ennek megfelelően a Rupert nevű sürgősségi mentőhajó indult a keresésükre.

A vízimentők a navigációs rendszerükre, radarjukra és a horgászok által küldött GPS-pozíciókra támaszkodva találták meg a csónakot. Szerencsére a két úriember felkészülten indult el, volt rajtuk mentőmellény, feltöltött telefon és a kötelező felszerelésnek megfelelő fény, amellyel ki tudták világítani a csónakot. Így biztonságosan tudtak együtt haladni a partra. Az utolsó körülbelül 200 métert már egyedül tették meg, ahol már látszódtak a parti fények.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vízimentők hangsúlyozták, hogy a felkészülés a legfontosabb, ha valaki a tóra merészkedik

Ilyen látási viszonyok mellett a hagyományos, analóg iránytű is rendkívül hasznos lehet, mert az segít az irány tartásában, amikor a modern kütyük lassan reagálnak.

Sajnos a BalatonHelp segélykérő applikáció a mentés idején meghibásodott, így a GPS-pozíciót más módon kellett továbbítani. Az applikáció várhatóan a jövő hét végére kerül újra üzembe. A vízimentőket ezután is a +36-30-383-8383-as számon lehet elérni vészhelyzet esetén.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #biztonság #veszély #horgászat #köd #horgász #tó #vészhelyzet #vízimentők #mentés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:53
10:45
10:35
10:33
Pénzcentrum
Riadót fújt a sztár kiberszakértő: ezzel a módszerrel nullázzák le tömegesen a magyarok bankszámláit - senki sincs biztonságban
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
3 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
3
2 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
4
2 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
5
3 napja
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 11:01
Itt van Orbán Viktor 11 pontja: ezeket a változásokat vezetik be hamarosan, most jelentették be
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 10:35
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
Agrárszektor  |  2025. november 17. 10:29
Te is vennél tojást mostanában? Jobb, ha tudod, mi történik vele a boltokban