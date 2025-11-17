Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Rémisztő helyzet a Balatonnál: sűrű ködben rekedt horgászokat mentettek ki – videóval
Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték. Szerencsére a gyors reagálásnak és a felkészült felszerelésnek köszönhetően épségben partot értek.
Az eset még november közepén történt, amikor Balatonvilágosról indult el két férfi egy csónakban horgászni. A szabályok szerint 22 óra után már tilos a vízen tartózkodni horgászat céljából, a férfiak azonban időben indultak kifelé. A tóra azonban sűrű, vastag tejköd szállt le, és a horgászok nem találták a partot - írta a Pecaverzum.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közösségi oldalán számolt be az esetről: a mentés először telefonos instrukciókkal kezdődött, de a horgászok továbbra sem tudták meghatározni az irányt.
„Ez nem csoda, hiszen vastag köd ült a tóra, és az okostelefonok viszonylag lassan reagálnak a pozícióváltozásra. Ilyen körülmények között nem feltétlenül tud az ember velük navigálni” – írták. Ennek megfelelően a Rupert nevű sürgősségi mentőhajó indult a keresésükre.
A vízimentők a navigációs rendszerükre, radarjukra és a horgászok által küldött GPS-pozíciókra támaszkodva találták meg a csónakot. Szerencsére a két úriember felkészülten indult el, volt rajtuk mentőmellény, feltöltött telefon és a kötelező felszerelésnek megfelelő fény, amellyel ki tudták világítani a csónakot. Így biztonságosan tudtak együtt haladni a partra. Az utolsó körülbelül 200 métert már egyedül tették meg, ahol már látszódtak a parti fények.
A vízimentők hangsúlyozták, hogy a felkészülés a legfontosabb, ha valaki a tóra merészkedik
Ilyen látási viszonyok mellett a hagyományos, analóg iránytű is rendkívül hasznos lehet, mert az segít az irány tartásában, amikor a modern kütyük lassan reagálnak.
Sajnos a BalatonHelp segélykérő applikáció a mentés idején meghibásodott, így a GPS-pozíciót más módon kellett továbbítani. Az applikáció várhatóan a jövő hét végére kerül újra üzembe. A vízimentőket ezután is a +36-30-383-8383-as számon lehet elérni vészhelyzet esetén.
