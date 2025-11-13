Kipusztult a Vértes különleges őshonos fája: megdöbbentő, mi okozta a példátlan veszteséget

A magyarországi erdőkben a túlzott vadállomány komoly problémákat okoz: a világon csak a Vértesben élő kőhányási berkenye feltehetőleg a muflonok pusztításának áldozata lett. A természetvédők szerint a vadállomány szabályozása nélkül egyre több ritka faj kerül veszélybe.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park honlapja szerint a kőhányási berkenye (Sorbus acutiserrata) élőhelye a túlzott vadállomány miatt pusztult ki. A faj kizárólag a Vértes hegységben található, és a klímájához igazodó, sziklás, meredek lejtőkön él. A növény utódai gyakorlatilag klónozzák magukat, így genetikai állományuk nagyon sérülékeny.

Riezing Norbert, a nemzeti park szakembere elmondta, hogy a területre behatoló idegenhonos muflonok elfogyasztják a termést és a csemetéket, télen lehántják a fák kérgét, gyengítve a fát és nyitva hagyva az utat a kórokozóknak. A taposási kár a termőtalaj lemosódását is elősegíti, ami tovább rontja a fák túlélési esélyeit.

„Mivel nincs újulat, a terület idővel fátlan kopárrá alakul. Ez a folyamat gyorsan pusztítja ki bennszülött berkenyéinket, mivel rövid életűek, és a vad gyakran fogyasztja őket” – tette hozzá Riezing.

A kőhányási berkenye előtt már egy másik ritka faj, a bodajki berkenye is kipusztult a Kelet-Bakonyban, és több bennszülött berkenyefaj populációja kritikus szintre csökkent. Bár ezekről a fákról biztonsági másolatok készültek, a szakemberek szerint néhány véletlen esemény – például betegség – könnyen elviheti őket, és életképes populáció fenntartása rendkívül nehéz.

A természetvédők hangsúlyozzák, hogy a vadállomány megfelelő szabályozása kulcsfontosságú a ritka növényfajok védelméhez és az erdők ökológiai egyensúlyának fenntartásához.