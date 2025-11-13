2025. november 13. csütörtök Szilvia
Aerial view Solar panels, Solar energy farm in rural, Thailand.
HelloVidék

Döbbenetes látványra is: 85 hektáron giga napelempark épült a vidéki nagyváros határán + Fotók

HelloVidék
2025. november 13. 10:45

Hódmezővásárhely határában elkészült Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja: 85 hektáron, közel 100 ezer panellel termeli majd a villamos energiát, ami elég lesz az egész város ellátására. A modern technológia még az extrém időjárásra is felkészült.

Hatalmas napelemparkot adtak át Hódmezővásárhely közelében, a 47-es főúttól nem messze. A 25 milliárd forintos beruházás a Solar Markt Csoport nevéhez fűződik, amelyben a helyi Sánta család is érdekelt. A park területe 85 hektár, és összesen 93 ezer napelemtáblát telepítettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy a Délmagyar cikkében is olvasható, a beruházás különlegessége a bifaciális, kétoldalas napelemtechnológia, amely nemcsak a közvetlen napfényt, hanem a visszaverődő fényt is hasznosítja. Az automatizált tartószerkezet biztosítja a panelek optimális dőlésszögét, ráadásul képes alkalmazkodni az extrém időjárási körülményekhez: orkán erejű szélvihar vagy jégeső esetén a rendszerek automatikusan védelmi pozícióba állnak.

A napelempark névleges kapacitása 70 MWp, így a tervek szerint 2026-tól évente mintegy 25 ezer háztartást lát el tiszta, megújuló energiával. Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter a zárószakasz megtekintésekor hangsúlyozta, hogy a beruházás nemcsak a város energiamérlegét javítja, hanem hozzájárul a fenntartható fejlődéshez is.

Ez az új fejlesztés Európa egyik legmodernebb napelemparkja lesz, és jól példázza, hogyan válhat a megújuló energia a regionális energiarendszerek alapjává.
Címlapkép: Getty Images
