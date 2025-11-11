Íme, Magyarország legszebb konyhakertje: Fonyódon kitalálták, hogyan lehet fillérekből csodakertet nevelni + Fotók

Fonyódon él Csehákné Bogár Ibolya és férje, Csehák István, akik idén elnyerték a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. 600 négyzetméteren művelnek olyan vegyszermentes kertet, ahol több mint harmincféle védőnövény óvja egymást – és a termést. Most elárulták, hogyan lehet természetes módszerekkel gyönyörű és egészséges kertet fenntartani.

Fonyód egy újabb különleges címmel gazdagodott: a településen élő Csehákné Bogár Ibolya és férje, Csehák István nyerték el a 2024-es „Magyarország legszebb konyhakertje” országos fődíját. A zsűri idén a védőnövények szerepét helyezte a középpontba – és a fonyódi házaspár kertje igazi tankönyvi példája annak, hogyan működik a természetes növényvédelem - írta a Sonline.hu.

„Összesen 32 különböző növény él egymás mellett a kertünkben, amelyek mind más-más módon védik egymást. A ciprusok és bokrok szél- és árnyékfogók, a csalán például remek a levéltetvek ellen. Nem vegyszerekkel, hanem növényekkel védekezünk” – meséli Csehákné Bogár Ibolya.

Gaznak tűnik, pedig a természet dolgozik

A 600 négyzetméteres kert első pillantásra akár „gazdásnak” is tűnhet, de a látszat csal: minden növénynek megvan a szerepe. A házaspár két éve teljesen vegyszermentes kertet művel, ahol a kártevők ellen gyógynövényekből készített főzetekkel és házi permetekkel védekeznek.

„Amit sokan gyomnak gondolnának, az nálunk tudatosan ültetett vadnövény. Ezek nemcsak díszítenek, hanem védik is a haszonnövényeket” – mondja Ibolya.

A kertben minden növénynek feladata van:

a csalán a levéltetvek és földibolhák ellen hatásos,

a rézvirág a molytetvek ellen védi a növényeket,

a kólaüröm a gyümölcsmolyokat tartja távol,a vöröshagyma pedig a burgonyabogár természetes ellensége.

Fűszernövény, illat, védelem – három az egyben

A házaspár szerint a fűszerkert is lehet természetes rovarriasztó. A rozmaring és a kakukkfű nemcsak illatos és hasznos a konyhában, hanem megóvják a káposztaféléket a káposztalepkéktől. A levendula és a zsálya szintén sokoldalú: előbbi a levél- és vértetű ellen véd, utóbbi a kertek „tisztítója”, ami a kártevők mellett még a talajéletet is serkenti.

A házaspár a kellemetlen rovarok ellen is talált természetes megoldást. A boldogasszony tenyere, a varádics, valamint a chili és okra hatékony védelmet nyújtanak a hangyák és más apró kártevők ellen – mindezt úgy, hogy nem ártanak a méheknek vagy más hasznos rovaroknak.

„A természet nem ellenség, hanem partner. Ha jól válogatjuk össze a növényeket, önfenntartó rendszert hozunk létre, ami vegyszerek nélkül is működik” – vallja a fonyódi kertész.

A házaspár nem használ permetezőszereket vagy műtrágyát

Helyette gyógynövényekből főznek természetes „locsolóvizet”, amellyel a talajt és a növényeket is erősítik. A fekete nadálytőből készült oldat például serkenti a növekedést és növeli az ellenálló képességet. „A természetben minden megvan, amire szükségünk van. Mi csak figyelünk, tanulunk, és próbáljuk nem elrontani” – mondja mosolyogva István.

A „Magyarország legszebb konyhakertje” program célja, hogy a fenntartható, vegyszermentes kertművelést népszerűsítse, és visszahozza a hagyományos tudást a modern háztartásokba. Az idei évben a védőnövények témája különösen sok kertészt megmozgatott, hiszen a klímaváltozás és a környezeti kihívások közepette egyre többen keresik a természetes megoldásokat.