2025. november 11. kedd Márton
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A mosolygós kertész a házikertben végzett munka közben gondozza a virágágyásban lévő növényeket és virágokat.
HelloVidék

Íme, Magyarország legszebb konyhakertje: Fonyódon kitalálták, hogyan lehet fillérekből csodakertet nevelni + Fotók

HelloVidék
2025. november 11. 10:45

Fonyódon él Csehákné Bogár Ibolya és férje, Csehák István, akik idén elnyerték a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. 600 négyzetméteren művelnek olyan vegyszermentes kertet, ahol több mint harmincféle védőnövény óvja egymást – és a termést. Most elárulták, hogyan lehet természetes módszerekkel gyönyörű és egészséges kertet fenntartani.

Fonyód egy újabb különleges címmel gazdagodott: a településen élő Csehákné Bogár Ibolya és férje, Csehák István nyerték el a 2024-es „Magyarország legszebb konyhakertje” országos fődíját. A zsűri idén a védőnövények szerepét helyezte a középpontba – és a fonyódi házaspár kertje igazi tankönyvi példája annak, hogyan működik a természetes növényvédelem - írta a Sonline.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Összesen 32 különböző növény él egymás mellett a kertünkben, amelyek mind más-más módon védik egymást. A ciprusok és bokrok szél- és árnyékfogók, a csalán például remek a levéltetvek ellen. Nem vegyszerekkel, hanem növényekkel védekezünk” – meséli Csehákné Bogár Ibolya.

Gaznak tűnik, pedig a természet dolgozik

A 600 négyzetméteres kert első pillantásra akár „gazdásnak” is tűnhet, de a látszat csal: minden növénynek megvan a szerepe. A házaspár két éve teljesen vegyszermentes kertet művel, ahol a kártevők ellen gyógynövényekből készített főzetekkel és házi permetekkel védekeznek.

„Amit sokan gyomnak gondolnának, az nálunk tudatosan ültetett vadnövény. Ezek nemcsak díszítenek, hanem védik is a haszonnövényeket” – mondja Ibolya.

A kertben minden növénynek feladata van:

  • a csalán a levéltetvek és földibolhák ellen hatásos,
  • a rézvirág a molytetvek ellen védi a növényeket,
  • a kólaüröm a gyümölcsmolyokat tartja távol,a vöröshagyma pedig a burgonyabogár természetes ellensége.

Fűszernövény, illat, védelem – három az egyben

A házaspár szerint a fűszerkert is lehet természetes rovarriasztó. A rozmaring és a kakukkfű nemcsak illatos és hasznos a konyhában, hanem megóvják a káposztaféléket a káposztalepkéktől. A levendula és a zsálya szintén sokoldalú: előbbi a levél- és vértetű ellen véd, utóbbi a kertek „tisztítója”, ami a kártevők mellett még a talajéletet is serkenti.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A házaspár a kellemetlen rovarok ellen is talált természetes megoldást. A boldogasszony tenyere, a varádics, valamint a chili és okra hatékony védelmet nyújtanak a hangyák és más apró kártevők ellen – mindezt úgy, hogy nem ártanak a méheknek vagy más hasznos rovaroknak.

„A természet nem ellenség, hanem partner. Ha jól válogatjuk össze a növényeket, önfenntartó rendszert hozunk létre, ami vegyszerek nélkül is működik” – vallja a fonyódi kertész.

A házaspár nem használ permetezőszereket vagy műtrágyát

Helyette gyógynövényekből főznek természetes „locsolóvizet”, amellyel a talajt és a növényeket is erősítik. A fekete nadálytőből készült oldat például serkenti a növekedést és növeli az ellenálló képességet. „A természetben minden megvan, amire szükségünk van. Mi csak figyelünk, tanulunk, és próbáljuk nem elrontani” – mondja mosolyogva István.

A „Magyarország legszebb konyhakertje” program célja, hogy a fenntartható, vegyszermentes kertművelést népszerűsítse, és visszahozza a hagyományos tudást a modern háztartásokba. Az idei évben a védőnövények témája különösen sok kertészt megmozgatott, hiszen a klímaváltozás és a környezeti kihívások közepette egyre többen keresik a természetes megoldásokat.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #magyarország #zöldség #kert #kertészkedés #hellovidék #kerti növények #zöldségtermesztés #hobbikertész #fonyód

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:32
10:14
10:01
09:35
Pénzcentrum
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
2 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
6 napja
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
7 napja
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 10:01
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 08:37
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
Agrárszektor  |  2025. november 11. 10:31
Változás jöhet a tejtermékeknél Magyarországon: ezt jó, ha mindenki tudja