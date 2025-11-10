Ledózerolták a Dél-Dunántúl ikonikus 8 emeletes építményét: most kiderült, mi épülhet a helyén

A Napszentély-kilátó volt az egyik legmagasabb fából épült kilátó a Dél-Dunántúlon. A helyiek és a túrázók most abban bíznak, hogy az új változat is a térség egyik turisztikai ékköve lesz.

Ledöntötték aMecsek egyik ikonikus építményét, a Magyarhertelend és Orfű között álló Napszentély-kilátót. A 23 méter magas, fából készült, egyedi formájú torony több mint másfél évtizede uralta a környék látképét, ám a szerkezet az évek során teljesen elkorhadt és életveszélyessé vált. A bontás látványos volt – a tartóoszlopokat elvágták, majd irányítottan döntötték le a monstrumot - írta a Pécsaktual.hu.

A négyszintes, 2007-ben épült kilátó nemcsak a panoráma miatt volt kedvelt, hanem különleges koncepciója miatt is: az eredeti tervek szerint napóraként is működött volna, innen kapta a Napszentély nevet.

2016-ban azonban villám csapott bele, a károsodott szerkezetet azóta nem lehetett biztonságosan használni. A bontás során most kiderült, hogy a fa tartószerkezet teljesen elkorhadt – a villámcsapás nélkül is le kellett volna zárni a kilátót.

„A bontás során kiderült, hogy a fa tartószerkezet veszélyes állapotban volt, elkorhadt, a sok évvel ezelőtti villámcsapás nélkül is zárva kellett volna tartani a kilátót. Pályázati forrásból tudjuk most újjáépíteni, az anyagiak rendelkezésre állnak. Az új fém tartószerkezet már gyártás alatt van, amely fa borítást fog kapni, ezáltal szépen illeszkedik a természet adta környezetbe, és a sziluett is emlékeztetni fog a régi kilátóra. A kilátó mellett próbálunk kialakítani további létesítményeket: kerékpártárolót, nyársalási lehetőséget, esőbeállót, esetleg egy kis büfét” – írta Bakó Norbert Magyarhertelend polgármestere a falu közösségi oldalán.

A megújult kilátó néhány hónapon belül elkészülhet. Bár néhány méterrel alacsonyabb lesz elődjénél, a kilátás a Mecsek lankáira változatlanul lenyűgöző marad.

Címlapfotó: Pecsaktual.hu/Facebook