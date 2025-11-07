2025. november 7. péntek Rezső
Frontal view of the head of a Mouflon (Ovis gmelinii) grazing on a clearing in the forest on a sunny day
HelloVidék

Megrázó videón: két muflon akadt össze a Vértesben – életmentő beavatkozás kellett

HelloVidék
2025. november 7. 20:45

Szokatlan riasztást kaptak a Vérteserdő Zrt. szakemberei a minap: két, egymás szarvába gabalyodott muflonkost találtak az erdő mélyén. Az egyik állat már teljesen kimerült, de az erdészeknek precíz mentőmunkával sikerült mindkettőt épségben kiszabadítani.

Különleges esethez hívták október végén a Vérteserdő Zrt. munkatársait: egy erdőjáró olyan jelenetre bukkant, amely még a rutinos szakemberek számára is ritka látvány. Két muflonkos akadt össze a szarvával, és saját erejükből már képtelenek voltak szétválni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentést követően az erdészek azonnal a helyszínre siettek, ahol a kosok továbbra is egymásnak feszülve küzdöttek — vagy inkább kimerülten rogyadoztak. A kisebbik példány állapota már aggasztó volt: úgy össze volt gabalyodva a másikkal, hogy a mozgástól és a stressztől szinte teljesen kimerült.

Miért veszélyes a muflonok szarva?

A muflonoknál a küzdelem nem ritkaság. A szakértők szerint a párzási időszakban (berregés idején) kifejezetten heves összecsapások zajlanak a nőstényekért, de az év más szakaszaiban is gyakoriak a rangsorért folytatott harcok. A veszélyt a muflon jellegzetesen csavarodó, ívelt szarva okozza. Ha két kos rossz szögben csap össze, könnyen „horogként” akadnak össze, és onnantól nincs menekvés külső segítség nélkül.

A Vérteserdő beszámolója szerint az erdészek óvatos, pontos mozdulatokkal kezdték meg a „szétválasztó műveletet”. A csavarodó szarvak miatt ez egyáltalán nem volt egyszerű feladat — ráadásul az állatok félelemből ösztönösen védekeztek. Végül azonban sikerrel jártak: a két kost sikerült sérülés nélkül szétszedni, a kimerült egyedet megfigyelték és pihentették, majd néhány perc múltán visszanyerte erejét, és társával együtt visszaszaladt az erdőbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)



A Vérteserdő Zrt. hangsúlyozza: ha valaki hasonló helyzetet lát kirándulás közben, semmiképp se próbálja meg maga szétválasztani az állatokat. Az összegabalyodott kosok rendkívül erősek, kiszámíthatatlanul mozognak, és egy rossz mozdulattal súlyos sérülést okozhatnak — nem csak egymásnak, hanem az embernek is.

Ilyen esetben mindig a helyi vadászatra jogosultat vagy erdészt kell értesíteni, akik megfelelő tapasztalattal és felszereléssel tudnak beavatkozni. A videó ITT ÉRHETŐ EL!
Címlapkép: Getty Images
