2025. november 7. péntek Rezső
Boldog nő csukott szemmel élvezi a vízben történő masszázst a gyógyfürdő medencéjében. a háttérben a férje látható.
HelloVidék

Lassan vége a bezárásnak: hamarosan újra nyithat a tűzben megsérült vidéki gyógyfürdő

HelloVidék
2025. november 7. 09:15

Tiszaújvárosban a tavaszi tűzeset után látványosan halad a gyógyfürdő újjáépítése, és úgy tűnik, a vendégek már december második felében visszatérhetnek a megszokott szolgáltatásokhoz. A felújítás közben a külső medencék és a wellness részleg továbbra is látogatható, így senki sem marad élmény nélkül.

Folyamatosan zajlanak a munkálatok a tűzben megsérült tiszaújvárosi gyógyfürdő épületében. A kivitelezők jelenleg a tető tartóelemeinek megerősítésén dolgoznak, miközben a belső terek felújítása is gőzerővel zajlik: zajlik a szigetelés, a lambériázás, valamint a burkolatok helyreállításának előkészítése - írta a Boon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fürdő legfrissebb bejegyzése szerint minden a tervek szerint halad, sőt, jó esély van arra, hogy a fürdő a korábban vártnál hamarabb, már december második felében teljesen újra megnyithassa kapuit a vendégek előtt. A legnehezebb szakaszon, a tűzben megsérült tartóelemek cseréjén már túl vannak. A régi szerkezeti elemeket daruval távolították el, helyükre pedig az új, megerősített részek kerültek.

Bár a rendőrségi nyomozás még nem zárult le, a biztosítási ügyintézés folyamatban van, és a társaság folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az eredményekről.

Fontos kiemelni, hogy a felújítás ideje alatt sem állt le teljesen a fürdő: a külső termálvizes medence és a wellness részleg továbbra is várja a vendégeket, a belső terek pedig szeptember óta a balneoterápiás részlegen keresztül látogathatók.
Címlapkép: Getty Images
