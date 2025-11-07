A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Lassan vége a bezárásnak: hamarosan újra nyithat a tűzben megsérült vidéki gyógyfürdő
Tiszaújvárosban a tavaszi tűzeset után látványosan halad a gyógyfürdő újjáépítése, és úgy tűnik, a vendégek már december második felében visszatérhetnek a megszokott szolgáltatásokhoz. A felújítás közben a külső medencék és a wellness részleg továbbra is látogatható, így senki sem marad élmény nélkül.
Folyamatosan zajlanak a munkálatok a tűzben megsérült tiszaújvárosi gyógyfürdő épületében. A kivitelezők jelenleg a tető tartóelemeinek megerősítésén dolgoznak, miközben a belső terek felújítása is gőzerővel zajlik: zajlik a szigetelés, a lambériázás, valamint a burkolatok helyreállításának előkészítése - írta a Boon.hu.
A fürdő legfrissebb bejegyzése szerint minden a tervek szerint halad, sőt, jó esély van arra, hogy a fürdő a korábban vártnál hamarabb, már december második felében teljesen újra megnyithassa kapuit a vendégek előtt. A legnehezebb szakaszon, a tűzben megsérült tartóelemek cseréjén már túl vannak. A régi szerkezeti elemeket daruval távolították el, helyükre pedig az új, megerősített részek kerültek.
Bár a rendőrségi nyomozás még nem zárult le, a biztosítási ügyintézés folyamatban van, és a társaság folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az eredményekről.
Fontos kiemelni, hogy a felújítás ideje alatt sem állt le teljesen a fürdő: a külső termálvizes medence és a wellness részleg továbbra is várja a vendégeket, a belső terek pedig szeptember óta a balneoterápiás részlegen keresztül látogathatók.
Leomlott az egri vár falának egy része csütörtök hajnalban. A biztonság érdekében a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.
Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki...
Itt a bejelentés: 42 milliárdos papírgyár épül a vidéki nagyvárosban - saját erőművel zöldítenék a gyárat
Zöld fordulatot vehet a Tisza-parti város: egy 42 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új papírgyár épül Szolnokon, amely saját biomassza-erőművel működik majd.
Madárlesre fel! A természetvédők szerint a mostani 13100-as állomány még csak a kezdet, november második felére akár 50–60 ezer vadlúd is Tatán telelhet.
Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...
Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a...
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll.
November utolsó szombatján, november 29-én újra kinyitja kapuit a fonyódi műjégpálya, amely idén a tavalyinál nagyobb méretű lesz, és a tervek szerint több új elemmel...
Újabb magyar gasztronómiai sikert hozott az ősz: Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) és Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) is bejutott a 2026-os Gelato Festival World...
A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.