Meki Batu, Ethiopia - Young pepper plants growing in a dry cracked field at the Fruit and Vegetable Growers Cooperative in Meki Batu.
HelloVidék

Kétségbeejtő a helyzet az Alföldön: porzik a föld, már az őszi vetések is szomjan halnak!

HelloVidék
2025. november 7. 14:15

Az Alföld nagy részén drámai ütemben romlik a talajnedvesség-helyzet: a szeptemberi esők után mára teljesen kiszáradt a felső talajréteg, így az őszi vetések — a búzától az árpáig — vízhiánnyal küzdenek. A szakértők szerint a közelgő csapadék sem hoz érdemi enyhülést.

Az Alföldön soha nem látott mértékben súlyosbodik a szárazság: a térségben már nemcsak a nyári kultúrák sínylették meg a csapadékhiányt, hanem az őszi vetések is veszélybe kerültek. A HungaroMet friss tájékoztatása szerint a szeptember eleji esők ugyan pár napra átáztatták a talaj felső néhány centiméterét, de ez a nedvesség villámgyorsan elpárolgott a folyamatosan száraz, anticiklonális időjárás miatt - írta a Délmagyar.

A talaj felső rétege teljesen kiszáradt. A gazdák beszámolói és a meteorológiai mérések egybehangzóak:

  • az Alföld nagy részén porzik a föld,
  • a gyökereket már a vetés korai szakaszában kritikus vízhiány fenyegeti,
  • az őszi búza és az árpa kelése több helyen egyenetlen, helyenként szinte meghiúsult.

Ezzel szemben a Dunántúl és az északi országrész valamivel kedvezőbb helyzetben van: itt a szeptemberi csapadék mélyebbre jutott, és a hűvösebb idő is lassította a talaj kiszáradását. A jelenlegi száraz, csendes időt fenntartó anticiklon péntektől fokozatosan gyengül, és nedvesebb légtömegek érkeznek Magyarország fölé. Ez azt jelenti, hogy a hétvégén, és a jövő hét első felében már nagyobb eséllyel alakulhat ki eső.

A HungaroMet előrejelzése alapján azonban a legtöbb modell azt mutatja, hogy a csapadék inkább a délkeleti és keleti országrészben lesz jelentősebb, és mennyisége még a legoptimistább forgatókönyv szerint is kevés lesz ahhoz, hogy a talajok vízhiányát érdemben enyhítse. A szakemberek szerint tehát áttörés egyelőre nem várható, és a gazdák számára a következő hetek kritikusak lehetnek. Ha nem érkezik számottevő csapadék, az őszi vetések fejlődése tartósan elmaradhat a kívánatostól — ami később a terméshozamokban is súlyos következményekkel járhat.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #mezőgazdaság #szárazság #búza #aszály #hellovidék #hungaromet #alföld #csapadékhiány

