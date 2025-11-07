Ilyet még nem láttál: óriástobozokat szüretelnek a Balaton titkos édenkertjében - és te is ott lehetsz!

November 15-én ismét tobozszüretet szerveznek a Folly Arborétumban, ahol az érdeklődők testközelből figyelhetik meg a cédrusok, ciprusok és az óriástobozú fenyő tobozainak betakarítását, két fánál pedig maguk is bekapcsolódhatnak a munkába. Az idei tobozszüret a kert 120 éves jubileumi programsorozatának záróeseménye, ahol az érdeklődőket egész nap látványos bemutatókkal, családi és gyerekprogramokkal, vezetett sétákkal és ünnepélyes faültetéssel várják majd.

Családoknak és gyerekeknek szóló programok, botanikai érdekességek és különleges betakarítási technológiák – ezzel várnak mindenkit a badacsonyörsi Folly Arborétumban - derült ki a sajtóközleményükből.

Az idei tobozszüretre a 120 éves Folly Arborétum jubileumi programsorozatának zárásaként kerül majd sor. Az érdeklődők megismerhetik a kézi és az alpintechnikával végzett szedést, ez utóbbira az óriástobozú fenyő esetében van szükség, két fánál pedig a látogatók is bekapcsolódhatnak majd a szüretbe. A szüret egyik legérdekesebb eseménye a „tobozbontás”, amelynek során a családok megismerhetik a tobozrázógép működését, és a gyerekek maguk is szétszedhetik a frissen gyűjtött tobozokat.

A badacsonyörsi Folly Arborétum első örökzöldjeit Dr. Folly Gyula pécsi orvos telepítette 120 évvel ezelőtt. Az induláskor alig fél hektárnyi területből ma már öthektáros arborétum lett, ahol több száz tűlevelű, 200 lombos fa- és cserjeféle, valamint több ezer évelő virul. Az arborétum gondozását Folly Gyula utódai vitték tovább, a család négy generációjának elkötelezett munkája és kitartása pedig a Balaton édenkertjévé varázsolta a helyet. Négy világtáj növényei, a különleges cédrusok, ciprusok és borókák egész évben várják a látogatókat.

A nap folyamán a kisebbek és nagyobbak számára is számos lehetőség nyílik az aktív kikapcsolódásra. A gyerekeket traktortúra és játékos pecsétkeresés várja, míg a felnőttek az óriástobozú fenyő szüretéhez vezető kerti sétán ismerkedhetnek meg a kert különleges fafajtáival, valamint a Folly család négy generáción átívelő örökségével. A nagyobb gyermekekkel érkező családoknak a „Nyomozz a Follyban!” elnevezésű interaktív programot, a legkisebbeknek pedig a Meseösvényt is érdemes kipróbálniuk. A kert tobozait bemutató egész évben nyitva tartó kiállításon egészen különleges tobozokkal is megismerkedhetünk, a jubileumi év zárásaként ugyanakkor ünnepélyes, a látogatókkal közösfaültetésre is sor kerül.

„Az arborétum alapításának 120. évfordulóját ünnepeltük 2025-ben, és erre a jubileumi évre a Tobozszüret teszi fel a koronát. 120 év nagyon hosszú idő – az emberek életében és egy kert történetében egyaránt. Idén igyekeztük egész évben ünnepi hangulattal, hiteles és személyes élményekkel megtölteni az öthektáros arborétumot: programjaink során közelebb hoztuk látogatóinkhoz nemcsak büszkeségünket, a maga nemében páratlan örökzöld gyűjteményt, de remek borászatunkat, és családunk történetét is. Nincs még egy 120 éve az alapító család gondozásában lévő magánarborétum hazánkban és nincs még egy tobozszüret Magyarországon.” – mondja Folly Réka, az arborétum tulajdonosa.

Az arborétum egész évben számos jubileumi programmal és akcióval várta a látogatókat. A tavaszi örökbefogadói nap hétvégéjén szakmai napot szerveztek a hazai botanikus kertek képviselői számára, május elején többnapos programsorozattal indították a szezont: időkapszulát helyeztek el, tematikus sétáik és a rajnai rizling vertikális borvacsora pedig nemcsak a természet, de a gasztronómia szerelmesei számára is maradandó élményeket kínált. A Folly Nyár programjai között népszerű gyermek zenekarok és Berecz András szórakoztatták az arborétum látogatóit. A jeles évforduló apropóján egy átfogó dendrológiai fotózás is megvalósult a kertben.