A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
Ilyet még nem láttál: óriástobozokat szüretelnek a Balaton titkos édenkertjében - és te is ott lehetsz!
November 15-én ismét tobozszüretet szerveznek a Folly Arborétumban, ahol az érdeklődők testközelből figyelhetik meg a cédrusok, ciprusok és az óriástobozú fenyő tobozainak betakarítását, két fánál pedig maguk is bekapcsolódhatnak a munkába. Az idei tobozszüret a kert 120 éves jubileumi programsorozatának záróeseménye, ahol az érdeklődőket egész nap látványos bemutatókkal, családi és gyerekprogramokkal, vezetett sétákkal és ünnepélyes faültetéssel várják majd.
Családoknak és gyerekeknek szóló programok, botanikai érdekességek és különleges betakarítási technológiák – ezzel várnak mindenkit a badacsonyörsi Folly Arborétumban - derült ki a sajtóközleményükből.
Az idei tobozszüretre a 120 éves Folly Arborétum jubileumi programsorozatának zárásaként kerül majd sor. Az érdeklődők megismerhetik a kézi és az alpintechnikával végzett szedést, ez utóbbira az óriástobozú fenyő esetében van szükség, két fánál pedig a látogatók is bekapcsolódhatnak majd a szüretbe. A szüret egyik legérdekesebb eseménye a „tobozbontás”, amelynek során a családok megismerhetik a tobozrázógép működését, és a gyerekek maguk is szétszedhetik a frissen gyűjtött tobozokat.
A nap folyamán a kisebbek és nagyobbak számára is számos lehetőség nyílik az aktív kikapcsolódásra. A gyerekeket traktortúra és játékos pecsétkeresés várja, míg a felnőttek az óriástobozú fenyő szüretéhez vezető kerti sétán ismerkedhetnek meg a kert különleges fafajtáival, valamint a Folly család négy generáción átívelő örökségével. A nagyobb gyermekekkel érkező családoknak a „Nyomozz a Follyban!” elnevezésű interaktív programot, a legkisebbeknek pedig a Meseösvényt is érdemes kipróbálniuk. A kert tobozait bemutató egész évben nyitva tartó kiállításon egészen különleges tobozokkal is megismerkedhetünk, a jubileumi év zárásaként ugyanakkor ünnepélyes, a látogatókkal közösfaültetésre is sor kerül.
„Az arborétum alapításának 120. évfordulóját ünnepeltük 2025-ben, és erre a jubileumi évre a Tobozszüret teszi fel a koronát. 120 év nagyon hosszú idő – az emberek életében és egy kert történetében egyaránt. Idén igyekeztük egész évben ünnepi hangulattal, hiteles és személyes élményekkel megtölteni az öthektáros arborétumot: programjaink során közelebb hoztuk látogatóinkhoz nemcsak büszkeségünket, a maga nemében páratlan örökzöld gyűjteményt, de remek borászatunkat, és családunk történetét is. Nincs még egy 120 éve az alapító család gondozásában lévő magánarborétum hazánkban és nincs még egy tobozszüret Magyarországon.” – mondja Folly Réka, az arborétum tulajdonosa.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az arborétum egész évben számos jubileumi programmal és akcióval várta a látogatókat. A tavaszi örökbefogadói nap hétvégéjén szakmai napot szerveztek a hazai botanikus kertek képviselői számára, május elején többnapos programsorozattal indították a szezont: időkapszulát helyeztek el, tematikus sétáik és a rajnai rizling vertikális borvacsora pedig nemcsak a természet, de a gasztronómia szerelmesei számára is maradandó élményeket kínált. A Folly Nyár programjai között népszerű gyermek zenekarok és Berecz András szórakoztatták az arborétum látogatóit. A jeles évforduló apropóján egy átfogó dendrológiai fotózás is megvalósult a kertben.
Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, kortyoljuk az újbort. De tudjátok, mit ünneplünk Márton napján?
Hallottad a jó hírt? Decembertől újranyitnak a tűzben megsérült tiszaújvárosi gyógyfürdő beltéri medencéi!
Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit.
Nem mindennap zárják le a Tisza-hidat bivalyok miatt! Több száz állat vonult át a minap Tiszaugon, miközben a hídról és az út mellől is sokan...
Kemény razzia a magyar horgásztavaknál: nem fogod elhinni, mi került elő!
Fények, zene és forralt bor – Szombathely karácsonyi vására 2025-ben garantáltan ünnepi hangulatba hoz. Minden fontos dátum, helyszín és program egy helyen!
Leomlott az egri vár falának egy része csütörtök hajnalban. A biztonság érdekében a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.
Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki...
Itt a bejelentés: 42 milliárdos papírgyár épül a vidéki nagyvárosban - saját erőművel zöldítenék a gyárat
Zöld fordulatot vehet a Tisza-parti város: egy 42 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új papírgyár épül Szolnokon, amely saját biomassza-erőművel működik majd.
Madárlesre fel! A természetvédők szerint a mostani 13100-as állomány még csak a kezdet, november második felére akár 50–60 ezer vadlúd is Tatán telelhet.
Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...
Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a...
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll.
November utolsó szombatján, november 29-én újra kinyitja kapuit a fonyódi műjégpálya, amely idén a tavalyinál nagyobb méretű lesz, és a tervek szerint több új elemmel...
Újabb magyar gasztronómiai sikert hozott az ősz: Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) és Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) is bejutott a 2026-os Gelato Festival World...
A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...