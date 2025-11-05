Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a...
Ingyen kincs lapul a hazai parkokban: elfeledett mézpótló, amiből régen „kanalas orvosságot” főztek
Ha ősszel sétálsz parkokban, temetőkben vagy városi zöldterületeken, könnyen észreveheted a hosszú, csavarodott, barna hüvelyeket, amelyek a fákon lógnak vagy a földre hullva hevernek. Ezek a gledícsia, más néven tövises lepényfa termései – és most épp itt az idő, hogy gyűjts belőlük. A babszerű hüvelyekben található, sűrű, kocsonyás növényi nedv a természet egyik elfeledett kincse: nemcsak hatékony házi orvosság, hanem különlegesen finom, természetes édesítőszer is készíthető belőle. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan készíthetsz belőle gyógyító, influenzaűző szirupot.
A gledícsia (Gleditsia triacanthos) Észak-Amerikából származó, impozáns lombhullató fa, amelyet Magyarországon is előszeretettel ültetnek parkokba és közterületekre. Népies neve krisztusfa vagy krisztustövis. A vad példányok törzsét hosszú, hegyes tüskék borítják, ezért díszfaként többnyire a tövis nélküli változatát (G. triacanthos f. inermis) telepítik. Az elmúlt évek szélsőséges időjárásai ellenére – hol sok volt a csapadék, hol kevés – mindig megélt egészségesen és rengeteg termést hozott. Közismertsége ellenére kevesen tudják róla, hogy termése is kiváló táplálékforrás.
A fa a pillangósvirágúak családjába tartozik, levelei összetettek, apró levélkéiből állnak, amelyek ősszel sárgára színeződve hullanak le. Virágai május–júniusban nyílnak, szerény külsejűek, de a nyár végére megjelenő, akár 30 centiméter hosszú, sötétbarnára érő hüvelytermések már messziről felismerhetők. Egy-egy hüvelyben akár 25–30 apró mag is lehet.
Édes, kocsonyás orvosság
Kevesen tudják, hogy a gledícsia termése valójában ehető magokat tartalmaz, és a magokat körülvevő kocsonyás, édes anyag a népi gyógyászatban régóta ismert. Ezt a természetes szirupot légúti megbetegedésekre használták, de a gyerekek édességként is szívesen szopogatták. Az anyag íze rendkívül édes, ezért természetes édesítőszerként is megállja a helyét – akár süteményekbe, italokba is tehető.
Magját lencseszerűen lehet felhasználni. Rövid forralás után a meleg vízben állva megpuhul. (Hideg vízben való áztatásra nem reagál napok alatt sem.) Íze a tökmagéra emlékeztet. Őrölve zöldséglevesbe szórják, és kávépótszerként is ismert. Hazájában sör jellegű italt készítenek belőle.
Így készíts természetes gledícsia-szirupot
A hüvelyben lévő édes rész „téli vitaminbombaként” is megállja a helyét. Rövid főzés után a kocsonyás réteg könnyen kioldódik, és sűrű, aranybarna szirupot kapunk. Az íze kicsit a mézre emlékeztet, de egyedi, enyhén karamellás aromával. A recept hozzá igen egyszerű:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Gyűjts össze néhány szép, barna, érett hüvelytermést.
- Mosd meg, majd vágd kisebb darabokra.
- Forrald fel vízben, és hagyd lassú tűzön főni, amíg a folyadék besűrűsödik.
- Szűrd le, majd hűtsd le – így kapod meg a „kanalas orvosságot”, amit akár hűtve is el lehet tárolni.
A szirup természetes édesítőként is remekül használható, de köhögés vagy torokfájás esetén egy kanállal belőle gyors enyhülést hozhat.
Egy igénytelen, mégis hálás fa
A gledícsia rendkívül ellenálló és jól alkalmazkodó növény: kedveli a napos helyet, elviseli a szárazságot és a városi levegőt is. A tápanyagdús, jó vízáteresztő talajt kedveli, de szinte bárhol megél. Akinek nagyobb kertje van, bátran ültethet belőle – dísznek, méhlegelőnek, vagy akár természetes árnyékadónak is kiváló. Alkalmas sövénynek, sőt fája nagyon jó tűzelőnek is!
Nem véletlen, hogy parkokban, temetők körül, sőt a város szélén is gyakran találkozhatunk vele. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása sem ártott neki: minden évben gazdagon terem, és a hüvelyekben megbújó, mézédes anyag most, ősszel a legfinomabb. Szóval érdemes lesz tudatosabban figyelni rá!
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.