Mézes sáskafa maghüvelyekkel szürke háttéren ősszel, Casa de Campo közpark, Madrid, Spanyolország, Európa.
HelloVidék

Ingyen kincs lapul a hazai parkokban: elfeledett mézpótló, amiből régen „kanalas orvosságot” főztek

Pais-Horváth Szilvia
2025. november 5. 15:15

Ha ősszel sétálsz parkokban, temetőkben vagy városi zöldterületeken, könnyen észreveheted a hosszú, csavarodott, barna hüvelyeket, amelyek a fákon lógnak vagy a földre hullva hevernek. Ezek a gledícsia, más néven tövises lepényfa termései – és most épp itt az idő, hogy gyűjts belőlük. A babszerű hüvelyekben található, sűrű, kocsonyás növényi nedv a természet egyik elfeledett kincse: nemcsak hatékony házi orvosság, hanem különlegesen finom, természetes édesítőszer is készíthető belőle. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan készíthetsz belőle gyógyító, influenzaűző szirupot.

A gledícsia (Gleditsia triacanthos) Észak-Amerikából származó, impozáns lombhullató fa, amelyet Magyarországon is előszeretettel ültetnek parkokba és közterületekre. Népies neve krisztusfa vagy krisztustövis. A vad példányok törzsét hosszú, hegyes tüskék borítják, ezért díszfaként többnyire a tövis nélküli változatát (G. triacanthos f. inermis) telepítik. Az elmúlt évek szélsőséges időjárásai ellenére – hol sok volt a csapadék, hol kevés – mindig megélt egészségesen és rengeteg termést hozott. Közismertsége ellenére kevesen tudják róla, hogy termése is kiváló táplálékforrás.

A fa a pillangósvirágúak családjába tartozik, levelei összetettek, apró levélkéiből állnak, amelyek ősszel sárgára színeződve hullanak le. Virágai május–júniusban nyílnak, szerény külsejűek, de a nyár végére megjelenő, akár 30 centiméter hosszú, sötétbarnára érő hüvelytermések már messziről felismerhetők. Egy-egy hüvelyben akár 25–30 apró mag is lehet.

Édes, kocsonyás orvosság

Kevesen tudják, hogy a gledícsia termése valójában ehető magokat tartalmaz, és a magokat körülvevő kocsonyás, édes anyag a népi gyógyászatban régóta ismert. Ezt a természetes szirupot légúti megbetegedésekre használták, de a gyerekek édességként is szívesen szopogatták. Az anyag íze rendkívül édes, ezért természetes édesítőszerként is megállja a helyét – akár süteményekbe, italokba is tehető.

Magját lencseszerűen lehet felhasználni. Rövid forralás után a meleg vízben állva megpuhul. (Hideg vízben való áztatásra nem reagál napok alatt sem.) Íze a tökmagéra emlékeztet. Őrölve zöldséglevesbe szórják, és kávépótszerként is ismert. Hazájában sör jellegű italt készítenek belőle. 

A bowl of boiled honeylocust black dried pods on yellow background. Honeylocust or Gleditsia triacanthos dried pods, containing natural saponins, are boiled to wash the hair, believed to promote growth and smoothness, as well as address dandruff.Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált – most érik a gledícsia, a természet egyik rejtett kincse

Így készíts természetes gledícsia-szirupot

A hüvelyben lévő édes rész „téli vitaminbombaként” is megállja a helyét. Rövid főzés után a kocsonyás réteg könnyen kioldódik, és sűrű, aranybarna szirupot kapunk. Az íze kicsit a mézre emlékeztet, de egyedi, enyhén karamellás aromával. A recept hozzá igen egyszerű:

  • Gyűjts össze néhány szép, barna, érett hüvelytermést.
  • Mosd meg, majd vágd kisebb darabokra.
  • Forrald fel vízben, és hagyd lassú tűzön főni, amíg a folyadék besűrűsödik.
  • Szűrd le, majd hűtsd le – így kapod meg a „kanalas orvosságot”, amit akár hűtve is el lehet tárolni.

A szirup természetes édesítőként is remekül használható, de köhögés vagy torokfájás esetén egy kanállal belőle gyors enyhülést hozhat.

Egy igénytelen, mégis hálás fa

A gledícsia rendkívül ellenálló és jól alkalmazkodó növény: kedveli a napos helyet, elviseli a szárazságot és a városi levegőt is. A tápanyagdús, jó vízáteresztő talajt kedveli, de szinte bárhol megél. Akinek nagyobb kertje van, bátran ültethet belőle – dísznek, méhlegelőnek, vagy akár természetes árnyékadónak is kiváló. Alkalmas sövénynek, sőt fája nagyon jó tűzelőnek is!

Nem véletlen, hogy parkokban, temetők körül, sőt a város szélén is gyakran találkozhatunk vele. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása sem ártott neki: minden évben gazdagon terem, és a hüvelyekben megbújó, mézédes anyag most, ősszel a legfinomabb. Szóval érdemes lesz tudatosabban figyelni rá!
