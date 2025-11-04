Kőkemény küzdelem volt: mázsás dunai halszörnyet akasztottak Mohácsnál + Videó

A Duna ismét megmutatta, milyen titkokat rejteget a mélye: Mohácsnál egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsaóriást fogtak ki a napokban. A horgásznak azonban nemcsak ereje, hanem lelkiismerete is volt – a gigahal visszanyerte szabadságát.

A mohácsi Duna-szakaszon, a kölkedi Lábasház természetvédelmi területén Hajósovics Márk fogta ki az elképesztő méretű, 102 kilós harcsát, amely 225 centiméter hosszúnak bizonyult. A halat vertikális pergetéssel sikerült megakasztani, és a küzdelemben Titzz László segített a horgásznak, hogy a gigászi zsákmány biztonságban a csónakba kerüljön.

A fogásról a Busó Fishing Facebook-oldal számolt be, ahol fotó is megjelent a hatalmas halról. A mérlegelés után a horgászok a harcsát visszaengedték a Dunába, természetes élőhelyére.

Nem ez az első hasonló szenzáció idén: márciusban a hortobágyi Ohat 3-as tavon is kifogtak egy 100 kiló feletti harcsát. Ugyanebben a hónapban a Duna romániai szakaszán egy 287 centiméteres példány került horogra. A jelenlegi világrekordot pedig egy 292 centis harcsa tartja, amelyet a dél-lengyelországi Rybniki víztározóban fogtak a közelmúltban. A mostani mohácsi fogás így a Duna egyik legnagyobb ismert harcsája lehetett – egy újabb bizonyíték arra, hogy a folyó mélyén még mindig élnek igazi legendák - írta a hír kapcsán a Sokszínű Viék.