Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Kőkemény küzdelem volt: mázsás dunai halszörnyet akasztottak Mohácsnál + Videó
A Duna ismét megmutatta, milyen titkokat rejteget a mélye: Mohácsnál egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsaóriást fogtak ki a napokban. A horgásznak azonban nemcsak ereje, hanem lelkiismerete is volt – a gigahal visszanyerte szabadságát.
A mohácsi Duna-szakaszon, a kölkedi Lábasház természetvédelmi területén Hajósovics Márk fogta ki az elképesztő méretű, 102 kilós harcsát, amely 225 centiméter hosszúnak bizonyult. A halat vertikális pergetéssel sikerült megakasztani, és a küzdelemben Titzz László segített a horgásznak, hogy a gigászi zsákmány biztonságban a csónakba kerüljön.
A fogásról a Busó Fishing Facebook-oldal számolt be, ahol fotó is megjelent a hatalmas halról. A mérlegelés után a horgászok a harcsát visszaengedték a Dunába, természetes élőhelyére.
Nem ez az első hasonló szenzáció idén: márciusban a hortobágyi Ohat 3-as tavon is kifogtak egy 100 kiló feletti harcsát. Ugyanebben a hónapban a Duna romániai szakaszán egy 287 centiméteres példány került horogra. A jelenlegi világrekordot pedig egy 292 centis harcsa tartja, amelyet a dél-lengyelországi Rybniki víztározóban fogtak a közelmúltban. A mostani mohácsi fogás így a Duna egyik legnagyobb ismert harcsája lehetett – egy újabb bizonyíték arra, hogy a folyó mélyén még mindig élnek igazi legendák - írta a hír kapcsán a Sokszínű Viék.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.
Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet csak közlekedni.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.