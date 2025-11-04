Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.
Kevés magyar akad, akit 1987 és 1999 között ne szegezett volna a képernyő elé a Szomszédok című magyar sorozat, amelyben Frajt Edit alakította Mágenheim doktor feleségét, a kozmetikus Julit. A színésznő az elmúlt napokban ünneplte 70. születésnapját - adta hírül a Femina.hu. Korábban a Best magazinnak azt nyilatkozta: „Jól megvagyok, és a korommal is teljesen ki vagyok békülve” – nem hajt az örök fiatalítás, inkább a kiegyensúlyozott jelenlétre koncentrál."
A színésznő nyugodt, visszafogott életet választott: örömét leli a kertészkedésben, szeret főzni, és ahogy mesélte a Bestnek, igazi otthonteremtőként vezeti a háztartást, gondoskodva családjáról és négylábú kedvenceikről. De a színpadon is aktív: az Újszínház tagja, jelenleg A kőszívű ember fiaiban „Plankenhorst Antoinette” szerepében tűnik fel – emellett rendszeresen szinkronszínészként is dolgozik, legutóbb ő volt a A szolgálólány meséje egyik karakterének magyar hangja.
Férjével és kutyáival Szentendre külvárosában él, távol a város zajától
A népszerű színésznő, Frajt Edit 1955. november 2-án született Budapesten. Eredetileg gyermekorvosnak készült, de a fizika és a latin már az akadémián megakasztotta, így fordult a színház felé. 1979-ben végzett a Színház‑ és Filmművészeti Főiskola-n. Pályáját a pécsi és győri nemzeti színházaknál kezdte, majd több társulathoz csatlakozott, 1980-ban pedig az akkor alapított Rock Színház alapító tagja is lett. 1987 és 1999 között játszott aztán az országos sikerű Szomszédok című sorozatban „Mágenheim Juli” szerepét — ez hozta meg számára az országos ismertséget. Egy interjúban azonban arra is kitért, hogy a Szomszédok után nehezebb időszak következett, mivel a szerep erősen beskatulyázta – de ő ezt is tanulságként élte meg.
Frajt Edit lánya, Franciskai régésznek tanult. Noha kislányként Juli és Mágenheim doktor közös gyermekét játszott a Szomszédokban, felnőttként már nem érdekelte a színészet, és az édesanyja sem akarta, hogy ezt a pályát válassza.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.
Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet csak közlekedni.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.