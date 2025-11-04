2025. november 4. kedd Károly
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szentendrei régi városi házak Magyarországon
HelloVidék

Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit

HelloVidék
2025. november 4. 15:20

A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.

Kevés magyar akad, akit 1987 és 1999 között ne szegezett volna a képernyő elé a Szomszédok című magyar sorozat, amelyben Frajt Edit alakította Mágenheim doktor feleségét, a kozmetikus Julit. A színésznő az elmúlt napokban ünneplte 70. születésnapját - adta hírül a Femina.hu. Korábban a Best magazinnak azt nyilatkozta: „Jól megvagyok, és a korommal is teljesen ki vagyok békülve” – nem hajt az örök fiatalítás, inkább a kiegyensúlyozott jelenlétre koncentrál."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A színésznő nyugodt, visszafogott életet választott: örömét leli a kertészkedésben, szeret főzni, és ahogy mesélte a Bestnek, igazi otthonteremtőként vezeti a háztartást, gondoskodva családjáról és négylábú kedvenceikről. De a színpadon is aktív: az Újszínház tagja, jelenleg A kőszívű ember fiaiban „Plankenhorst Antoinette” szerepében tűnik fel – emellett rendszeresen szinkronszínészként is dolgozik, legutóbb ő volt a A szolgálólány meséje egyik karakterének magyar hangja.

Férjével és kutyáival Szentendre külvárosában él, távol a város zajától

A népszerű színésznő, Frajt Edit 1955. november 2-án született Budapesten. Eredetileg gyermekorvosnak készült, de a fizika és a latin már az akadémián megakasztotta, így fordult a színház felé. 1979-ben végzett a Színház‑ és Filmművészeti Főiskola-n. Pályáját a pécsi és győri nemzeti színházaknál kezdte, majd több társulathoz csatlakozott, 1980-ban pedig az akkor alapított Rock Színház alapító tagja is lett.  1987 és 1999 között játszott aztán az országos sikerű Szomszédok című sorozatban „Mágenheim Juli” szerepét — ez hozta meg számára az országos ismertséget.  Egy interjúban azonban arra is kitért, hogy a Szomszédok után nehezebb időszak következett, mivel a szerep erősen beskatulyázta – de ő ezt is tanulságként élte meg. 

Frajt Edit lánya, Franciskai régésznek tanult. Noha kislányként Juli és Mágenheim doktor közös gyermekét játszott a Szomszédokban, felnőttként már nem érdekelte a színészet, és az édesanyja sem akarta, hogy ezt a pályát válassza.
Címlapkép: Getty Images
#szomszédok #főzés #színésznő #színház #kertészkedés #hellovidék #szentendre

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:00
15:53
15:45
15:31
15:23
Pénzcentrum
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
1 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
3
1 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
4
4 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
3 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 16:00
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 15:53
Itt az első fecske: legendás légitársaság húzza le a rolót, 66 év után búcsúznak az utasoktól
Agrárszektor  |  2025. november 4. 15:27
Olyan vihar lett Magyarországon, amilyenre 44 éve nem volt példa