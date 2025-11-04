Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit

A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.

Kevés magyar akad, akit 1987 és 1999 között ne szegezett volna a képernyő elé a Szomszédok című magyar sorozat, amelyben Frajt Edit alakította Mágenheim doktor feleségét, a kozmetikus Julit. A színésznő az elmúlt napokban ünneplte 70. születésnapját - adta hírül a Femina.hu. Korábban a Best magazinnak azt nyilatkozta: „Jól megvagyok, és a korommal is teljesen ki vagyok békülve” – nem hajt az örök fiatalítás, inkább a kiegyensúlyozott jelenlétre koncentrál."

A színésznő nyugodt, visszafogott életet választott: örömét leli a kertészkedésben, szeret főzni, és ahogy mesélte a Bestnek, igazi otthonteremtőként vezeti a háztartást, gondoskodva családjáról és négylábú kedvenceikről. De a színpadon is aktív: az Újszínház tagja, jelenleg A kőszívű ember fiaiban „Plankenhorst Antoinette” szerepében tűnik fel – emellett rendszeresen szinkronszínészként is dolgozik, legutóbb ő volt a A szolgálólány meséje egyik karakterének magyar hangja.

Férjével és kutyáival Szentendre külvárosában él, távol a város zajától

A népszerű színésznő, Frajt Edit 1955. november 2-án született Budapesten. Eredetileg gyermekorvosnak készült, de a fizika és a latin már az akadémián megakasztotta, így fordult a színház felé. 1979-ben végzett a Színház‑ és Filmművészeti Főiskola-n. Pályáját a pécsi és győri nemzeti színházaknál kezdte, majd több társulathoz csatlakozott, 1980-ban pedig az akkor alapított Rock Színház alapító tagja is lett. 1987 és 1999 között játszott aztán az országos sikerű Szomszédok című sorozatban „Mágenheim Juli” szerepét — ez hozta meg számára az országos ismertséget. Egy interjúban azonban arra is kitért, hogy a Szomszédok után nehezebb időszak következett, mivel a szerep erősen beskatulyázta – de ő ezt is tanulságként élte meg.

Frajt Edit lánya, Franciskai régésznek tanult. Noha kislányként Juli és Mágenheim doktor közös gyermekét játszott a Szomszédokban, felnőttként már nem érdekelte a színészet, és az édesanyja sem akarta, hogy ezt a pályát válassza.