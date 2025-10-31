2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Elbújhatnak a cuki cicák: az év legaranyosabb videóját egy őzgida hozta
HelloVidék

Elbújhatnak a cuki cicák: az év legaranyosabb videóját egy őzgida hozta

HelloVidék
2025. október 31. 17:15

A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet. Egy fiatal őzgidát, amint önfeledten játszik az anyja előtt. A felvétel nemcsak roppant cuki, hanem etológiai szempontból is tanulságos.

A természetben ilyen jeleneteket csak ritkán sikerül rögzíteni: a vadkamerának köszönhetően most bepillantást nyerhetünk egy őzcsalád mindennapjaiba. A felvételen egy fiatal bak őzgida látható, aki ugrándozik, fejét a fűbe nyomja, majd hirtelen előreszegezett fejjel szökken – mintha még nem létező agancsaival döfni készülne - magyarázza a videón látottakat percsichtamas.hu. oldal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az etológusok szerint az ilyen mozdulatok nem puszta játék, hanem „játéknak álcázott gyakorlás”. A gida idegrendszere és izomzata így készül fel a későbbi küzdelmekre: a rangharcokra, a területvédésre és a párzási vetélkedésekre. A játék közben az állat motoros tanulást végez – vagyis olyan mozgásmintákat sajátít el, amelyek felnőttkorában létfontosságúak lesznek. Ezek a mozdulatok a természetben az önvédelem és a társas hierarchia alapjai.

Az anyai közöny mögött biztonság van

Sokan meglepődnek, hogy az anya nem reagál látványosan a gida viselkedésére. De ez is az ösztönös rend része: a tapasztalt őzsuta nem tekinti fenyegetésnek a bakgyakorlatozást. Tudja, hogy ez a tanulás természetes része, és jelenléte elegendő biztonságot nyújt a kicsinek.

Amíg az anya ott van, a gida bátran próbálkozhat – ugrálhat, fejjel szökdelhet, kísérletezhet azzal, amit majd éles helyzetben, felnőttként tökéletesíteni fog.
Címlapkép: Getty Images
