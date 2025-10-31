Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Elbújhatnak a cuki cicák: az év legaranyosabb videóját egy őzgida hozta
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet. Egy fiatal őzgidát, amint önfeledten játszik az anyja előtt. A felvétel nemcsak roppant cuki, hanem etológiai szempontból is tanulságos.
A természetben ilyen jeleneteket csak ritkán sikerül rögzíteni: a vadkamerának köszönhetően most bepillantást nyerhetünk egy őzcsalád mindennapjaiba. A felvételen egy fiatal bak őzgida látható, aki ugrándozik, fejét a fűbe nyomja, majd hirtelen előreszegezett fejjel szökken – mintha még nem létező agancsaival döfni készülne - magyarázza a videón látottakat percsichtamas.hu. oldal.
Az etológusok szerint az ilyen mozdulatok nem puszta játék, hanem „játéknak álcázott gyakorlás”. A gida idegrendszere és izomzata így készül fel a későbbi küzdelmekre: a rangharcokra, a területvédésre és a párzási vetélkedésekre. A játék közben az állat motoros tanulást végez – vagyis olyan mozgásmintákat sajátít el, amelyek felnőttkorában létfontosságúak lesznek. Ezek a mozdulatok a természetben az önvédelem és a társas hierarchia alapjai.
Az anyai közöny mögött biztonság van
Sokan meglepődnek, hogy az anya nem reagál látványosan a gida viselkedésére. De ez is az ösztönös rend része: a tapasztalt őzsuta nem tekinti fenyegetésnek a bakgyakorlatozást. Tudja, hogy ez a tanulás természetes része, és jelenléte elegendő biztonságot nyújt a kicsinek.
Amíg az anya ott van, a gida bátran próbálkozhat – ugrálhat, fejjel szökdelhet, kísérletezhet azzal, amit majd éles helyzetben, felnőttként tökéletesíteni fog.
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.
Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet csak közlekedni.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.
Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét.
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás.
Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje drámaian alacsony. Dr. Gusztáv Jakab ökológus fotóriportja bemutatja, hogyan hat a klímaváltozás a tó állapotára.
Idén is lezajlott a Duna főágának tudományos halfaunisztikai vizsgálata, amelynek eredményei szerint a folyó halállománya továbbra is változatos és jó általános egészségi állapotban van.
Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi
Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze.
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
