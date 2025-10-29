2025. október 29. szerda Nárcisz
forgalmi dugók a városban, út, csúcsforgalom
HelloVidék

Figyelem, ez sok autóst érint: lezárás lesz a Tisza-hídon, jelentős torlódások várhatók

HelloVidék
2025. október 29. 09:15

Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet közlekedni, így jelentős fennakadásokra kell számítani. Mutatjuk, mikor és merre érdemes kerülni!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint október 29-én, szerdán reggel 8 órától október 30-án, csütörtök délután 16 óráig szerkezetjavítási munkálatok zajlanak a Szolnok–Jászkisér összekötő út 0+2093 kilométerszelvényében, a szolnoki városi Tisza-híd belváros felőli hídfőjénél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dilatációs szerkezet javítása miatt a hídon félpályás forgalomkorlátozás lép életbe. A munkát külső vállalkozó végzi, és a Magyar Közút figyelmeztet: a korlátozás miatt a városi forgalomban jelentős torlódásokra lehet számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőben.

Forgalomirányítás a hídon:

  • Nappal jelzőőrök segítik a közlekedést,
  • Este és éjszaka pedig forgalomirányító lámpák szabályozzák a váltakozó irányú forgalmat.
  • A helyszínen veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák is felhívják majd a figyelmet a munkálatokra.

A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy aki teheti, válasszon alternatív útvonalat:

  • a Szent István hidat a 4-es főút déli elkerülőjén, vagy
  • a Szapáry hidat az M4-es gyorsforgalmi út északi elkerülője felől.

Az ütemezés időjárásfüggő, így a munkálatok elhúzódhatnak, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos kivitelezést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az aktuális forgalmi helyzetről az ÚTINFORM szolgálatnál (+36–1–336–2400), valamint a www.utinform.hu 

oldalon érdemes tájékozódni. A Magyar Közút kéri a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét a munkálatok ideje alatt.
Címlapkép: Getty Images
