Figyelem, ez sok autóst érint: lezárás lesz a Tisza-hídon, jelentős torlódások várhatók

Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet közlekedni, így jelentős fennakadásokra kell számítani. Mutatjuk, mikor és merre érdemes kerülni!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint október 29-én, szerdán reggel 8 órától október 30-án, csütörtök délután 16 óráig szerkezetjavítási munkálatok zajlanak a Szolnok–Jászkisér összekötő út 0+2093 kilométerszelvényében, a szolnoki városi Tisza-híd belváros felőli hídfőjénél.

A dilatációs szerkezet javítása miatt a hídon félpályás forgalomkorlátozás lép életbe. A munkát külső vállalkozó végzi, és a Magyar Közút figyelmeztet: a korlátozás miatt a városi forgalomban jelentős torlódásokra lehet számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőben.

Forgalomirányítás a hídon:

Nappal jelzőőrök segítik a közlekedést,

Este és éjszaka pedig forgalomirányító lámpák szabályozzák a váltakozó irányú forgalmat.

A helyszínen veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák is felhívják majd a figyelmet a munkálatokra.

A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy aki teheti, válasszon alternatív útvonalat:

a Szent István hidat a 4-es főút déli elkerülőjén, vagy

a Szapáry hidat az M4-es gyorsforgalmi út északi elkerülője felől.

Az ütemezés időjárásfüggő, így a munkálatok elhúzódhatnak, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos kivitelezést.

Az aktuális forgalmi helyzetről az ÚTINFORM szolgálatnál (+36–1–336–2400), valamint a www.utinform.hu

oldalon érdemes tájékozódni. A Magyar Közút kéri a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét a munkálatok ideje alatt.