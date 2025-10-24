Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept

Az italfogyasztási szokások átalakulásával egyre nagyobb teret nyernek a természetes, fenntartható forrásból származó és kézzel készített italok. Az egy csepp ERDŐ című új kötet az erdei alapanyagokra építve kínál alternatívát a hagyományos koktélkultúrával szemben, miközben az ingyenesen hozzáférhető vadnövények és termések felhasználásával újragondolja az élvezeti italok szerepét. A szerzőpáros egyik legizgalmasabb receptje, a vörös tölgymakk Espresso Martini, egyszerre reflektál az ízélményre, a környezettudatosságra és az ősi tudáshoz való visszatalálásra. Mutatjuk a receptet!

Lehet-e egy erdei séta a koktél alapanyagainak vadászterülete? A válasz: igen. És lehet, hogy az őszi avarban megbúvó vörös tölgymakk a jövő kedvenc kávéalapú koktéljának titkos hozzávalója. Egy frissen megjelent könyv újradefiniálja az italkészítés fogalmát – az erdő ízeit hozza el a pohárba, meglepően kifinomult formában.

Erdőből mixerpultba – új hullám a hazai gasztronómiában

Ha azt hinnénk, már minden ötletet elhasználtak a koktélkészítés világában, itt a cáfolat: a közösségi finanszírozásban megvalósuló „egy csepp ERDŐ” című könyv új irányból közelít az italokhoz. Bózsó Gyula, az erdei ételcserkészet hazai úttörője, és Gyulai Évi, a kézműves szörpök újragondolója egy olyan kiadvánnyal jelentkeztek, amely nemcsak recepteket közöl, de erdei alapanyagok és ízek történetét is elmeséli – minden pohár egy mini világ, egy szelet természet.

A könyv célja nem kevesebb, mint italforradalmat hirdetni a tölgyesek árnyékából, ahol a természet nemcsak inspiráció, de maga az alapanyag is.

A szirupos, likőrös vagy akár fermentált italok nem a klasszikus bárkultúra sablonjait követik – inkább visszavezetnek bennünket az erdőbe, ahol minden íznek gyökere van, szó szerint. A szerzőpáros szerint az erdei koktél nem csupán ital: kapcsolódás, tudás és érzékelés. Ennek szellemében mutatjuk be az egyik legizgalmasabb kreációt a könyvből, amit otthon is elkészíthetünk, egy kis elszántsággal és némi természetközeli kalandvággyal.

Vörös tölgy makk Espresso Martini - RECEPT!

A tölgy makk olyan, mint egy pici időkapszula az erdei avarban. Ha megfelelő helyre hullott, akkor terebélyes fa válhat belőle. Egy olyan fa növekedhet így, melynek ősei mintegy 400 millió éve jelentek meg a Föld nevű bolygón. Mekkora hatalmas idő ez, és milyen értékes örökség. A tudásról és tapasztalatról nem is beszélve, amik ez idő alatt halmoztak fel ezek az élőlények. Ne féljünk hát okulni általuk. Legyen a tantermünk az erdő és tanítónk a természet.

Alapanyagok:

vörös tölgymakk kávé

vodka

kávélikőr

Előkészületek:

A tölgy makkot szeptembertől novemberig gyűjthetjük. Csak az egészséges makkokat használjuk fel, ezért a gyűjtést követően érdemes elvégeznünk a víztesztet. Azokat a makkokat, melyek fennmaradnak a víz tetején, ne használjuk fel, mert valószínűleg sérült a belsejük. Következő lépésként el kell távolítanunk a makk kemény héját, hogy csak a magok maradjanak.

A magok áztatása (Fontos!):

A megtisztított magokat áztassuk be, mert ki kell áztatnunk belőlük a cseranyagot. Fontos, hogy az áztatást hideg vízben végezzük, mert leforrázás esetén más anyagok is károsodhatnak, ami ronthatja az italunk minőségét. A vizet a makkokon naponta cseréljük tisztára, és azt mindaddig tegyük meg, amíg már nem színeződik el barnára, és a kóstolást követően már nem kelt keserű ízhatást.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pörkölés és őrlés:

A kiázott makkokat törjük kalapács segítségével kisebb darabokra, tegyük serpenyőbe, majd lassú tűzön vagy tűzhelyen alacsony fokozaton zárjuk le, addig amíg „zörgős” nem lesz. Amikor már szárazak, akkor vannak már olyan állapotban, hogy el tudunk kezdeni a koktélunkon dolgozni.

A koktél:

A nagyobb darabokra tört és megszárított makkokat kávédarálón őröljük le, ezután elkészítése előtt pörköljük, mert így lesz igazán aromás. A pörkölés hatására a magban lévő nagyon vegyes, folyamatos rágózással, hogy a makk ne égjen meg, hanem intenzív íze legyen. Ez egész aromák a makkokat fűszerezn fogja kívánhatóvá tenni, de ügyeljünk rá, hogy a mag ne legyen túl hosszú, hanem ahogy kotyogós kávéfőzőben le tudjuk főzni.

Megjegyzés Amennyiben nincs kávéfőzőnk, akkor lábasban forró vízben is meg tudjuk főzni a makkokat, de ebben az esetben ne őröljük őket porrá, hanem csak a durvára tört makkokat használjuk, hogy miután kifőtt az íze, le tudjuk szűrni egy teaszűrő segítségével.

Shakerbe tegyünk jeget, őrölt kávét 5 cl frissen főzött vörös tölgymakk „espressot”, 4 cl vodkát és 2 cl kávélikőrt, majd jól rázzuk össze (a Vörös tölgymakk Espresso Martini nem lesz annyira habos, mint a klasszikus Espresso Martini, de a makk ízével egészen aromatikusabb élményt tud nyújtani). Az elkészült koktélt töltsük Y pohárba, a tetejét pedig őrölt tölgymakk porral díszítsük.