Mikor ajánlott a füvesítés ősszel? A füvesítés menete, lépései, a fű felülvetése

Bár mind a tavaszi, mind az őszi füvesítés mellett erős érvek szólnak, a magyar kertészek többsége arra szavaz, hogy a füvesítés ősszel történjen. A tévhitekkel ellentétben októberben és novemberben messze nem érnek véget a kerti munkálatok: az őszi ültetések elvégzése mellett ekkor célszerű a gyepünket is felfrissíteni. Nézzük, mi mindent érdemes tudnunk a gyep karbantartása kapcsán: tudd meg, mikor érdemes elvégezni a munkát, hogyan zajlik a füvesítés előtti talaj előkészítés és a fűmag vetése! Mire vigyázzunk, melyek a leggyakoribb hibalehetőségek?

Cikkünkben az őszi füvesítés lépéseiről nyújtunk útmutatót olvasóinknak: többek között eláruljuk, ideális esetben mikor van a füvesítés ideje és meddig célszerű elvégezni ezeket a kerti munkálatokat, illetve összegezzük, hogy mi mindent érdemes tudni a füvesítés előtti gyomirtásról és a fű felülvetéséről. Mi a különbség a boltokban kapható fűmagok között, milyen típust érdemes választani a kertünkbe?

Füvesítés ősszel: mikor van az őszi füvesítés ideje?

Az őszi füvesítés számos szempontból előnyösebb, mint a tavaszi: a fűmagok ilyenkor hűvösebb és nedvesebb környezetbe kerülnek, ami elősegíti a csírázásukat és megerősödésüket, ráadásul öntözni is kevesebbet kell a frissen vetett gyepet. A füvesítés ősszel akkor a legideálisabb, amikor a nappalok már hűvösebbek, ám a talaj még mindig meleg. Az, hogy az őszi füvesítés meddig ideális, nagyban függ az időjárástól, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy

az őszi füvesítés ideje szeptember közepétől/végétől október végéig tart. A fűmagoknak 4-6 hétre van szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek, még a téli fagy beállta előtt (ha túl későn történik a fűmag vetése, az gátolja a csírázást és a növekedést).

Milyen fűmag típusok közül választhatunk?

A kertészetekben rengeteg, egymástól különböző tulajdonságokkal bíró fűmag és fűmagkeverék kapható. Vásárlás előtt mindenképp érdemes alaposan megvizsgálnunk, hogy milyen adottságokkal bír a kertünk (pl. milyen a benapozottsága, mennyire jelent gondot a szárazság) és ennek ismeretében kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbb fűmagot. A legtöbb kertészetben a következő magkeverékek közül választhatunk:

szárazságtűrő fűmagkeverékek (ellenállnak az aszálynak, gyorsan regenerálódnak);

árnyéktűrő fűmagkeverékek (ellenállnak a gyenge fényviszonyoknak);

pázsitfűmag-keverékek (dekoratív, díszgyepnek való prémium fűmagok, kevésbé ellenállóak);

sportfűmag-keverékek (jól tűri a nagyobb igénybevételt, taposást).

Füvesítés előtti talaj előkészítés és gyomirtás

A füvesítés folyamatával kapcsolatban, mondhatni nulladik lépés gyanánt el kell végeznünk a talaj előkészítését, ami új gyep telepítése esetén a következő feladatokból áll:

a talaj megtisztítása (növényi maradványok, pl. avar és más szennyeződések eltávolítása);

füvesítés előtti gyomirtás (történhet mechanikus úton vagy gyomirtó szer használatával egyaránt – utóbbi esetben a vegyszert legalább 2 héttel a fű vetése előtt kell a gyomokra juttatni);

a talaj fellazítása;

talajjavítás (őszi gyeptrágya vagy komposzt használatával).

A füvesítés lépései: hogyan zajlik az őszi füvesítés menete?

Ha szükség szerint elvégeztük a fenti feladatokat és előkészítettük a talajt, kezdődhet a fű vetése a választott fűmaggal. Kisebb területen (pl. egy előkertben) kézzel is egyszerűen szét tudjuk szórni a magokat, azonban nagyobb kertekben érdemes lehet fűmagszóró gépet használni. Az elszórt magokat igazgassuk el gereblyével, majd takarjuk le őket egy vékony földréteggel, ami megvédi a magokat a madaraktól és a kiszáradástól.

Általános szabály szerint 1 kg fűmag nagyjából 30-40 m2-re elegendő.

A fűmag elvetését követően meg is kell öntözni a talajt, kezdetben naponta három alkalommal (esős időjárás esetén értelemszerűen nem kell) – a cél, hogy a talaj felső rétege folyamatosan nedves maradjon. Két-három héttel később kezdhetjük csökkenteni az öntözés gyakoriságát először napi két-, majd egy alkalomra. A rendszeres öntözést ne tévesszük össze a talaj eláztatásával – utóbbi mindenképpen kerülendő, mert a túlzott nedvesség is árt a csírázó fűmagoknak.

A füvesítést követő trágyázásnak is fontos szerepe van, amit két alkalommal érdemes elvégezni: egyszer közvetlenül az őszi füvesítés után, egyszer pedig november közepén/végén, a téli fagyokat megelőzően. Többféle őszi gyeptrágya közül is választhatunk – ezekről általánosságban azt érdemes tudni, hogy a magas nitrogéntartalmú trágyáktól zöldebb lesz a fű, a magas foszfortartalmúaktól pedig erősödnek a gyökerek (kerüljük a túltrágyázást, ami szintén ártalmas a fű fejlődésére).

Mi a teendő a füvesítés után?

A füvesítés menete során elengedhetetlen feladat a gyep utógondozása, ami magában foglalja a tápanyag utánpótlást, a rendszeres öntözést és a fűnyírást is. Az ősszel elvetett füvet nem célszerű lenyírni addig, amíg el nem éri a kb. 8-10 cm-es magasságot, a fagyok beállta előtt pedig hagyjuk megnőni, mert ez védi a növényt a hidegtől. A kártevők ellen érdemes kipróbálni a vegyszermentes biológiai védekezés valamely formáját (pl. a kártevő rovarok természetes ellenségeinek használata). Tavasszal végezzük el a gyep szellőztetését, ami serkenti a vegetációt.

Miben különbözik az új gyep telepítése és a fű felülvetés?

Az új gyep vetése és a meglévő fű felülvetése alapvetően hasonló módon történik – a kettő között az a különbség, hogy utóbbi esetben már van a kertünkben növényzet, nem friss, natúr talajon dolgozunk. Fű felülvetés esetén előkészület gyanánt le kell nyírni a füvet kb. 4-5 cm hosszúságúra, a kikopott területeken pedig fel kell lazítani a talaj felső rétegét. A gyomokat, a növényi hulladékot, a köveket és egyéb zavaró tényezőket szintén el kell távolítani.

Lehetőség szerint próbáljuk meg egységesíteni a talajt, a tócsák kialakulásának kedvező lyukakat töltsük fel. A fűmagot a meglévő fűre és a kikopott foltokra egyaránt elvetjük, majd a fenti instrukciók szerint trágyázzuk, öntözzük és utógondozzuk a gyepünket. Ebben az esetben is ügyeljünk a gyakori hibalehetőségekre: kerüljük az alul- és a túlöntözést és a túltrágyázást is! Szélsőségesebb körülmények fennállása esetén mindenképpen használjunk ellenállóbb magkeveréket a fű felülvetéséhez!