Meseszép látvány az idei őszben: 1000 daru fesztiválozik éjszakánként a Fertő-tónál

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Facebookon közölte a szenzációs hírt: megérkeztek az első átvonuló darucsapatok a Fertőre! Jelenleg kb. 1000 daru éjszakázott tegnap is, és várhatóan ma is a tónál.

A darvak (Grus grus) vonulása ősszel kezdődik, amikor a hidegebb északi területek lakói délre húzódnak, és Magyarországon, különösen a Hortobágy Nemzeti Park és a Dél-Alföld területein pihennek meg. Éjszakáznak a nagy vizes élőhelyeken, mint a szikes tavak vagy a halastavak, nappal pedig a közeli mezőgazdasági területeken, főleg a kukoricatarlókon táplálkoznak.

Fő vonulási pihenőhelyek Magyarországon: Hortobágy Nemzeti Park (a hazai darvak 95%-a itt vonul át) Kiskunsági és Körös–Maros Nemzeti Parkok területei, különösen a dél-alföldi vizes élőhelyek, Kardoskút környéke, Szatymaz és Sándorfalva térsége, valamint a korábbi Fehér-tó ( Szeged mellett). Nagy vizes élőhelyek, mint szikes tavak és lehalászott halastavak mellett éjszakáznak. Most pedig épp a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén pihentek meg. A hírek szerint jelenleg is kb. 1000 daru éjszakázik itt:





