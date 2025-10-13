Egy 30 éves légifelvétel indította el azt a régészeti nyomozást, amely 2025 tavaszán egy eddig ismeretlen, késő avar kori temetőt tárt fel Rézhegy-dűlőnél.
Meseszép látvány az idei őszben: 1000 daru fesztiválozik éjszakánként a Fertő-tónál
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Facebookon közölte a szenzációs hírt: megérkeztek az első átvonuló darucsapatok a Fertőre! Jelenleg kb. 1000 daru éjszakázott tegnap is, és várhatóan ma is a tónál.
A darvak (Grus grus) vonulása ősszel kezdődik, amikor a hidegebb északi területek lakói délre húzódnak, és Magyarországon, különösen a Hortobágy Nemzeti Park és a Dél-Alföld területein pihennek meg. Éjszakáznak a nagy vizes élőhelyeken, mint a szikes tavak vagy a halastavak, nappal pedig a közeli mezőgazdasági területeken, főleg a kukoricatarlókon táplálkoznak.
Fő vonulási pihenőhelyek Magyarországon: Hortobágy Nemzeti Park (a hazai darvak 95%-a itt vonul át) Kiskunsági és Körös–Maros Nemzeti Parkok területei, különösen a dél-alföldi vizes élőhelyek, Kardoskút környéke, Szatymaz és Sándorfalva térsége, valamint a korábbi Fehér-tó ( Szeged mellett). Nagy vizes élőhelyek, mint szikes tavak és lehalászott halastavak mellett éjszakáznak. Most pedig épp a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén pihentek meg. A hírek szerint jelenleg is kb. 1000 daru éjszakázik itt:
Ha kedvenc tésztaételeid közé tartozik a tarhonya, a hebedunda receptje biztosan tetszeni fog: fogadjunk, így még nem kóstoltad soha ezt a pofonegyszerű magyar tésztafélét!
A Gói-tói Holt-Tiszán drámai pillanatokat éltek át a halőrök: drón segítségével bukkantak rá érvényes engedély nélküli, gereblyéző orvhorgászokra.
Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a...
Gyerekként több nyarat töltöttünk ebben a táborban – talán ezért is különösen szívszorító látni, mi maradt az egykor vízparthoz közeli, élettel teli üdülőből.
Tatabányán új fejezetéhez érkezett a fizetős parkolás: immár nemcsak az utcákon, hanem a népszerű áruházak parkolóiban is komoly összeget kell fizetni annak, aki autóval érkezik.
Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben.
Ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár
Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani.
Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) kinyitották a dél-afrikai sülök ketrecének ajtaját.
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.