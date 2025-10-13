2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
A daru (Grus grus) az őszi vonulás előtt az észak-németországi pihenőhelyen gyülekező daru.
Meseszép látvány az idei őszben: 1000 daru fesztiválozik éjszakánként a Fertő-tónál

2025. október 13. 16:51

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Facebookon közölte a szenzációs hírt: megérkeztek az első átvonuló darucsapatok a Fertőre! Jelenleg kb. 1000 daru éjszakázott tegnap is, és várhatóan ma is a tónál.

A darvak (Grus grus) vonulása ősszel kezdődik, amikor a hidegebb északi területek lakói délre húzódnak, és Magyarországon, különösen a Hortobágy Nemzeti Park és a Dél-Alföld területein pihennek meg. Éjszakáznak a nagy vizes élőhelyeken, mint a szikes tavak vagy a halastavak, nappal pedig a közeli mezőgazdasági területeken, főleg a kukoricatarlókon táplálkoznak.  

Fő vonulási pihenőhelyek Magyarországon: Hortobágy Nemzeti Park (a hazai darvak 95%-a itt vonul át)   Kiskunsági és Körös–Maros Nemzeti Parkok területei, különösen a dél-alföldi vizes élőhelyek, Kardoskút környéke, Szatymaz és Sándorfalva térsége, valamint a korábbi Fehér-tó ( Szeged mellett). Nagy vizes élőhelyek, mint szikes tavak és lehalászott halastavak mellett éjszakáznak.  Most pedig épp a  Fertő-Hanság Nemzeti Park területén pihentek meg. A hírek szerint jelenleg is kb. 1000 daru éjszakázik itt:

 

 
Címlapkép: Getty Images
