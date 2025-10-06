Kettétört pecabottal győzte le a gigászi harcsát a magyar horgász: videón a tórekorder fogás

Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát. A 237 centis, 93,7 kilogrammos harcsa elnyerte helyét a helyi legendák között – és a videók, fotók tanúsága szerint a harc valóságos dráma volt.

Kisújszálláson, a Téglagyári II-es tónál szombat délután kezdődött az, amit néhány óra múlva már mindenki a vízpart legendáriumába írt: Majláth Gergő – akit a Percaverzum is megkeresett – kapást érzékelt, és rögtön rájött, óriási hal akadhatott a horogra. A küzdelem volt a javából: a szakítózsinór elszakadt egy faágban 90 méterre, és amikor a hal húzni kezdett vissza, a bot is a végső terhelés alatt kettétört.

De nem állt meg itt a pecás: a fárasztás tovább folyt, immár csak a bot felső része maradt vállalkozásban. Körülbelül 25 perc küzdelem kellett ahhoz, hogy a harcsa végül feladja magát – a parttól húzva sikerült kifárasztani.

A hal hitelesítése után derült ki: 237 centiméter hosszú és 93,7 kilogramm – ezzel új tórekord született a Téglagyári II-es tónál, meghaladva a korábbi, 2022-ben felállított 93 kg-os csúcsot.

Majláth Gergő a saját közösségi oldalán elmondta, hogy két éve horgászik harcsára ezen a tónál, és bár kisebb-nagyobb fogásokkal már volt sikere, ez a mostani minden korábbit felülmúlt. A nyerő csali két 15 centiméteres ezüstkárász volt, amit alapos stratégia és türelmes vártás előzött meg. A hal – ahogy az ilyen kapitális fogásoknál lenni szokott – természetes élőhelyére tért vissza: visszaengedték, hogy tovább élhesse életét a tó vizében.