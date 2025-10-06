2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
15 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fortó: Facebook
HelloVidék

Kettétört pecabottal győzte le a gigászi harcsát a magyar horgász: videón a tórekorder fogás

HelloVidék
2025. október 6. 10:45

Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát. A 237 centis, 93,7 kilogrammos harcsa elnyerte helyét a helyi legendák között – és a videók, fotók tanúsága szerint a harc valóságos dráma volt.

Kisújszálláson, a Téglagyári II-es tónál szombat délután kezdődött az, amit néhány óra múlva már mindenki a vízpart legendáriumába írt: Majláth Gergő – akit a Percaverzum is megkeresett – kapást érzékelt, és rögtön rájött, óriási hal akadhatott a horogra. A küzdelem volt a javából: a szakítózsinór elszakadt egy faágban 90 méterre, és amikor a hal húzni kezdett vissza, a bot is a végső terhelés alatt kettétört.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De nem állt meg itt a pecás: a fárasztás tovább folyt, immár csak a bot felső része maradt vállalkozásban. Körülbelül 25 perc küzdelem kellett ahhoz, hogy a harcsa végül feladja magát – a parttól húzva sikerült kifárasztani.

A hal hitelesítése után derült ki: 237 centiméter hosszú és 93,7 kilogramm – ezzel új tórekord született a Téglagyári II-es tónál, meghaladva a korábbi, 2022-ben felállított 93 kg-os csúcsot. 

Majláth Gergő a saját közösségi oldalán elmondta, hogy két éve horgászik harcsára ezen a tónál, és bár kisebb-nagyobb fogásokkal már volt sikere, ez a mostani minden korábbit felülmúlt. A nyerő csali két 15 centiméteres ezüstkárász volt, amit alapos stratégia és türelmes vártás előzött meg. A hal – ahogy az ilyen kapitális fogásoknál lenni szokott – természetes élőhelyére tért vissza: visszaengedték, hogy tovább élhesse életét a tó vizében.
Címlapkép: Getty Images
#videó #horgászat #hal #rekord #harcsa #horgász #tó #hellovidék #tórekord

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:21
11:15
11:04
10:45
10:39
Pénzcentrum
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
1 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:15
Durván emelkedik az HBO Max előfizetési díja: ennyibe kerül novembertől a Standard csomag
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 10:03
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Agrárszektor  |  2025. október 6. 10:31
Érdekes számok érkeztek: egyre több magyar vásárol ezekben a boltokban