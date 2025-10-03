2025. október 3. péntek Helga


HelloVidék

Hallottál a Murcifesztiválról? Most múlik pontosan: 3 nap jókedv, bor és tánc vár a Balatonnál

HelloVidék
2025. október 3. 17:45

Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!

Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, mindenképp ugorj be Ábrahámhegyre, mert mától vasárnapig dübörög a Murcifesztivál! A murci, vagyis az épp erjedő must, ilyenkor a csúcsán van, és nem csak kóstolni lehet: van szüreti felvonulás, zene, tánc, meg persze a szüreti bál, ami hajnalig tart – szóval aki szeret bulizni, itt garantáltan nem fog unatkozni.

A helyi finomságokat is érdemes végigkóstolni, mert a bor mellé járnak a legjobb falatok. Ha pedig a déli parton szeretnél kalandozni, Balatonlellén, a Kishegyen is tartanak Murcifesztivált, szóval akár több helyszínen is rástartolhatsz egy hétvégére. Kényelmes cipő, nyitott gyomor és jó hangulat kötelező, mert a murci, a zene és a tánc együtt igazán felejthetetlen élményt ad a Balaton-parton.

 
Címlapkép: Getty Images
