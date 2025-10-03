A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.
Hallottál a Murcifesztiválról? Most múlik pontosan: 3 nap jókedv, bor és tánc vár a Balatonnál
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, mindenképp ugorj be Ábrahámhegyre, mert mától vasárnapig dübörög a Murcifesztivál! A murci, vagyis az épp erjedő must, ilyenkor a csúcsán van, és nem csak kóstolni lehet: van szüreti felvonulás, zene, tánc, meg persze a szüreti bál, ami hajnalig tart – szóval aki szeret bulizni, itt garantáltan nem fog unatkozni.
A helyi finomságokat is érdemes végigkóstolni, mert a bor mellé járnak a legjobb falatok. Ha pedig a déli parton szeretnél kalandozni, Balatonlellén, a Kishegyen is tartanak Murcifesztivált, szóval akár több helyszínen is rástartolhatsz egy hétvégére. Kényelmes cipő, nyitott gyomor és jó hangulat kötelező, mert a murci, a zene és a tánc együtt igazán felejthetetlen élményt ad a Balaton-parton.
Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő...
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök
Beindult végre a gombaszezon, a szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan lehet felismerni a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát.
Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli „rendbetétele”: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot.
Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye eztán biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat a Pilisben.
Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
A Mecsek csúcsán álló Zengő-kilátó lett az ország új kedvence, több ezer szavazattal győzve a 2025-ös Év Kilátója versenyben.
A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Most jött a hír: ideiglenesen lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót: a faszerkezetek súlyos korhadása már balesetveszélyt jelent.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.
A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is
Tudtátok? Egy kis odafigyeléssel átteleltethetjük a paprikát és a padlizsánt is, így tavasszal nem kell új palántákkal bajlódnunk, és a termés is korábban érkezik.
A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot.
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.