Épp ledózerolják a szocialista idők legsikeresebb vidéki gyárát: ez épülhet a helyére + Fotók

Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család biztos megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett. A terület tulajdonosa elkezdte az elbontását, ami sokaknak gyászos esemény.

A terület tulajdonosa a napokban megkezdte az egykori salgótarjáni öblösüveggyár épületeinek szakaszos bontását — erről Kreicsi Bálint polgármester számolt be közösségi oldalán, a hírt pedig a helyi sajtó is megerősítette. Ezúttal nem csupán részleges bontásról van szó, hanem a teljes ipari terület felszámolásáról, amely a jövőbeni beruházások előfeltétele - írta a Nool.hu.

A bontást hosszabb távú fejlesztési tervek indokolták: az önkormányzat és a tulajdonos szándéka szerint a jelenlegi, kizárólag ipari övezet helyén vegyes funkciójú, gazdasági–kereskedelmi–szolgáltató és közlekedési célú terület alakul ki. A koncepció része a zöldfelületek és parkolók kijelölése is, vagyis a városrendezési és gazdasági szempontok egyszerre érvényesülhetnek.

A környék forgalmát is újratervezik: a Rákóczi út, a Huta utca és a Forgách Antal út kereszteződésében körforgalom épülhet, a közútkezelővel egyeztetett kiviteli tervek már elkészültek. Ez a lépés a várhatóan megnövekedő közlekedési igényekhez igazítaná a csomópontot.

Salgótarjáni Öblösüveggyár 1982-ben / Fortepan /Fotó adományozó: Magyar Rendőr

Egykor több száz család megélhetését biztosította

Az öblösüveggyár egykor a város egyik legjelentősebb ipari üzeme volt, termékeit országszerte ismerték, és több száz családnak adott biztos megélhetést. A gyár felszámolása után a terület hosszú évekig pusztult, helyenként kisebb bontások és anyagkinyerések zajlottak. Most azonban végleg eltűnik a városképből az egykori üzem.

A Salgótarjáni Öblösüveggyár története A gyár 1893 óta működik, az 1930-as évek végén az ország legkorszerűbb üveggyárai közé tartozott. 1948-ban államosították. A '70–'80-as években élte a fénykorát, több ezer ember dolgozott itt, és a világ minden tájára exportáltak kézi és gépi gyártású üvegeket. Később a változó piac miatt a gyártás hanyatlani kezdett, 2006-ban pedig felszámolták a gyár működését.

A döntés kettős érzéseket kelt: sokan ipartörténeti emléket és családi múltat veszítenek el, mások viszont a fejlődés, a munkahelyteremtés és a város újjászületésének lehetőségét látják a bontásban. Kreicsi Bálint polgármester szavaival: „halotti tor és tejfakasztó egyszerre” zajlik Salgótarjánban.

A salgótarjáni öblösüveggyárban 1950-ben (Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr)

Mi épülhet a helyére?

A városrendezési tervek szerint a terület vegyes, többfunkciós hasznosítása szerepel a forgatókönyvben: ipari funkciók mellett kereskedelmi és szolgáltató egységek, zöldfelületek, parkolók, valamint a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése. A részletes beépítési koncepció és a beruházói szándékok azonban még finomításra szorulnak, a valós megvalósítás azon múlik, milyen beruházók jelentkeznek, és milyen források állnak rendelkezésre a szanálásra és az építési munkákra.

A bontási munkák megkezdése csak az első, jól látható lépés: a szennyezettség feltárása, a jogi-építési engedélyek megszerzése, illetve a befektetők bevonása hónapokat vagy éveket is igénybe vehet. A körforgalomhoz és az alapinfrastruktúra fejlesztéséhez kötődő munkák is saját ütemterv szerint haladnak majd.

Címlapkép: Fortepan /Fotó adományozó: Magyar Rendőr