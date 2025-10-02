A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Épp ledózerolják a szocialista idők legsikeresebb vidéki gyárát: ez épülhet a helyére + Fotók
Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család biztos megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett. A terület tulajdonosa elkezdte az elbontását, ami sokaknak gyászos esemény.
A terület tulajdonosa a napokban megkezdte az egykori salgótarjáni öblösüveggyár épületeinek szakaszos bontását — erről Kreicsi Bálint polgármester számolt be közösségi oldalán, a hírt pedig a helyi sajtó is megerősítette. Ezúttal nem csupán részleges bontásról van szó, hanem a teljes ipari terület felszámolásáról, amely a jövőbeni beruházások előfeltétele - írta a Nool.hu.
A bontást hosszabb távú fejlesztési tervek indokolták: az önkormányzat és a tulajdonos szándéka szerint a jelenlegi, kizárólag ipari övezet helyén vegyes funkciójú, gazdasági–kereskedelmi–szolgáltató és közlekedési célú terület alakul ki. A koncepció része a zöldfelületek és parkolók kijelölése is, vagyis a városrendezési és gazdasági szempontok egyszerre érvényesülhetnek.
A környék forgalmát is újratervezik: a Rákóczi út, a Huta utca és a Forgách Antal út kereszteződésében körforgalom épülhet, a közútkezelővel egyeztetett kiviteli tervek már elkészültek. Ez a lépés a várhatóan megnövekedő közlekedési igényekhez igazítaná a csomópontot.
Egykor több száz család megélhetését biztosította
Az öblösüveggyár egykor a város egyik legjelentősebb ipari üzeme volt, termékeit országszerte ismerték, és több száz családnak adott biztos megélhetést. A gyár felszámolása után a terület hosszú évekig pusztult, helyenként kisebb bontások és anyagkinyerések zajlottak. Most azonban végleg eltűnik a városképből az egykori üzem.
A döntés kettős érzéseket kelt: sokan ipartörténeti emléket és családi múltat veszítenek el, mások viszont a fejlődés, a munkahelyteremtés és a város újjászületésének lehetőségét látják a bontásban. Kreicsi Bálint polgármester szavaival: „halotti tor és tejfakasztó egyszerre” zajlik Salgótarjánban.
Mi épülhet a helyére?
A városrendezési tervek szerint a terület vegyes, többfunkciós hasznosítása szerepel a forgatókönyvben: ipari funkciók mellett kereskedelmi és szolgáltató egységek, zöldfelületek, parkolók, valamint a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése. A részletes beépítési koncepció és a beruházói szándékok azonban még finomításra szorulnak, a valós megvalósítás azon múlik, milyen beruházók jelentkeznek, és milyen források állnak rendelkezésre a szanálásra és az építési munkákra.
A bontási munkák megkezdése csak az első, jól látható lépés: a szennyezettség feltárása, a jogi-építési engedélyek megszerzése, illetve a befektetők bevonása hónapokat vagy éveket is igénybe vehet. A körforgalomhoz és az alapinfrastruktúra fejlesztéséhez kötődő munkák is saját ütemterv szerint haladnak majd.
Címlapkép: Fortepan /Fotó adományozó: Magyar Rendőr
