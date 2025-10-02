2025. október 2. csütörtök Petra
14 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Salgótarján Fortepan/Magyar Rendőr
HelloVidék

Épp ledózerolják a szocialista idők legsikeresebb vidéki gyárát: ez épülhet a helyére + Fotók

HelloVidék
2025. október 2. 10:15

Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család biztos megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett. A terület tulajdonosa elkezdte az elbontását, ami sokaknak gyászos esemény.

A terület tulajdonosa a napokban megkezdte az egykori salgótarjáni öblösüveggyár épületeinek szakaszos bontását — erről Kreicsi Bálint polgármester számolt be közösségi oldalán, a hírt pedig a helyi sajtó is megerősítette. Ezúttal nem csupán részleges bontásról van szó, hanem a teljes ipari terület felszámolásáról, amely a jövőbeni beruházások előfeltétele - írta a Nool.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bontást hosszabb távú fejlesztési tervek indokolták: az önkormányzat és a tulajdonos szándéka szerint a jelenlegi, kizárólag ipari övezet helyén vegyes funkciójú, gazdasági–kereskedelmi–szolgáltató és közlekedési célú terület alakul ki. A koncepció része a zöldfelületek és parkolók kijelölése is, vagyis a városrendezési és gazdasági szempontok egyszerre érvényesülhetnek.

A környék forgalmát is újratervezik: a Rákóczi út, a Huta utca és a Forgách Antal út kereszteződésében körforgalom épülhet, a közútkezelővel egyeztetett kiviteli tervek már elkészültek. Ez a lépés a várhatóan megnövekedő közlekedési igényekhez igazítaná a csomópontot.

Salgótarjáni Öblösüveggyár 1982-ben / Fortepan /Fotó adományozó: Magyar RendőrSalgótarjáni Öblösüveggyár 1982-ben / Fortepan /Fotó adományozó: Magyar Rendőr

Egykor több száz család megélhetését biztosította

Az öblösüveggyár egykor a város egyik legjelentősebb ipari üzeme volt, termékeit országszerte ismerték, és több száz családnak adott biztos megélhetést. A gyár felszámolása után a terület hosszú évekig pusztult, helyenként kisebb bontások és anyagkinyerések zajlottak. Most azonban végleg eltűnik a városképből az egykori üzem.

A döntés kettős érzéseket kelt: sokan ipartörténeti emléket és családi múltat veszítenek el, mások viszont a fejlődés, a munkahelyteremtés és a város újjászületésének lehetőségét látják a bontásban. Kreicsi Bálint polgármester szavaival: „halotti tor és tejfakasztó egyszerre” zajlik Salgótarjánban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A salgótarjáni öblösüveggyárban 1950-ben (Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr)A salgótarjáni öblösüveggyárban 1950-ben (Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr)

Mi épülhet a helyére?

A városrendezési tervek szerint a terület vegyes, többfunkciós hasznosítása szerepel a forgatókönyvben: ipari funkciók mellett kereskedelmi és szolgáltató egységek, zöldfelületek, parkolók, valamint a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése. A részletes beépítési koncepció és a beruházói szándékok azonban még finomításra szorulnak, a valós megvalósítás azon múlik, milyen beruházók jelentkeznek, és milyen források állnak rendelkezésre a szanálásra és az építési munkákra.

A bontási munkák megkezdése csak az első, jól látható lépés: a szennyezettség feltárása, a jogi-építési engedélyek megszerzése, illetve a befektetők bevonása hónapokat vagy éveket is igénybe vehet. A körforgalomhoz és az alapinfrastruktúra fejlesztéséhez kötődő munkák is saját ütemterv szerint haladnak majd. 

Címlapkép: Fortepan /Fotó adományozó: Magyar Rendőr
#fejlesztés #városfejlesztés #bontás #gyár #beruházás #ipar #munkahelyteremtés #hellovidék #salgótarján

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:34
10:15
10:04
09:44
Pénzcentrum
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
3 napja
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
3
6 napja
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
4
3 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
5
1 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 10:04
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 08:45
Nyugdíjkorrekció 2025: kiderült az igazság a novemberi nyugdíjemelésről, itt a rendelet!
Agrárszektor  |  2025. október 2. 10:27
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte