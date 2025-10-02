2025. október 2. csütörtök Petra
9 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Facebook
HelloVidék

Döbbenetes fotókon: szőnyegbombozással is felér, amit a vízügy ezzel a folyónkkal művelt

HelloVidék
2025. október 2. 16:15

Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli „rendbetétele”: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot. A helyi politikusok és természetvédők azonnali vizsgálatot sürgetnek, és a Heves megyei közgyűlés már tájékoztatást kért az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól a munkálatok indokairól és kiterjedéséről.

„Mi értelme volt, mit védtünk itt meg ezzel a beavatkozással...? Kárt azt okoztunk, nem keveset. Elesett a Tarna Sirok és Szajla közötti szakasza, Natura 2000-es jelölőfaj, a díszes légivadász élőhelye... volt.” – írta egy elkeseredett természetvédő a Facebook-oldalán, akinek a képeit mi is lehozzuk. A Tarna folyó ominózus mederkaparása Kápolna környékén zajlott, ahol korábban buja növényzet és gazdag élővilág volt – állítja Kismihók Tamás is, aki a Heves megyei közgyűlésben kiemelte: „Bárkit rommá bírságolnának ezért a brutális pusztításért, csakhogy itt az elkövető az állam, pontosabban a vízügy”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A politikus szerint az árvízvédelemre hivatkozó beavatkozás aránytalan, különösen egy olyan mederben, ahol gyakran alig van víz. Emlékeztetett arra is, hogy 2022 nyarán egy borászat illegálisan kiszivattyúzta a Tarna teljes vízhozamát szőlőültetvények öntözésére, teljesen kiszárítva a patakot - írta riportjában a 24.hu.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a munkálatok előtt közzétett állásfoglalásában hangsúlyozta: a patakmedrek ilyen módon történő karbantartása elavult és káros, és nem veszi figyelembe a terület hosszú távú ökológiai fenntarthatóságát. A természetvédelmi szakemberek szerint modern, élhető és fenntartható megoldásokra lenne szükség a patak élővilágának megóvására.

A 24.hu megkereste a vízügyet, akik szerint a tavaly júniusi heves árhullámok miatt jelentős hordalékfelrakódás és több helyszínen mederelfajulás alakult ki. A hordalék miatt a Tarna vízszállító képessége jelentősen csökkent, ezzel közvetlen vízkárveszélyt teremtve a kápolnai ingatlanokra. A lapnak küldött válaszában a vízügy jelezte azt is, hogy a kotrás előtt egyeztettek a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, a munkálatokat pedig költési időszakon kívül, egy fél kilométeres szakaszon végezték, amely nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A nemzeti park azonban nem reagált a lap megkeresésére, hogy tudtak-e a kotrásról.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Heves megyei közgyűlés tájékoztatást kért a vízügytől az ügyben, hogy miért rendelték el a növény- és állatvilág teljes pusztulásával járó mederkotrást. Az ezzel kapcsolatos meghallgatásra a következő ülésen kerülhet sor.

A nyáron hasonló kotrás történt a Zagyván is; a természetvédők akkor is hangosan kritizálták a vízügyet, amely viszont akkor is nyilatkozott, hogy vigyáztak az élővilágra.
Címlapkép: Getty Images
#környezetszennyezés #vízügy #folyó #hellovidék #természeti katasztrófa #ökológia #természetkárosítás #árvízvédelem #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:44
16:31
16:15
16:04
Pénzcentrum
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
3 napja
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
3
6 napja
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
4
3 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
5
1 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 16:44
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 16:04
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
Agrárszektor  |  2025. október 2. 16:27
Így védekezz a hideg ellen: 7 tuti tipp, amivel megóvhatod a növényeidet