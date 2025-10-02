Döbbenetes fotókon: szőnyegbombozással is felér, amit a vízügy ezzel a folyónkkal művelt

Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye eztán biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat a Pilisben.
Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli „rendbetétele”: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot. A helyi politikusok és természetvédők azonnali vizsgálatot sürgetnek, és a Heves megyei közgyűlés már tájékoztatást kért az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól a munkálatok indokairól és kiterjedéséről.
„Mi értelme volt, mit védtünk itt meg ezzel a beavatkozással...? Kárt azt okoztunk, nem keveset. Elesett a Tarna Sirok és Szajla közötti szakasza, Natura 2000-es jelölőfaj, a díszes légivadász élőhelye... volt.” – írta egy elkeseredett természetvédő a Facebook-oldalán, akinek a képeit mi is lehozzuk. A Tarna folyó ominózus mederkaparása Kápolna környékén zajlott, ahol korábban buja növényzet és gazdag élővilág volt – állítja Kismihók Tamás is, aki a Heves megyei közgyűlésben kiemelte: „Bárkit rommá bírságolnának ezért a brutális pusztításért, csakhogy itt az elkövető az állam, pontosabban a vízügy”
A politikus szerint az árvízvédelemre hivatkozó beavatkozás aránytalan, különösen egy olyan mederben, ahol gyakran alig van víz. Emlékeztetett arra is, hogy 2022 nyarán egy borászat illegálisan kiszivattyúzta a Tarna teljes vízhozamát szőlőültetvények öntözésére, teljesen kiszárítva a patakot - írta riportjában a 24.hu.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a munkálatok előtt közzétett állásfoglalásában hangsúlyozta: a patakmedrek ilyen módon történő karbantartása elavult és káros, és nem veszi figyelembe a terület hosszú távú ökológiai fenntarthatóságát. A természetvédelmi szakemberek szerint modern, élhető és fenntartható megoldásokra lenne szükség a patak élővilágának megóvására.
A 24.hu megkereste a vízügyet, akik szerint a tavaly júniusi heves árhullámok miatt jelentős hordalékfelrakódás és több helyszínen mederelfajulás alakult ki. A hordalék miatt a Tarna vízszállító képessége jelentősen csökkent, ezzel közvetlen vízkárveszélyt teremtve a kápolnai ingatlanokra. A lapnak küldött válaszában a vízügy jelezte azt is, hogy a kotrás előtt egyeztettek a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, a munkálatokat pedig költési időszakon kívül, egy fél kilométeres szakaszon végezték, amely nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A nemzeti park azonban nem reagált a lap megkeresésére, hogy tudtak-e a kotrásról.
A Heves megyei közgyűlés tájékoztatást kért a vízügytől az ügyben, hogy miért rendelték el a növény- és állatvilág teljes pusztulásával járó mederkotrást. Az ezzel kapcsolatos meghallgatásra a következő ülésen kerülhet sor.
A nyáron hasonló kotrás történt a Zagyván is; a természetvédők akkor is hangosan kritizálták a vízügyet, amely viszont akkor is nyilatkozott, hogy vigyáztak az élővilágra.
