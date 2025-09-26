2025. szeptember 26. péntek Jusztina
Vörös szarvas (Cervus elaphus) szarvasbika béget a szarvasbőgés idején 2018. október 12-én az angliai Richmond Parkban, Nagy-Britanniában.
Elképesztő szarvasbőgés a lakótelepen: éjjeli szerenádot adott egy hatalmas bika + Videó

2025. szeptember 26. 10:45

Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!

A hazai erdőkben már javában tart a szarvasbőgés, de idén nemcsak a természetjárók, hanem a salgótarjáni lakótelepen élők is testközelből hallhatták a gímszarvasok különleges „szerelmi dalát”. Egy helyi Facebook-csoportban megosztott videó tanúsága szerint egy szarvasbika a panelházak között bőgött hosszasan az éjszaka leple alatt, igazi kuriózumot nyújtva a lakóknak.

A szakértők szerint a párzási időszakban a bikák egyre bátrabbak, és olykor a városok szélére is bemerészkednek. Ez egyszerre jelent felejthetetlen élményt a helyieknek, ugyanakkor fokozott óvatosságra is int: a vadállatok kiszámíthatatlanul mozognak, így a közlekedőknek érdemes különösen figyelni a város környéki utakon.
Címlapkép: Getty Images
