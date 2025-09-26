Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
Elképesztő szarvasbőgés a lakótelepen: éjjeli szerenádot adott egy hatalmas bika + Videó
Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!
A hazai erdőkben már javában tart a szarvasbőgés, de idén nemcsak a természetjárók, hanem a salgótarjáni lakótelepen élők is testközelből hallhatták a gímszarvasok különleges „szerelmi dalát”. Egy helyi Facebook-csoportban megosztott videó tanúsága szerint egy szarvasbika a panelházak között bőgött hosszasan az éjszaka leple alatt, igazi kuriózumot nyújtva a lakóknak.
A szakértők szerint a párzási időszakban a bikák egyre bátrabbak, és olykor a városok szélére is bemerészkednek. Ez egyszerre jelent felejthetetlen élményt a helyieknek, ugyanakkor fokozott óvatosságra is int: a vadállatok kiszámíthatatlanul mozognak, így a közlekedőknek érdemes különösen figyelni a város környéki utakon.
A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve...
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt.
A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a zalacsányi rÖrvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az USA-ban.
Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot.
A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti...
A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta.
Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok –– derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből.
Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.
Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült.
Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi a Pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. Most megmutatta saját kertjét, és azt is...
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!
Az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett. Bár a termés egy része kárba veszett a Kőszegi-hegyen, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik...
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
