Elképesztő szarvasbőgés a lakótelepen: éjjeli szerenádot adott egy hatalmas bika + Videó

Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!

A hazai erdőkben már javában tart a szarvasbőgés, de idén nemcsak a természetjárók, hanem a salgótarjáni lakótelepen élők is testközelből hallhatták a gímszarvasok különleges „szerelmi dalát”. Egy helyi Facebook-csoportban megosztott videó tanúsága szerint egy szarvasbika a panelházak között bőgött hosszasan az éjszaka leple alatt, igazi kuriózumot nyújtva a lakóknak.

A szakértők szerint a párzási időszakban a bikák egyre bátrabbak, és olykor a városok szélére is bemerészkednek. Ez egyszerre jelent felejthetetlen élményt a helyieknek, ugyanakkor fokozott óvatosságra is int: a vadállatok kiszámíthatatlanul mozognak, így a közlekedőknek érdemes különösen figyelni a város környéki utakon.