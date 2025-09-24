2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
22 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A chaerilid scorpion from Uttarakhand Himalayas
HelloVidék

Rémület egy ajkai lakásban: hús-vér skorpió mászkált a konyhapulton – a szakértők sem értik

HelloVidék
2025. szeptember 24. 11:15

Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot, majd közzétette a fényképet közösségi oldalán — nem sokkal később a bejegyzés nagy visszhangot váltott ki.

A lakossági találgatások azonnal elindultak: hogy is kerülhetett egy skorpió egy ajkai lakásba? Szerencsére súlyos sérülés nem történt, csupán az ijedtség maradt emlékeztetőül. A helyszíni szakértők — a kutatók és természetvédelmi szakemberek — azt valószínűsítették, hogy az előkerült példány a Euscorpius nemzetséghez tartozik. Az ilyen skorpiók mérge általában inkább a darázscsípéshez hasonló kellemetlenséget okoz, semmint életveszélyes állapotot - írta az Ajkai Szó

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Euscorpius nemzetség Európa-szerte ismert, és az egyes fajok rendkívül változékonyak abban, hogy külső jegyeik alapján felismerhetők-e.  Érdekes módon, a magyarországi adatok alapján ezek a skorpiók általában nem tekinthetők őshonosnak. A kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus) például egykor sok helyen azonosították, de a taxonómiai revíziók során már inkább korlátozott elterjedésű, romániai fajként kezelik.

A Wikipédia megemlíti: „Magyarországon időnként Romániából származó faszállítmányokkal érkezve előkerülhet, de nem telepszik meg." Más szóval: valószínű, hogy az ajkai „vendég” is úgynevezett potyautasként érkezett — járművekkel, fűtőanyaggal, csomaggal vagy valamilyen áruszállítmányon keresztül. 

A kutatók reakciója és a lakossági felhívás

A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaként Szabó Márton biológus jelentkezett a példányért, jelezve, hogy évek óta foglalkozik skorpiókkal. A közlemények szerint Szabó és kollégája, Czinke László, egy országos adatgyűjtő kutatást indítottak. Céljuk, hogy tisztázzák: a mediterrán eredetű Euscorpius-skorpiók valóban képesek-e Magyarországon települést alapítani, vagy kizárólag alkalmi jelenlétről van-e szó. 

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az egész kezdeményezés lényege a lakossági részvétel: tehát, ha bárki Magyarországon skorpiót lát, készítsen róla méretarányos fotót. A kutatók pedig ígérik: ha elegendő adat gyűlik össze, a vizsgálatból tudományos közlemény születik, amelynek legaktívabb közreműködői akár társszerzőként is szerepelhetnek majd.
Címlapkép: Getty Images
#lakás #konyha #kutatás #állat #természet #hellovidék #természetvédelem #állatok #skorpió

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:26
12:16
12:06
11:45
11:26
Pénzcentrum
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
2 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
1 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
4
1 hete
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
6 napja
Valóban eladják a keszthelyi Festetics-kastélyt? Utánajártunk, mi állhat a híresztelések hátterében
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 10:05
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 07:04
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 11:29
Szomorú hír a magyar horgászoknak: erről jobb, ha mindenki tud