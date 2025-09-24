Rémület egy ajkai lakásban: hús-vér skorpió mászkált a konyhapulton – a szakértők sem értik

Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot, majd közzétette a fényképet közösségi oldalán — nem sokkal később a bejegyzés nagy visszhangot váltott ki.

A lakossági találgatások azonnal elindultak: hogy is kerülhetett egy skorpió egy ajkai lakásba? Szerencsére súlyos sérülés nem történt, csupán az ijedtség maradt emlékeztetőül. A helyszíni szakértők — a kutatók és természetvédelmi szakemberek — azt valószínűsítették, hogy az előkerült példány a Euscorpius nemzetséghez tartozik. Az ilyen skorpiók mérge általában inkább a darázscsípéshez hasonló kellemetlenséget okoz, semmint életveszélyes állapotot - írta az Ajkai Szó.

A Euscorpius nemzetség Európa-szerte ismert, és az egyes fajok rendkívül változékonyak abban, hogy külső jegyeik alapján felismerhetők-e. Érdekes módon, a magyarországi adatok alapján ezek a skorpiók általában nem tekinthetők őshonosnak. A kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus) például egykor sok helyen azonosították, de a taxonómiai revíziók során már inkább korlátozott elterjedésű, romániai fajként kezelik.

A Wikipédia megemlíti: „Magyarországon időnként Romániából származó faszállítmányokkal érkezve előkerülhet, de nem telepszik meg." Más szóval: valószínű, hogy az ajkai „vendég” is úgynevezett potyautasként érkezett — járművekkel, fűtőanyaggal, csomaggal vagy valamilyen áruszállítmányon keresztül.

A kutatók reakciója és a lakossági felhívás

A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaként Szabó Márton biológus jelentkezett a példányért, jelezve, hogy évek óta foglalkozik skorpiókkal. A közlemények szerint Szabó és kollégája, Czinke László, egy országos adatgyűjtő kutatást indítottak. Céljuk, hogy tisztázzák: a mediterrán eredetű Euscorpius-skorpiók valóban képesek-e Magyarországon települést alapítani, vagy kizárólag alkalmi jelenlétről van-e szó.

Az egész kezdeményezés lényege a lakossági részvétel: tehát, ha bárki Magyarországon skorpiót lát, készítsen róla méretarányos fotót. A kutatók pedig ígérik: ha elegendő adat gyűlik össze, a vizsgálatból tudományos közlemény születik, amelynek legaktívabb közreműködői akár társszerzőként is szerepelhetnek majd.