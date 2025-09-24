Hihetetlen diadal: ez a zalai kisfalu most Amerikában nyerte el a fesztiválok Oscar-díját

Rangos nemzetközi díjat zsebelt be az Örvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az Egyesült Államokban. A zalacsányi rendezvény az idén 70 éves Nemzetközi Fesztivál és Rendezvény Szövetség (International Festivals & Events Association, IFEA) fődíját nyerte el az 50.000–500.000 dollár költségvetésű fesztiválok kategóriájában.

A díjazottak között kiemelkedett az 1000 fős zalai kisfalu, Zalacsány szereplése olyan városok eseményei mellett, mint Philadelphia, Pittsburgh, Dublin, Sydney vagy Rotterdam.

Az IFEA a világ vezető szakmai szervezete, amely a fesztivál- és rendezvényszervezők globális közösségét támogatja. A szövetség világszerte működő regionális hálózataival (IFEA Africa, Asia, Australia, Europe, Latin America, North America) együttműködve egy közös vízióért dolgozik. Az IFEA/Haas & Wilkerson Grand Pinnacle Award a fesztivál- és rendezvényipar „arany standardja” és „Oscar díja”, amely az innovációt, a szakmai kiválóságot és a kulturális értékek közvetítését díjazza világszerte.

Idén a díjazottjaik között volt többek között a a Vivid Sydney Fesztivál (Ausztrália), a Memphis in May Nemzetközi Fesztivál és a Pasadena Tournament of Roses (USA), a Púca Festival (Írország), vagy a Bangkoki Művészeti Biennálé (Thaiföld).

„Óriási megtiszteltetés, hogy a világ legjobbjai között tartják számon a zalai Örvényesvölgy Fesztivált. Ez a díj nemcsak a szervezők, hanem a közönség és a helyi közösség közös sikere is” – mondta el Badacsonyi Tamás, és Badacsonyi-Kovács Nikoletta, a fesztivál alapítói és főszervezői.

„A díjátadót követő nemzetközi konferencián felkérést kaptunk, hogy - többek között a Coachella fesztivál szervezői és a Walt Disney Company vezető munkatársai mellett - bemutassuk, miként hoztunk létre piaci alapon, jelenleg még szponzorok nélkül, egy jegyárbevételből sikeres fesztivált. A szakmai közönség kíváncsi volt arra, hogyan lehetséges mindez egy vidéki kisfalu szélén, egy korábban üres réten, távol a városi infrastruktúrától, és miben rejlik az a varázslat, ami lenyűgözte a nemzetközi zsűrit is” - tette hozzá Badacsonyi Tamás.

Az Örvényesvölgy Fesztivál Magyarország egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye, amelyet 2018 óta rendeznek meg a zalai erdők és dombok ölelésében. A fesztivál a minőségi könnyűzene, a soul, blues, jazz hazai és nemzetközi sztárjait hozza el a természet közepébe, miközben kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a közösségépítésre és a helyi értékek bemutatására. Legutóbb 2024-ben Matteo Bocelli első magyarországi koncertjének helyszíne volt a fesztivál, a világhírű énekes szimfonikus zenekari kísérettel lépett a közönség elé. 2025-ben betegség miatt a fesztivál elmaradt, azonban 2026-ban az Örvényesvölgy visszatér - június 26-28. között sztárfellépők sora várja majd a látogatókat.

A Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu már biztos fellépő és az ősszel további bejelentéseket ígérnek a szervezők. „Két hete Londonban tárgyaltunk a világ vezető ügynökségeivel a 2026-os programról, hamarosan pedig Los Angeles-ben és Las Vegasban is lesznek megbeszéléseink. Több koncertre is meghívást kaptunk, olyan előadókkal, akik nem jártak még Magyarországon. Újabb programbejelentéseinket még karácsony előtt tervezzük!” – mondta el Badacsonyi Tamás.