2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
22 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szabadtéri nyári rendezvény, boldog rajongók bulija, szerelmi szimbólum, ünnepi hangulat a tengerparton. Kéz alakú szív jel naplementében tengerparti zenei fesztiválon, tömeg élvezi az élő koncertet. Sziluett, napfény, szórakozás.
HelloVidék

Hihetetlen diadal: ez a zalai kisfalu most Amerikában nyerte el a fesztiválok Oscar-díját

HelloVidék
2025. szeptember 24. 12:26

Rangos nemzetközi díjat zsebelt be az Örvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az Egyesült Államokban. A zalacsányi rendezvény az idén 70 éves Nemzetközi Fesztivál és Rendezvény Szövetség (International Festivals & Events Association, IFEA) fődíját nyerte el az 50.000–500.000 dollár költségvetésű fesztiválok kategóriájában.

A díjazottak között kiemelkedett az 1000 fős zalai kisfalu, Zalacsány szereplése olyan városok eseményei mellett, mint Philadelphia, Pittsburgh, Dublin, Sydney vagy Rotterdam.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az IFEA a világ vezető szakmai szervezete, amely a fesztivál- és rendezvényszervezők globális közösségét támogatja. A szövetség világszerte működő regionális hálózataival (IFEA Africa, Asia, Australia, Europe, Latin America, North America) együttműködve egy közös vízióért dolgozik. Az IFEA/Haas & Wilkerson Grand Pinnacle Award a fesztivál- és rendezvényipar „arany standardja” és „Oscar díja”, amely az innovációt, a szakmai kiválóságot és a kulturális értékek közvetítését díjazza világszerte.

Idén a díjazottjaik között volt többek között a a Vivid Sydney Fesztivál (Ausztrália), a Memphis in May Nemzetközi Fesztivál és a Pasadena Tournament of Roses (USA), a Púca Festival (Írország), vagy a Bangkoki Művészeti Biennálé (Thaiföld).

„Óriási megtiszteltetés, hogy a világ legjobbjai között tartják számon a zalai Örvényesvölgy Fesztivált. Ez a díj nemcsak a szervezők, hanem a közönség és a helyi közösség közös sikere is” – mondta el Badacsonyi Tamás, és Badacsonyi-Kovács Nikoletta, a fesztivál alapítói és főszervezői.

„A díjátadót követő nemzetközi konferencián felkérést kaptunk, hogy - többek között a Coachella fesztivál szervezői és a Walt Disney Company vezető munkatársai mellett - bemutassuk, miként hoztunk létre piaci alapon, jelenleg még szponzorok nélkül, egy jegyárbevételből sikeres fesztivált. A szakmai közönség kíváncsi volt arra, hogyan lehetséges mindez egy vidéki kisfalu szélén, egy korábban üres réten, távol a városi infrastruktúrától, és miben rejlik az a varázslat, ami lenyűgözte a nemzetközi zsűrit is” - tette hozzá Badacsonyi Tamás.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Örvényesvölgy Fesztivál Magyarország egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye, amelyet 2018 óta rendeznek meg a zalai erdők és dombok ölelésében. A fesztivál a minőségi könnyűzene, a soul, blues, jazz hazai és nemzetközi sztárjait hozza el a természet közepébe, miközben kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a közösségépítésre és a helyi értékek bemutatására. Legutóbb 2024-ben Matteo Bocelli első magyarországi koncertjének helyszíne volt a fesztivál, a világhírű énekes szimfonikus zenekari kísérettel lépett a közönség elé. 2025-ben betegség miatt a fesztivál elmaradt, azonban 2026-ban az Örvényesvölgy visszatér - június 26-28. között sztárfellépők sora várja majd a látogatókat.

A Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu már biztos fellépő és az ősszel további bejelentéseket ígérnek a szervezők. „Két hete Londonban tárgyaltunk a világ vezető ügynökségeivel a 2026-os programról, hamarosan pedig Los Angeles-ben és Las Vegasban is lesznek megbeszéléseink. Több koncertre is meghívást kaptunk, olyan előadókkal, akik nem jártak még Magyarországon. Újabb programbejelentéseinket még karácsony előtt tervezzük!” – mondta el Badacsonyi Tamás.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #turizmus #díj #zene #nemzetközi #fenntarthatóság #kultúra #elismerés #hellovidék #zala megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:26
12:16
12:06
11:45
11:26
Pénzcentrum
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
2 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
1 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
4
1 hete
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
6 napja
Valóban eladják a keszthelyi Festetics-kastélyt? Utánajártunk, mi állhat a híresztelések hátterében
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 10:05
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 07:04
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 11:29
Szomorú hír a magyar horgászoknak: erről jobb, ha mindenki tud