2025. szeptember 22. hétfő Móric
25 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Facebook
HelloVidék

Szabi a Pék most elárulta, autóján kívül mire a legbüszkébb: kész csoda, ami ott van + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 22. 17:15

Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi, a pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. A Panificio il Basilico alapítója egy videóban mutatta meg, milyen terményeket szüretel szeptember végén, és hogyan indította el „csirkeprojektjét”.

Szabi a Pék egy friss videóban mesélte el, mennyit jelent számára az otthoni kert, még így ősz derekán is. „Megmutatom neked a kertet, itt vagyunk most már szeptemberben, hogy még mindig mennyit ad nekem ez a kert” – mesélte, miközben büszkén mutatta a magaságyásokat, a hatalmasra nőtt tököket és a paradicsomerdőt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kertben 25 különféle paradicsom- és paprikafajta kapott helyet, köztük ökörszívű, sárga, narancssárga és fekete paradicsom is. „Teljesen bio minden, fut, ahova ő akar” – közölte mosolyogva. Már saját bazsalikomneveldét is indított, a magokat gondosan gyűjti, hogy újra elültethesse.

A kert nemcsak hobbi, hanem a pékségekhez is szorosan kapcsolódik. Szabi hangsúlyozta: a vendégek szendvicseibe gyakran az ő kertjében termesztett zöldségek kerülnek. „Az a szendvics, amit te éppen nálunk elfogyasztasz, az az általam megtermesztett paradicsomot is tartalmazza, biztos, hogy semmiféle fajta kemikália nincsen.”

De a kert nem áll meg a zöldségeknél. Szabi „csirkeprojektbe” is belefogott: saját kezűleg keltette ki a kis jószágokat, köztük egy olyan fajtát is, amely kék tojást tojik. Gondosan épített nekik házikót és kifutót, a célja pedig egyszerű, de annál fontosabb: biztosítani a család tojásellátását.

Szabi számára a kertészkedés nemcsak kikapcsolódás a pékség fárasztó napjai után, hanem egy tudatos életforma része. Ahogy a videóban elárulja, elektromos autóval közlekedik, péksége fölé pedig napkollektor-rendszer épül, és minden apró lépéssel azon van, hogy minél fenntarthatóbb módon éljen.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

„Pici kis területen annyi mindent lehet csinálni, hogy nagyon-nagyon beleszerettem ebbe. A fárasztó pékség mellett ez a hobbi, amikor hazajövök, és nagyon jó itt végigsétálgatni és eszegetni” – tette még hozzá.

Címlapfotó: Facebook
Címlapkép: Getty Images
#zöldség #kenyér #kert #kézműves #pékség #fenntarthatóság #kertészkedés #hellovidék #zöldségtermesztés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:06
17:56
17:45
17:34
Pénzcentrum
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
1 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
3 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
4
6 napja
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
6 napja
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 17:56
Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 16:02
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 17:31
Egyre több magyar lépi ezt meg nyáron: tudhatnak valamit a jövőről?