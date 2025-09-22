Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Szabi a Pék most elárulta, autóján kívül mire a legbüszkébb: kész csoda, ami ott van + Videó
Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi, a pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. A Panificio il Basilico alapítója egy videóban mutatta meg, milyen terményeket szüretel szeptember végén, és hogyan indította el „csirkeprojektjét”.
Szabi a Pék egy friss videóban mesélte el, mennyit jelent számára az otthoni kert, még így ősz derekán is. „Megmutatom neked a kertet, itt vagyunk most már szeptemberben, hogy még mindig mennyit ad nekem ez a kert” – mesélte, miközben büszkén mutatta a magaságyásokat, a hatalmasra nőtt tököket és a paradicsomerdőt.
A kertben 25 különféle paradicsom- és paprikafajta kapott helyet, köztük ökörszívű, sárga, narancssárga és fekete paradicsom is. „Teljesen bio minden, fut, ahova ő akar” – közölte mosolyogva. Már saját bazsalikomneveldét is indított, a magokat gondosan gyűjti, hogy újra elültethesse.
A kert nemcsak hobbi, hanem a pékségekhez is szorosan kapcsolódik. Szabi hangsúlyozta: a vendégek szendvicseibe gyakran az ő kertjében termesztett zöldségek kerülnek. „Az a szendvics, amit te éppen nálunk elfogyasztasz, az az általam megtermesztett paradicsomot is tartalmazza, biztos, hogy semmiféle fajta kemikália nincsen.”
De a kert nem áll meg a zöldségeknél. Szabi „csirkeprojektbe” is belefogott: saját kezűleg keltette ki a kis jószágokat, köztük egy olyan fajtát is, amely kék tojást tojik. Gondosan épített nekik házikót és kifutót, a célja pedig egyszerű, de annál fontosabb: biztosítani a család tojásellátását.
Szabi számára a kertészkedés nemcsak kikapcsolódás a pékség fárasztó napjai után, hanem egy tudatos életforma része. Ahogy a videóban elárulja, elektromos autóval közlekedik, péksége fölé pedig napkollektor-rendszer épül, és minden apró lépéssel azon van, hogy minél fenntarthatóbb módon éljen.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„Pici kis területen annyi mindent lehet csinálni, hogy nagyon-nagyon beleszerettem ebbe. A fárasztó pékség mellett ez a hobbi, amikor hazajövök, és nagyon jó itt végigsétálgatni és eszegetni” – tette még hozzá.
Címlapfotó: Facebook
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében.
Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Örülhetnek a bringások: a héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza.
Eláraszthatják Algyőt a BYD kínai munkásai: a lakosság tiltakozik, többen a kóbor macskákat is féltik
Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban valahol el kell...
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.