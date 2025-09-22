Szabi a Pék most elárulta, autóján kívül mire a legbüszkébb: kész csoda, ami ott van + Videó

Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi, a pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. A Panificio il Basilico alapítója egy videóban mutatta meg, milyen terményeket szüretel szeptember végén, és hogyan indította el „csirkeprojektjét”.

Szabi a Pék egy friss videóban mesélte el, mennyit jelent számára az otthoni kert, még így ősz derekán is. „Megmutatom neked a kertet, itt vagyunk most már szeptemberben, hogy még mindig mennyit ad nekem ez a kert” – mesélte, miközben büszkén mutatta a magaságyásokat, a hatalmasra nőtt tököket és a paradicsomerdőt.

A kertben 25 különféle paradicsom- és paprikafajta kapott helyet, köztük ökörszívű, sárga, narancssárga és fekete paradicsom is. „Teljesen bio minden, fut, ahova ő akar” – közölte mosolyogva. Már saját bazsalikomneveldét is indított, a magokat gondosan gyűjti, hogy újra elültethesse.

A kert nemcsak hobbi, hanem a pékségekhez is szorosan kapcsolódik. Szabi hangsúlyozta: a vendégek szendvicseibe gyakran az ő kertjében termesztett zöldségek kerülnek. „Az a szendvics, amit te éppen nálunk elfogyasztasz, az az általam megtermesztett paradicsomot is tartalmazza, biztos, hogy semmiféle fajta kemikália nincsen.”

De a kert nem áll meg a zöldségeknél. Szabi „csirkeprojektbe” is belefogott: saját kezűleg keltette ki a kis jószágokat, köztük egy olyan fajtát is, amely kék tojást tojik. Gondosan épített nekik házikót és kifutót, a célja pedig egyszerű, de annál fontosabb: biztosítani a család tojásellátását.

Szabi számára a kertészkedés nemcsak kikapcsolódás a pékség fárasztó napjai után, hanem egy tudatos életforma része. Ahogy a videóban elárulja, elektromos autóval közlekedik, péksége fölé pedig napkollektor-rendszer épül, és minden apró lépéssel azon van, hogy minél fenntarthatóbb módon éljen.

„Pici kis területen annyi mindent lehet csinálni, hogy nagyon-nagyon beleszerettem ebbe. A fárasztó pékség mellett ez a hobbi, amikor hazajövök, és nagyon jó itt végigsétálgatni és eszegetni” – tette még hozzá.

