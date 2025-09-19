2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Wanted: nyom nélkül eltűnt, égen-földön keresik a budakeszi vadmacskát
Wanted: nyom nélkül eltűnt, égen-földön keresik a budakeszi vadmacskát

2025. szeptember 19. 18:44

Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.

Ahogy nemrég írtunk is róla, Érd Parkváros lakói ma nem hétköznapi vendégeket láthattak az utcákon: egy szurikátacsalád tűnt fel, amelyet az Érdi Civil Állatmentők örökített meg egy Facebook-bejegyzésben. A fotók tanúsága szerint a szurikáták nyugodtan sétálgattak – egy autó mellett, az út szélén –, és még egy vöröses macska is feltűnt, akivel "összetalálkoztak". 

Ugyanekkor, Kesztölcön egy sokkal aggasztóbb helyzet alakult ki: a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság augusztus 21-én szabadon engedett egy, jeladóval felszerelt, visszavadított vadmacskát. A jeladó utoljára szeptember 17-én Kesztölc település belterületén adott jelet – utána eltűnt a kapcsolat. A hatóságok a lakók segítségét kérik, ha bárki bármilyen információval rendelkezik az állatról, hívja a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti számát: +36-30/663-4625. Fontos tudni: az állat nem jelent veszélyt az emberre, és NE próbálják meg befogni.

Címlapfotó: Facebook
