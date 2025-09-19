Wanted: nyom nélkül eltűnt, égen-földön keresik a budakeszi vadmacskát

Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.

Ahogy nemrég írtunk is róla, Érd Parkváros lakói ma nem hétköznapi vendégeket láthattak az utcákon: egy szurikátacsalád tűnt fel, amelyet az Érdi Civil Állatmentők örökített meg egy Facebook-bejegyzésben. A fotók tanúsága szerint a szurikáták nyugodtan sétálgattak – egy autó mellett, az út szélén –, és még egy vöröses macska is feltűnt, akivel "összetalálkoztak".

Ugyanekkor, Kesztölcön egy sokkal aggasztóbb helyzet alakult ki: a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság augusztus 21-én szabadon engedett egy, jeladóval felszerelt, visszavadított vadmacskát. A jeladó utoljára szeptember 17-én Kesztölc település belterületén adott jelet – utána eltűnt a kapcsolat. A hatóságok a lakók segítségét kérik, ha bárki bármilyen információval rendelkezik az állatról, hívja a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti számát: +36-30/663-4625. Fontos tudni: az állat nem jelent veszélyt az emberre, és NE próbálják meg befogni.

Címlapfotó: Facebook