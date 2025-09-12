2025. szeptember 12. péntek Mária
27 °C Budapest
Négy baráti társaság sörrel koccint egy zenei fesztiválon
HelloVidék

Birkapörkölt, pálinka és retro buli: ma startol a vidék legzamatosabb fesztiválja

HelloVidék
2025. szeptember 12. 15:15

Ha hétvégén Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: péntektől vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a 14. Debreczeni Zamat Fesztivál, ahol nemcsak karcagi birkapörkölt és kézműves sör vár, hanem sztárséfek is: főz többek közt Mautner Zsófia, Rácz Jenő, Bernáth József és Szabi a pék!

Nappal családi programok, ingyenes gyerekjátékok és főzőshow-k, este pedig nagykoncertek hozzák a fesztiválhangulatot a 4000 négyzetméteres óriási sátorban, közvetlenül a Nagyerdei Stadion mellett. Eső? Zivatar? Senkit nem érdekel – itt fedett helyen mehet a kóstolás és a buli.

Nyolc étterem, hét pálinkaház, kézműves sörök, borok és whiskey – de idén először a békésszentandrási Szent András Sörfőzde is kitelepül. A menüben ott a legendás karcagi birkapörkölt, hortobágyi szarvasmarha-pörkölt és persze a slambuc, ami nélkül nincs igazi alföldi főzés.

 


A hétvégén Debrecenben főz többek közt Mautner Zsófia, Rácz Jenő, Bernáth József és Szabi a pék. A házigazda idén is Sass Dani, szóval garantált a laza hangulat.

Zene minden mennyiségben

  • Péntek este: retro party – Animal Cannibals, Happy Gang, Shygys, Betty Love és a nagy visszatérő Fiesta.
  • Szombat: Honeybeast és az EDDA Művek, plusz kolbásztöltő verseny reggeltől.
  • Vasárnap: minden program ingyenes, a legkisebbeknek Kalap Jakab koncerttel kedveskednek.
  • És ez még nem minden: bungee trambulin, ugrálóvár, csillámtetkó, kézműves piac, henna, népi játékok – a gyerekek is garantáltan el lesznek foglalva.

A fesztivál teljesen készpénzmentes, de bármilyen bankkártyával lehet fizetni, vagy a helyszínen lehet feltölteni a kártyákat. Jegyek kedvezményes áron szeptember 11-ig voltak elérhetők, de a helyszínen is simán lehet belépőt venni. Részletek és pontos program: zamatfesztival.hu
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #debrecen #kézműves #buli #fesztiválpiac #hellovidék #fesztiválok #kézműves sör #retro #birkapörkölt

