Birkapörkölt, pálinka és retro buli: ma startol a vidék legzamatosabb fesztiválja
Ha hétvégén Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: péntektől vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a 14. Debreczeni Zamat Fesztivál, ahol nemcsak karcagi birkapörkölt és kézműves sör vár, hanem sztárséfek is: főz többek közt Mautner Zsófia, Rácz Jenő, Bernáth József és Szabi a pék!
Nappal családi programok, ingyenes gyerekjátékok és főzőshow-k, este pedig nagykoncertek hozzák a fesztiválhangulatot a 4000 négyzetméteres óriási sátorban, közvetlenül a Nagyerdei Stadion mellett. Eső? Zivatar? Senkit nem érdekel – itt fedett helyen mehet a kóstolás és a buli.
Nyolc étterem, hét pálinkaház, kézműves sörök, borok és whiskey – de idén először a békésszentandrási Szent András Sörfőzde is kitelepül. A menüben ott a legendás karcagi birkapörkölt, hortobágyi szarvasmarha-pörkölt és persze a slambuc, ami nélkül nincs igazi alföldi főzés.
A hétvégén Debrecenben főz többek közt Mautner Zsófia, Rácz Jenő, Bernáth József és Szabi a pék. A házigazda idén is Sass Dani, szóval garantált a laza hangulat.
Zene minden mennyiségben
- Péntek este: retro party – Animal Cannibals, Happy Gang, Shygys, Betty Love és a nagy visszatérő Fiesta.
- Szombat: Honeybeast és az EDDA Művek, plusz kolbásztöltő verseny reggeltől.
- Vasárnap: minden program ingyenes, a legkisebbeknek Kalap Jakab koncerttel kedveskednek.
- És ez még nem minden: bungee trambulin, ugrálóvár, csillámtetkó, kézműves piac, henna, népi játékok – a gyerekek is garantáltan el lesznek foglalva.
A fesztivál teljesen készpénzmentes, de bármilyen bankkártyával lehet fizetni, vagy a helyszínen lehet feltölteni a kártyákat. Jegyek kedvezményes áron szeptember 11-ig voltak elérhetők, de a helyszínen is simán lehet belépőt venni. Részletek és pontos program: zamatfesztival.hu
