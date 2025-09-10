„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
Maffiamódszerekkel gyűjtik az agancsokat: súlyos természetkárosítás zajlik a hazai erdőkben
Brutális hajszák, sebesült szarvasok és virágzó fekete piac – így működik az agancsmaffia Magyarország erdeiben. A természet kincse ma már bűnözők célpontjává vált, akik minden eszközt bevetnek a gyors haszonért.
A szarvasok évente elhullajtott agancsa évszázadok óta értékes kincs a gyűjtők és a kézművesek számára. Az utóbbi években azonban a kereslet felfutása, valamint a fekete piac terjedése miatt szervezett bűnözői csoportok jelentek meg a vadászterületeken. Ezek a „maffiaszerű” módszerekkel dolgozó társaságok nemcsak a természetet károsítják, de az állatok életét is veszélybe sodorják - írta a Boon.hu.
A hullajtott agancs gyűjtése alapvetően engedélyhez kötött, amelyet a vadgazdálkodó szervezetek adhatnának ki. A legtöbb társaság azonban nem enged idegeneket a területére, hogy megóvják az élőhelyet a zavaró emberi jelenléttől. Ezt kijátszva a szervezett gyűjtők quaddal, terepmotorral vagy akár drónok segítségével fésülik át az erdőket.
A cél: minél több agancs rövid idő alatt.
Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint a legnagyobb gond, hogy az állatokat erőszakosan űzik, bozótosokba vagy veszélyes terepre terelve őket, hogy az agancs beakadjon és letörjön. Ez azonban nem természetes folyamat: ha az agancs még nem vált le magától, ilyenkor akár a koponyacsont egy része is kiszakadhat, súlyosan megsebesítve az állatot [forrás: mtsz.org].
Mekkora üzlet az agancs?
A hivatalos jogszabály szerint egy kilogramm hullajtott agancs értéke 10 ezer forint. Mivel egy gímszarvas agancsszára akár 4–6 kilogramm is lehet, egyetlen példány több tízezer forintot ér. A fekete piacon azonban ezek az árak még magasabbak, hiszen a kereslet nagy, a kínálat pedig szabályozatlan. Ez magyarázza, miért vállalják a bűnözők a kockázatot, és miért éri meg számukra nagyüzemben megszervezni az agancsok begyűjtését.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A károk, amelyek túlmutatnak az állatkínzáson
Az illegális agancsgyűjtés nem csupán a szarvasok életét veszélyezteti. Az erdőben hajszolt vadak:
- mezőgazdasági károkat okoznak, amikor pánikszerűen átvonulnak a vetéseken,
- közlekedési baleseteket idézhetnek elő, amikor százával rohannak át az utakon,
- veszélyhelyzetet teremtenek, ha lakott területekre tévednek,
és nem utolsósorban kimerítik és legyengítik az állományt, amely így fogékonyabbá válik betegségekre.
A szakemberek szerint a hatósági fellépés rendkívül nehéz: a tettenérés szinte lehetetlen, mivel a gyanúsítottak bármikor hivatkozhatnak arra, hogy „csak találták” az agancsot. Földvári Attila úgy véli, a hatékony megoldás inkább a keresleti oldalon lenne: ha megszűnne a fekete piac, az illegális gyűjtés sem lenne kifizetődő.
Felmerült már egy olyan központi rendszer létrehozása is, amelyben a hullajtott agancs legálisan, szabályozott módon kerülhetne a piacra, biztonságos csatornákon keresztül. Ez azonban egyelőre még várat magára.
A Zemplén erdejében rejtőzik egy titokzatos rom, amely több évszázadig őrizte titkait. Most azonban az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei nekiláttak a 600 éves pálos kolostor felújításának.
Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal,...
Vége a nyárnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék...
Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.
Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.
Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába – elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára...
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.
Legyen-e Gerla határában vetőmag szárító és tisztító üzem? Ezzel a felütéssel egy monstre, háromórás, teltházas, meglehetősen viharos lakossági fórum zajlott Békéscsabán.
Megdöbbentő látvány fogadja az Upponyi-hegységbe kirándulókat: a Lázbérci-víztározó szinte teljesen kiszáradt. Nézzétek!