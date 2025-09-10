Itt a jó hír rengeteg vidékinek: 12 üzlettel, vadiúj bevásárlóközpont nyílik a megyeszékhelyen

Új korszak kezdődik a nógrádi vásárlásban! Salgótarján hamarosan egy vadonatúj bevásárlóparkkal bővül: a CPI Hungary, a hazai ingatlanpiac egyik vezető szereplője, a nemzetközileg ismert Stop Shop hálózat legújabb komplexumát építi a Lidl melletti területen.

Salgótarján hamarosan új bevásárlóparkkal gazdagodik: a hazai ingatlanpiac meghatározó szereplője, a CPI Hungary, egy korszerű komplexummal bővíti a nemzetközileg ismert Stop Shop hálózatát a város szívében, a Lidl melletti területen. Az első ütemben 12 üzlethelyiség, 361 parkoló, 82 biciklitároló és játszótér várja majd a vásárlókat. A nyitás 2027 első negyedévében várható .

Ahogy a sajtóközleményből kiderült, az elmúlt években többször is felmerült a Stop Shop megjelenése Salgótarjánban, most azonban elindult a megvalósulás. A bevásárlópark egy 7 566 négyzetméteres épületet hoz létre, amely 12 üzletnek ad otthont. A kivitelezést a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. nyerte el. A több mint 7500 négyzetméteres, L-alakú épület a Rákóczi úti körforgalom és a Csokonai út felől is könnyen megközelíthető lesz. A tervek szerint több ruházati, cipő- és elektronikai üzlet, drogéria és háztartási kiegészítőket kínáló bolt nyitja meg kapuit.

„Az új Stop Shop nyitásával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a nógrádiak számára elérhető vásárlási lehetőségek tovább bővüljenek. Célunk, hogy minőségi márkákat, széles választékot és könnyű megközelíthetőséget kínáljunk a város és a térség lakói számára” – mondta Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere.

A Stop Shop bevásárlópark-hálózat tíz országban több mint 130 egységet működtet Kelet-Közép-Európában. Magyarországon 14 Stop Shop tartozik a CPI Hungary portfóliójába, összesen 170 ezer négyzetméternyi kiadható kiskereskedelmi területtel és 320 bérlővel. Salgótarján így hamarosan csatlakozik a nemzetközi szinten is sikeres hálózathoz.

Címlapfotó: Kész Csoport/Facebook