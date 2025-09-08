Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Potom pénzért eladó a 100 éves vidéki gyógyszálló: fotókon az egykori úri luxus és a pazar medencék
A patináns Tisza Szálló mára Szolnok szégyenfoltja lett. Hajdan a város ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik az impozáns műemlék szomorú végóráit. Most viszont újra eladó a Tisza folyó partján ez a különleges neobarokk gyógyszálló.
Szolnok ikonikus, közel százéves épülete, a Tisza Szálló és Gyógyfürdő évtizedeken át a város büszkesége volt. Az 1927–28-ban épült szálloda átvészelte a második világháborút, számos neves vendéget látott vendégül, és a település egyik kulturális központjaként működött. Az elmúlt évtizedekben azonban méltatlan sors jutott neki: előbb privatizáció, majd tulajdonosváltások, végül munkásszálló és hajléktalan-tanya lett belőle, mielőtt 2024 decemberében végleg bezárták - írja a Szoljon.hu.
A város 2015 óta többször próbálta visszavásárolni a kínai tulajdonosoktól az épületet, de a megállapodás rendre meghiúsult. Idén tavasszal az OTP Ingatlanpont hirdetésében jelent meg, hogy a szálló 995 millió forintért eladó – messze a korábban kért kétmilliárdos összegtől.
Jelenlegi állapotában összesen 73 főt képes vendégül látni 33 szobával
Ahogy a leírásban is olvasható, a Tisza Szálló és Gyógyfürdő neobarokk épülete Szolnokon a Tisza folyó partján, parkosított környezetben található. Az épületet 1928-ban építették Hegedűs Ármin tervei alapján. A szállodához közvetlenül kapcsolódik a gyógyfürdő. Épülete a török fürdőkre emlékeztet. A kör alakú kupolacsarnokban egy nagyobb és egy kisebb meleg vizes medence, szaunák, valamint a szauna utáni fürdőzésre szolgáló vizes medence található.
A 948 méter mélységből feltörő, 55,6 °C-os hévíz alapvetően a jódos-brómos gyógyvizek közé sorolható, jelentős kalcium, magnézium, fluor, metakovasav és metabórsav tartalommal. Reumatikus, ízületi, nőgyógyászati betegségek, gyomorfájások (savtúltengés), fogínybetegségek hatásos kezelési eszköze. A sétány felé eső nyílt kút a szolnokiak kedvenc artézivíz-vételező helye volt. A szálloda neobarokk stílusban épült, s a belső berendezés is a múltat idézi. A szálloda aktív működése alatt, háromcsillagos kategóriába tartozott. Közvetlen összeköttetésben áll a gyógyfürdővel.
Tolvajok martalékává vált a műemlék
A jobb sorsra érdemes szálloda jelenleg nemcsak szégyenfolt, hanem bűnözők célpontja is. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint augusztusban egy 47 éves szolnoki férfi a fiával együtt tört be a használaton kívüli szállodába. Az ajtót befeszítve jutottak be, majd 16 darab korabeli fali lámpát és konyhai eszközöket vittek magukkal – közel egymillió forint értékben.
A páros azonban nem jutott messzire: a rendőrök még a környéken elfogták őket, a férfi pedig beismerő vallomást tett. Mint kiderült, nem ez volt az első bűncselekménye: idén márciusban két tiszafát, szeptember 1-jén pedig fémet próbált lopni fiával egy színesfém-telepről, ahol a fiatalabb tettes még a biztonsági őrt is bántalmazta. A rendőrség az apát őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását, míg a fiúról később döntenek.
Címlapkép, fotók: otpip.hu/ingatlan/
