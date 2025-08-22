Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
Végre lebontják a szétrohadt, omladozó bucsui határátkelőt: kiderült, mi épülhet a helyén
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál. Még a tavalyi évben a HelloVidék is kiment a határhoz, fotóztunk és utána is kérdeztünk, ki a felelőse a hátrahagyott határátkelőknek, mit tervez velük a magyar állam. Az áldatlan helyzet, úgy tűnik, azóta sem sokat változott, de legalább annyi történt, hogy végre valahára elkezdődött a tervezés...
Hat éve ígérik, hogy elbontják, most talán tényleg eljön az idő: a bucsui határátkelő romos épülete helyén hamarosan új pihenők, parkolók és korszerű mosdók várhatják majd az utazókat. Egyelőre azonban a pénzre kell várni – a tervek már készen állnak.
Már 2017-ben kormányhatározat rögzítette, hogy a használaton kívüli határátkelők épületeit – így a bucsuit is – rendezik és akadálymentesítik. A bontás és az új funkciók kialakítása azonban azóta is várat magára. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, amely felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta a jogokat egészen 2023. március 1-jéig. Ekkor a határátkelő a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe került, így most már ők dönthetnek a bontásról és a további fejlesztésekről - írta a Vaol.hu.
Kiderült, az engedélyek már rendelkezésre állnak: a romos épületet és előtetőit lebontják, helyükön pedig modern, akadálymentes átkelő épülhet. Kialakítanak külön forgalmi sávokat mind Magyarország, mind Ausztria irányába, valamint pihenőhelyeket, parkolókat a személy- és teherautóknak, és természetesen korszerű mosdókat is. A tervek szerint a hatósági ellenőrzésekhez is biztonságos környezetet alakítanak ki.
A bucsui átkelő állapota már évekkel ezelőtt is veszélyesnek bizonyult: 2017-ben egy autó a rossz világítás miatt betonelemeknek rohant, súlyos balesetet okozva. Azóta azonban javult a helyzet: 2024 tavaszán a Magyar Közút új, energiatakarékos LED-lámpákat szerelt fel, amelyek jelentősen javítják az éjszakai látási viszonyokat. A társaság szerint így ma már biztonságosan lehet közlekedni az átkelőn – ha a szabályokat betartják az autósok.
Címlapfotó: Pais-H Szilvia
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
