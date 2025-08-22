Végre lebontják a szétrohadt, omladozó bucsui határátkelőt: kiderült, mi épülhet a helyén

Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál. Még a tavalyi évben a HelloVidék is kiment a határhoz, fotóztunk és utána is kérdeztünk, ki a felelőse a hátrahagyott határátkelőknek, mit tervez velük a magyar állam. Az áldatlan helyzet, úgy tűnik, azóta sem sokat változott, de legalább annyi történt, hogy végre valahára elkezdődött a tervezés...

Hat éve ígérik, hogy elbontják, most talán tényleg eljön az idő: a bucsui határátkelő romos épülete helyén hamarosan új pihenők, parkolók és korszerű mosdók várhatják majd az utazókat. Egyelőre azonban a pénzre kell várni – a tervek már készen állnak.

Már 2017-ben kormányhatározat rögzítette, hogy a használaton kívüli határátkelők épületeit – így a bucsuit is – rendezik és akadálymentesítik. A bontás és az új funkciók kialakítása azonban azóta is várat magára. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, amely felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta a jogokat egészen 2023. március 1-jéig. Ekkor a határátkelő a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe került, így most már ők dönthetnek a bontásról és a további fejlesztésekről - írta a Vaol.hu.

Kiderült, az engedélyek már rendelkezésre állnak: a romos épületet és előtetőit lebontják, helyükön pedig modern, akadálymentes átkelő épülhet. Kialakítanak külön forgalmi sávokat mind Magyarország, mind Ausztria irányába, valamint pihenőhelyeket, parkolókat a személy- és teherautóknak, és természetesen korszerű mosdókat is. A tervek szerint a hatósági ellenőrzésekhez is biztonságos környezetet alakítanak ki.

A bucsui átkelő állapota már évekkel ezelőtt is veszélyesnek bizonyult: 2017-ben egy autó a rossz világítás miatt betonelemeknek rohant, súlyos balesetet okozva. Azóta azonban javult a helyzet: 2024 tavaszán a Magyar Közút új, energiatakarékos LED-lámpákat szerelt fel, amelyek jelentősen javítják az éjszakai látási viszonyokat. A társaság szerint így ma már biztonságosan lehet közlekedni az átkelőn – ha a szabályokat betartják az autósok.

