Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához.
Nem hiszed el, mekkora teknőst találtak Szolnoknál: fotókon a gigászi állat, Európa-rekorder lehet
Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében. A 35 centiméter hosszú példány az eddigi legnagyobb Magyarországon talált ékszerteknős, amely jelentős természetvédelmi kockázatot jelent- írta meg a Telex.
A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület szerdai közleménye szerint minden eddiginél nagyobb ékszerteknősre bukkantak a Tisza közelében. A 35 centiméter hosszú, 3,8 kilogramm súlyú példányt tojásrakás közben fedezték fel a folyó mellett végzett ellenőrzés során.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy az állat nem csapdában, hanem szabadon került elő. Ilyen jelentős méretűre kizárólag természetes környezetben képes fejlődni ez a faj. Az eddigi hazai rekordot egy 2,9 kilogrammos példány tartotta. Az egyesület közleményében kiemelte, hogy az ékszerteknős invazív fajként komoly ökológiai veszélyt jelent, mivel kiszorítja élőhelyéről az őshonos, védett mocsári teknőst.
Sajnálatos, hogy ilyen rekordról kell beszámolniuk
- fogalmaztak a természetvédők. A probléma kezelésében a Fővárosi Állat- és Növénykert is részt vesz, amely az 1990-es évek óta fogad be ékszerteknősöket. Az intézmény arra kéri a lakosságot, hogy a megunt házi kedvenceket semmiképpen ne engedjék szabadon, hanem adják le náluk, megelőzve ezzel a további természetvédelmi károkat.
A Szent István Nap hosszú évek óta Budapest egyik kiemelkedő nyárvégi eseménye.
A híres benzinkút története egészen 1907-ig nyúlik vissza.
Hallottál már róla? Akkor itt az ideje: idén augusztus 8-án és 9-én ismét megrendezik a Váralja Akusztik fesztivált Boldogkőváralján, a Téka tábor erdei környezetében.
Huszonéves fiatalként a sokhektáros gazdaságban ők is osztoznak a munkán. Mára sokezer követőjük van a közösségi médiában is, a maguk módján népszerűsítik a vidéki életformát.
Évről évre egyre többen fedezik fel a Túr különleges fürdőhelyét, amely Tiszakóród és Szatmárcseke között található, és amely a helyiek között csak „Szatmár Niagarájaként” ismert.
A szendvicskrémek koronázatlan királynője az erdélyi zakuszka: máris eláruljuk, hogyan készül ez a finomság, mi minden kerül az eredeti receptbe. Ha nem próbáltad, itt az...
Hiányzik az a párás meleg, ami igazán beindítaná a nyári gombaszezont. Az Őrségben viszont megjelent a árvégű fülőke, amelyről mostanra kiderült, problémás lehet a fogyasztása.
A nyár aszályos hónapjai súlyos nyomot hagytak Csongrád-Csanád vármegye egyik legfontosabb vizes élőhelyén: a Nagyszéksós-tó szinte teljesen kiszáradt.
Hónapokig csak találgattak, most végre kimondták: jön a Lidl Kőszegre! A polgármester is megerősítette a hírt, és már az is kiderült, mikorra időzítik a nyitást....
Ismeretlenek permetezéssel pusztították el a védett nádas jelentős részét egy olyan úszólápon, amely nemcsak országos jelentőségű védett terület, hanem a Natura 2000 része is.
Gála, koncertek, kerékpáros túra, kézműves vásár és lovaskocsizás is lesz a Magyar Tavak Fesztiválja pénteken kezdődő háromnapos Tisza-tavi rendezvényén Tiszafüreden és Kiskörén.
Három autóbusz, egy pótkocsi, egy kamion és négy személyautó, valamint a járművek környezetében a szemét ég egy cég telephelyén Cegléden.
Negyven formáció és ötven borászat várja a látogatókat az idei a Debreceni Bor- és Jazznapokon. Íme, itt a részletes program!
Elképesztően ritka és megható pillanatokat örökített meg a WWF vadkamerája: az Aggteleki-karszt farkasfalkájának kölykei játék közben tűntek fel a felvételen.
Így, nyár derekán összegyűjtöttük, hol mozizhatsz vidéken is a szabad ég alatt: a klasszikus, retró kertmozik mellett bemutatunk néhány igazán különleges helyszínt is.
Nagy reményekkel nyílt újra a korábban bezárt oladi kisposta, ám a lendület csak öt hónapig tartott: július végén bezár az épületben működő posta és a...
Győzött az igazság: elbontja az önkormányzat a Velencei-tó partján, a szabadstrandon felállított kerítést.
Tömeges halpusztulás történt a balassagyarmati Nyírjes egyik tavában – oxigénhiány, ammónia, és hirtelen légnyomásváltozás okozta a tragédiát
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.