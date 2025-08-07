Nem hiszed el, mekkora teknőst találtak Szolnoknál: fotókon a gigászi állat, Európa-rekorder lehet

Rekordméretű, 3,8 kilogrammos ékszerteknőst találtak Szolnoknál a Tisza közelében. A 35 centiméter hosszú példány az eddigi legnagyobb Magyarországon talált ékszerteknős, amely jelentős természetvédelmi kockázatot jelent- írta meg a Telex.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület szerdai közleménye szerint minden eddiginél nagyobb ékszerteknősre bukkantak a Tisza közelében. A 35 centiméter hosszú, 3,8 kilogramm súlyú példányt tojásrakás közben fedezték fel a folyó mellett végzett ellenőrzés során.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy az állat nem csapdában, hanem szabadon került elő. Ilyen jelentős méretűre kizárólag természetes környezetben képes fejlődni ez a faj. Az eddigi hazai rekordot egy 2,9 kilogrammos példány tartotta. Az egyesület közleményében kiemelte, hogy az ékszerteknős invazív fajként komoly ökológiai veszélyt jelent, mivel kiszorítja élőhelyéről az őshonos, védett mocsári teknőst.

Sajnálatos, hogy ilyen rekordról kell beszámolniuk

- fogalmaztak a természetvédők. A probléma kezelésében a Fővárosi Állat- és Növénykert is részt vesz, amely az 1990-es évek óta fogad be ékszerteknősöket. Az intézmény arra kéri a lakosságot, hogy a megunt házi kedvenceket semmiképpen ne engedjék szabadon, hanem adják le náluk, megelőzve ezzel a további természetvédelmi károkat.