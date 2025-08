Ebben a vidéki városban nyit új üzletet a Lidl: már azt is tudni, hol lesz az új szupermarket

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Hónapokig csak találgattak, most végre kimondták: jön a Lidl Kőszegre! A polgármester is megerősítette a hírt, és már az is kiderült, mikorra időzítik a nyitást. A helyiek izgatottan várják a diszkontlánc érkezését – azt is elárulták, hol épül az új üzlet.

Hosszú hónapok spekulációi után végre kiderült: Lidl áruház épül Kőszegen, a nyugat-magyarországi kisvárosban. A hírt Básthy Béla polgármester is megerősítette a napokban, miután a Vaol.hu újra megkereste a városvezetőt az üzletlánccal kapcsolatos híresztelések kapcsán. Kiderült, hónapok óta tartanak az egyeztetések az önkormányzat és a vállalat között. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A volt Kőszegi Ruhaipari Ktsz. csarnoka helyén épül majd fel a diszkontáruház, amely a tervek szerint 2026 első negyedévében nyitja meg kapuit a vásárlók előtt – erősítette meg a Lidl kommunikációs osztálya is a portálnak. A konkrét dátum még nem ismert, de a munkálatok várhatóan hamarosan elkezdődnek. Miért is fontos ez Kőszegnek? Miért fontos ez Kőszegnek? A Lidl érkezése mérföldkő lehet Kőszeg életében: a kisvárosban ugyanis eddig nem működött egyik nagy diszkontlánc sem saját üzlettel. A vállalat megjelenése szélesebb választékot és versenyképes árakat kínálhat a helyieknek, emellett új munkahelyeket is teremt – ahogy azt sokan üdvözölték is a közösségi médiában.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK