Vége a bezárásnak: újranyitott Badacsony ikonikus étterme, amit már mindenki elsiratott

Június végén még mindenki búcsúzott tőle, most viszont új névvel és megújult koncepcióval visszatért a gasztrotérképre a Balaton egyik legemblematikusabb étterme. A Kisfaludy-Ház új formájában, immár Kisfaludy-Ház Skybar & Étterem néven várja vendégeit – a panoráma ugyanaz, de az élmény új szintre lépett!

Aki járt már Badacsonyban, az tudja: a Kisfaludy-Ház étterem több volt egyszerű vendéglátóhelynél. Tizenegy éven át a balatoni gasztronómia egyik legszebb panorámájú helye volt, amíg 2025 júniusának végén le nem húzta a rolót – sokak bánatára - erről a HelloVidék itt írt. Az étterem a Badacsony hegyoldalán, nehézkesen megközelíthető, de annál pazarabb kilátással kínáló helyen működött. A posztban Török Péter tulajdonos idézi fel az elmúlt évtizedet: „A házat nem adta magát könnyen: fel kellett mászni a hegyre melegben, napsütésben, hogy végül a teraszára megérkezvén elénk táruljon az a panoráma, ami miatt mindez bőven megérte.”

Ám a szomorúság nem tartott sokáig: július 6-án újraéledt az ikonikus hely, immár Kisfaludy-Ház Skybar & Étterem néven, friss arculattal és izgalmas újdonságokkal. A legnagyobb kincs természetesen nem változott: a páratlan balatoni kilátás továbbra is lélegzetelállító. A Kisfaludy-kilátó közelében, egy dombtetőn elhelyezkedő étterem most modern skybar-koncepcióval ötvözi a hagyományt és az újat. A vendégek a klasszikus badacsonyi borok mellett könnyű, nyári fogásokat és különleges, hűsítő italokat is élvezhetnek, ráadásként új étlapot alakítottak ki. A megújult hely ráadásul egész évben nyitva tart majd: