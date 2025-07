Riadót fújtak, sosem látott sáskainvázió jöhet: a hazai szakértő szerint így védekezhetünk

A büdös poloskák után itt vannak a mindent felzabáló sáskák: a probléma most leginkább a nagyobb szántóföldeket érinti, de a hazai konyhakertekben, vidéki udvarokban és városi peremkerületeken is tömegével megjelentek. Mit tehetünk, ha sáskát látunk a saját kertünk, hogyan védekezhetünk?

„A büdös poloskák után itt vannak a mindent felzabáló sáskák, és én már ezt tapasztaltam is – köszönjük klímaváltozás” – írta Facebook-posztjában Szebenyi Péter blogger, kertész, akinek a kertjét is ellepték a zöld, ugráló pusztítók.

A jelenség idén nyáron több térségben is érezhető, és a hatóságok sem maradtak tétlenek: ideiglenesen engedélyezték egy korábban nem használt növényvédő szer alkalmazását a mezőgazdasági területeken. A cél: megfékezni a sáskák egyedszámának robbanásszerű növekedését - írta a blogger posztjában. A háttérben leginkább az extrém száraz, meleg időjárás áll. Az ilyen típusú időjárási körülmények – ahogy azt szakemberek már korábban is jelezték – kedveznek a sáskák szaporodásának. A probléma jelenleg leginkább a nagyobb szántóföldeket sújtja, de a sáskák megjelenhetnek kisebb konyhakertekben, vidéki házak körül, sőt, peremkerületekben is.

Mit lehet tenni, ha sáskát látunk a kertben?

Bár a nagyüzemi mezőgazdaságban egyes vegyszerek most ideiglenesen engedélyezettek, kiskertben nincs szükség erős kemikáliákra – több természetes módszer is létezik:

Mechanikai védelem: A leghatékonyabb azonnali megoldás a növények takarása – például hálóval vagy fátyolfóliával. Ez fizikai akadályt jelent a sáskák számára, megakadályozva, hogy a növényhez férjenek.

A leghatékonyabb azonnali megoldás a növények takarása – például hálóval vagy fátyolfóliával. Ez fizikai akadályt jelent a sáskák számára, megakadályozva, hogy a növényhez férjenek. Kézi gyűjtés: Kis mennyiségű sáska esetén a kora reggeli órákban kézzel is össze lehet szedni őket, ilyenkor még lassabbak, mozgásuk kevésbé élénk.

Kis mennyiségű sáska esetén a kora reggeli órákban kézzel is össze lehet szedni őket, ilyenkor még lassabbak, mozgásuk kevésbé élénk. Természetes ellenségek bevonzása: A madarak – például rigók, seregélyek vagy fürjek – szívesen fogyasztják a sáskákat. Madárodúk és itatók kihelyezésével segíthetjük, hogy ezek a természetes rovarirtók megtelepedjenek a kertben.

A madarak – például rigók, seregélyek vagy fürjek – szívesen fogyasztják a sáskákat. Madárodúk és itatók kihelyezésével segíthetjük, hogy ezek a természetes rovarirtók megtelepedjenek a kertben. Biológiai szerek: Bizonyos nem olaj alapú, természetes eredetű készítmények riasztó hatásúak lehetnek. Alkalmazásuk előtt azonban mindig tájékozódjunk a termék hatásmechanizmusáról, mert nem minden szer egyformán hatékony sáskák ellen.

A hatóságok szerint a helyzetet folyamatosan figyelik, és szükség esetén újabb intézkedéseket hoznak. Összességében, akár a klímaváltozás, akár az elhanyagolt mezőgazdasági gyakorlatok állnak a háttérben, az biztos, hogy a sáskák jelenléte már nem csak egzotikus filmek témája. Egyre több hazai kertben, földön és dísznövény között is ott ugrálnak. Az idei nyár tehát nemcsak hőségriadóval, poloskainvázióval, hanem sáskajárással is meglephet bennünket – érdemes tehát felkészülni.