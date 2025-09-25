2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egészséges és tápláló ételek Zöldségből, gyümölcsökből, tenger gyümölcseiből áll.
Vásárlás

Egyre több magyar spórol így az étkezésen: rengeteg pénz marad a zsebükben, mire jöttek rá?

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 16:30

Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés. Ennek kapcsán globális kutatást készített, amelyben a legújabb Élet Otthon felmérés rámutat, hogy az otthoni élet a magyarok számára is egyre inkább a megtakarításról és az egészségtudatosságról szól, amit a konyhában töltött, megnövekedett idő is bizonyít. A vállalat a trendekre reagálva több mint 400 új főzési és étkezési terméket vezet be a 2026-os pénzügyi évben, hogy támogassa a fogyasztókat a tudatosabb és fenntarthatóbb életmódban.

Élet Otthon kutatásából kiderül, hogy a konyha az otthon szíve, hiszen a magyarok 53%-a számára ez a legkedvesebb hely az otthonukban. Noha a megkérdezettek többségének az otthon a kikapcsolódás helyszíne is, a háztartásokra nehezedő anyagi nyomás miatt egyre többen (27%) keresnek olyan megoldásokat, amelyek segítenek a megtakarításban, amit a konyhai szokások is tükröznek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Charlotte Miles, az IKEA cseh-magyar-szlovák régiójának kereskedelmi vezetője elmondta: „Több mint 80 éve tanulmányozzuk az otthoni életet, és a kutatási eredmények egyértelműen igazolják, hogy a konyha több, mint egy funkcionális tér – a közös pillanatok, a biztonság és a jóllét forrása. A magyarok 40%-a azért főz otthon, hogy pénzt takarítson meg, és ugyanennyien tartják egészségesebbnek a házilag készített ételeket, mint a gyorséttermi alternatívákat. Ennek a motivációnak a támogatására az IKEA a 2026-os pénzügyi évében a főzési és étkezési megoldásokra fókuszál, fő üzenetünk, hogy „Minden, amit kifőzünk, a konyhában kezdődik”. Célunk, hogy segítsük a tudatosabb, fenntarthatóbb életmód kialakítását és szebb hétköznapokat teremtsünk vásárlóink számára.”

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatás azt is feltárta, hogy a magyarok megváltoztatták szokásaikat az elmúlt évben: többet főznek otthon (32%), tudatosabban minimalizálják az élelmiszer-pazarlást (28%), valamint az étkezéshez kapcsolódó kiadásokat is csökkentették (27%). Az vásárlói igényekre reagálva több mint 400 új főzési és étkezési termékkel gazdagítja kínálatát a 2026-os pénzügyi évben, ideértve a helykihasználást segítő és élelmiszer-pazarlást megelőző megoldásokat is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #IKEA #diéta #környezettudatos #ikea magyarország #természetes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Új korszakot indít a Lidl

Új korszakot indít a Lidl

Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:15
16:11
16:03
15:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
4 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
3 hete
Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
4
4 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
5
3 hete
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 16:11
Te is vettél ilyen bögrét? Azonnal vidd vissza, mérgező anyagokat találtak benne!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 16:03
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 15:29
Gyakran veszel gombát? Jó, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla