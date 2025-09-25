Egyre több magyar spórol így az étkezésen: rengeteg pénz marad a zsebükben, mire jöttek rá?

Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés. Ennek kapcsán globális kutatást készített, amelyben a legújabb Élet Otthon felmérés rámutat, hogy az otthoni élet a magyarok számára is egyre inkább a megtakarításról és az egészségtudatosságról szól, amit a konyhában töltött, megnövekedett idő is bizonyít. A vállalat a trendekre reagálva több mint 400 új főzési és étkezési terméket vezet be a 2026-os pénzügyi évben, hogy támogassa a fogyasztókat a tudatosabb és fenntarthatóbb életmódban.
Élet Otthon kutatásából kiderül, hogy a konyha az otthon szíve, hiszen a magyarok 53%-a számára ez a legkedvesebb hely az otthonukban. Noha a megkérdezettek többségének az otthon a kikapcsolódás helyszíne is, a háztartásokra nehezedő anyagi nyomás miatt egyre többen (27%) keresnek olyan megoldásokat, amelyek segítenek a megtakarításban, amit a konyhai szokások is tükröznek.
Charlotte Miles, az IKEA cseh-magyar-szlovák régiójának kereskedelmi vezetője elmondta: „Több mint 80 éve tanulmányozzuk az otthoni életet, és a kutatási eredmények egyértelműen igazolják, hogy a konyha több, mint egy funkcionális tér – a közös pillanatok, a biztonság és a jóllét forrása. A magyarok 40%-a azért főz otthon, hogy pénzt takarítson meg, és ugyanennyien tartják egészségesebbnek a házilag készített ételeket, mint a gyorséttermi alternatívákat. Ennek a motivációnak a támogatására az IKEA a 2026-os pénzügyi évében a főzési és étkezési megoldásokra fókuszál, fő üzenetünk, hogy „Minden, amit kifőzünk, a konyhában kezdődik”. Célunk, hogy segítsük a tudatosabb, fenntarthatóbb életmód kialakítását és szebb hétköznapokat teremtsünk vásárlóink számára.”
A kutatás azt is feltárta, hogy a magyarok megváltoztatták szokásaikat az elmúlt évben: többet főznek otthon (32%), tudatosabban minimalizálják az élelmiszer-pazarlást (28%), valamint az étkezéshez kapcsolódó kiadásokat is csökkentették (27%). Az vásárlói igényekre reagálva több mint 400 új főzési és étkezési termékkel gazdagítja kínálatát a 2026-os pénzügyi évben, ideértve a helykihasználást segítő és élelmiszer-pazarlást megelőző megoldásokat is.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
