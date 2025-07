Meglett a 2025-es Év fája: magabiztos győzelmet aratott ez az ősöreg platán

Békéscsaba 150 éves famatuzsáleme, az "Emlékek fája" nyerte el idén az Év Fája címet, miután 720 szavazattal az első helyen végzett a rangos országos versenyen.

Az idei Év fája versenyen 7 település 7 kedvenc fája jutott a döntőbe, a közönség közülük választotta ki a győztes fát a május 10. és június 30. között zajló online szavazáson. A Hős Fa cím odaítéléséről a szokásokhoz híven idén is az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije döntött. Idén a szavazás teljes ideje alatt - az európai verseny szabályaihoz hasonlóan - a hazai verseny állása is végig titokban maradt, fokozva az izgalmakat. A verseny célja, hogy figyelmét a közvetlen környezetünkben élő fákra, azok mindennapi életünkben betöltött szerepére és a természet fontosságára, hiszen környezet és közösség egymástól elválaszthatatlanok.

A hazai természetvédelem és környezettudatosság népszerűsítését célzó Év Fája versenyt immár 15 éve minden évben megrendezik, ahol nem a fák mérete vagy kora a döntő, hanem történetük, közösségi jelentőségük és az emberekhez fűződő kapcsolatuk. A 2025-ös megmérettetés során a békéscsabai Gerlai Wenckheim Társaság Egyesület által nevezett, több mint másfél évszázados platánfa kapta a legtöbb szavazatot – nem véletlenül.

A nyertes példányt „Emlékek fája” néven nevezték be a versenybe. A Békéscsaba-Gerla városrészében található hatalmas platán nemcsak a környék egyik ékessége, hanem történelmi és érzelmi jelentőséggel is bír. Az elmúlt 150 évben generációk nőttek fel árnyékában, szerelmek szövődtek alatta, és megannyi családi történet őrzője lett. A fa állapota kiváló, koronája impozáns, és ma is fontos találkozóhelye a helyieknek.

Az idei verseny nemcsak a győztes platánról szólt, hanem számos más lenyűgöző fát is elismertek:

A Hős Fa címet a „Szadaiak fája” nevű, 170 éves fekete eperfa nyerte el. Különlegessége, hogy kettéhasadt törzse ellenére is él és virágzik. A Szada Nova Nonprofit Kft. nevezte a versenybe.

Az Országos Erdészeti Egyesület különdíját a komáromi Selye János Kórház kertjében álló tölgyfa kapta, amely egykor a Gyürky-Solymossy kastély kertjének része volt. A fát a parkot gondozó önkéntes, Juhász Márton nevezte.

A 2025-ös Év Fája verseny teljes rangsora:

Emlékek fája – platánfa, Békéscsaba Gerla, 720 szavazat A vigyázó tölgy – Kiskunhalas Harkakötöny, 550 szavazat Kapu a farmosi szikesekhez – fűzfa, Farmos, 402 szavazat A szadaiak fája – fekete eperfa, Szada, 379 szavazat Basafa – tölgyfa, Nagykőrös, 326 szavazat A komáromi kastélykert tölgyfája – Komárom, 245 szavazat A “MI büszke 1953-asok” fája – platán, Budapest Margitsziget, 225 szavazat

A természetvédelem népszerűsítése jegyében idén más kategóriák is születtek: bemutatták az év lepkéjét és az év vadvirágát is, mely ezúttal egy forráslápban élő faj lett – de ezekről később részletesebben is beszámolunk.