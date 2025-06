Radikális tervvel álltak elő Hévízen: kiderült, mivel mentenék a Tófürdőt

Komoly érdeklődés övezte a hévízi közmeghallgatást, amelynek középpontjában a város ikonikus gyógytavának helyzete és jövője állt. Bár a Tófürdő központi, úgynevezett A épülete jelenleg zárva van, a szolgáltatások jelentős része továbbra is elérhető.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, még március közepén azonnal be kellett zárni a hévízi tófürdő ikonikus épületét, ugyanis komoly statikai problémák akadtak a létesítménnyel. Hogy mihamarabb újra lehessen ott is fürdeni, mostanra egy alternatív megoldást dolgoznak ki. A hosszú távú fejlesztések becsült költsége 15–30 milliárd forint között mozoghat, ezért rövid távon egy úgynevezett mobil sziget építését tervezik - derült ki a tegnapi közmeghallgatáson.

Hévíz polgármestere, Naszádos Péter a Zaol.hu cikke szerint az érdeklődöknek elmondta: a gyógytó és a mellette működő kórház több mint egy évtizede teljes egészében állami tulajdonban van, így Hévíznek nincs közvetlen jogi eszköze a működés befolyásolására. Ugyanakkor, mint fogalmazott, az önkormányzat mégsem tétlen: kezdeményező szerepet vállalva tárgyalásokat kezdtek minisztériumokkal és államtitkárságokkal a helyzet megoldása érdekében.

„Amikor szembesültünk a problémával, megkerestem Nagy Bálint államtitkár urat, és külön-külön elmentünk négy miniszterhez, illetve több államtitkárhoz. Ennek eredményeként elindult egy tervezési folyamat” – mondta Naszádos Péter a közmeghallgatáson.

Úszó sziget: átmeneti, de konkrét lépés

A hosszú távú fejlesztések becsült költsége 15–30 milliárd forint között mozog, ezért rövid távon egy úgynevezett mobil sziget telepítésével biztosítanák a tó közvetlen fürdőzési lehetőségének fenntartását. Ez az úszó platform körülbelül 1 milliárd forintos beruházással valósulhat meg, kormányzati támogatásból. „Ez nem a végső megoldás, de szükséges áthidaló lépés” – mondta a polgármester, hozzátéve: minden egyéb szolgáltatás működik, és szó sincs a gyógytó bezárásáról, ahogy az a városban elterjedt szóbeszédként kering.

A továbblépéshez szükséges források előteremtése érdekében Naszádos Péter civil összefogásra is számít. Június végén nyílt levél formájában kampányt indít a közösségi oldalán, arra buzdítva a lakosságot, civil szervezeteket és turisztikai szereplőket, hogy aláírásukkal támogassák a fürdő megújítását célzó kormányzati beruházást.