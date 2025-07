Kamu őstermelők, 170 milliós hibák és nyári melegtől romló hús: mégis mi folyik Pécs új piacán?

Garanciális problémák, szabályozási káosz, kamu őstermelők és kereskedői panaszok gyűrűznek tovább a 2022-ben átadott pécsi Vásárcsarnok körül: az önkormányzat szerint javítás és vizsgálat is úton van, de a helyzet egyre sürgetőbb.

Miközben Pécs keleti városrészében újabb fejlesztés indult el, a Budai vám szomszédságában megkezdődött egy új bevásárlóközpont építése, ahol egy mobilpiac is helyet kap, aközben kiderült, a 2022-ben átadott új pécsi Vásárcsarnokkal komoly bajok akadnak. Bár építészeti szempontból modern és előremutató beruházásnak indult – mára összetett problémacsomaggá vált: építési hibák, használati nehézségek, szabályozatlanság és kereskedelmi visszaélések nehezítik a működését - írta a Bama.hu.

A pécsi önkormányzat most lépett az új Vásárcsarnok építéséhez kapcsolódó komoly garanciális hibák ügyében: egy tavaly elkészült, hivatalos szakvélemény megállapította, hogy a kivitelező nem teljesítette megfelelően a szerződésben foglaltakat. A hibák kijavításának költsége 170 millió forintra rúg, ezt pedig a szerződésben rögzített bankgaranciából fedezik majd – közölte a lapnak az önkormányzat. A cél az, hogy az épület alapfunkciói és használhatósága végre elérje a kívánt szintet.

A kereskedők azonban nemcsak szerkezeti problémákkal szembesülnek. A helyszínen további műszaki hiányosságok is akadnak:

A keleti oldalon a nap besütése felmelegíti a húsárusító területet, ami nyáron elviselhetetlen környezetet teremt. Az árnyékolók felszerelése logikusnak tűnne, azonban ehhez is tervezői hozzájárulás szükséges.

A bejárati ajtók nem záródnak megfelelően. Fix nyitásnál nehezen visszazárhatók, télen pedig ez a fűtés hatékonyságát csökkenti és huzatot okoz.

Kalmár Péter, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: az épület öt éven keresztül nem módosítható a tervező hozzájárulása nélkül, de várhatóan a következő hónapokban megoldás születhet az ügyekre.

Kamu őstermelők, import zöldségek – vizsgálat indult

A műszaki hibákon túl problémát okoz Pécsen az is, hogy a Vásárcsarnok északi oldalán, ahol az őstermelők számára kialakított fedett asztalok állnak, többször előfordult, hogy nem valódi őstermelők, hanem kereskedők árultak. Az esetek egy részében nem is hazai, hanem import áruk kerültek ki a pultokra – ezt maga Kalmár Péter is megerősítette. Ez a gyakorlat versenyhátrányt jelent a valódi termelőknek, miközben megtéveszti a vásárlókat is. Az ügy jelenleg jegyzői szinten van, és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezetése is értesült róla. A hamis őstermelői tevékenység vizsgálat alatt áll – derült ki az önkormányzati közleményből.

A cikkkből az is kiderült, hogy az elmúlt időszakban lejártak a hároméves bérleti szerződések, amelyekkel még a régi csarnokból költöztek át a kereskedők az újba. Az új szerződések megkötése nem ment zökkenőmentesen, komoly véleménykülönbségek voltak a Pécsi Vagyonhasznosító és a bérlők között. Végül mégis sikerült megállapodni, a következő három évre szóló szerződéseket már aláírták. A piaci házirend és annak betartatása azonban további problémát jelent: a kereskedők szerint nem egységes a szabályozás, ami feszültséget szül a bérlők között, és hosszú távon alááshatja a csarnok működését. Egyértelmű, mindenkire érvényes szabályrendszert sürgetnek.