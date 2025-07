Szenzációs, mire bukkantak a göcseji patak forrásvidékén: a kutatók is csodájára jártak

Egy kevéssé ismert patak forrásvidékén bukkantak rá a fokozottan védett balkáni hegyiszitakötő új állományára, amely hazánk legnagyobb testű szitakötőfaja.

A Nyugat-Göcsej egyik eldugott patakvölgyében újabb balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) populáció jelenlétét erősítették meg természetvédelmi szakemberek. A ritka és fokozottan védett faj egyedeit repülés, párzás és petézés közben is megfigyelték a Göcsej legmagasabb pontja közelében. Ez jelentős felfedezés, hiszen eddig nem ismerték az itteni előfordulását – mostantól a Zselic, az Őrség és a Bakony mellett Göcsej is felkerült a faj hazai térképére - írta a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park.

A lelőhely egy különleges mikroklímájú forrásvidék, amely még az aszályos időszakban is bővelkedik vízben. Az árnyékos, erdős környezet ideális élőhelyet biztosít e különleges szitakötőnek, amely a hűvös, oxigéndús dombvidéki patakokat részesíti előnyben. A faj sporadikusan fordul elő, és természetvédelmi értéke 100 000 forint.

Balkáni eredetű elterjedése ellenére már nem csak a Balkánon, de Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, valamint Magyarország több vidékén is megtalálható. Hazánkban főként a nyugati, dombos-hegyes területeken él – most már a Göcsejben is.

A faj fennmaradása érdekében kulcsfontosságú a természetes erdőborítás megőrzése, vagyis a vágásos erdőgazdálkodás helyett a szálaló gazdálkodásra való áttérés. Ez megőrzi a patakokat árnyékoló növényzetet, csökkenti a mederaljzat lemosódását, így a lárvák túlélési esélyeit is növeli.

A felfedezett élőhely nemcsak a balkáni hegyiszitakötő számára jelent menedéket: ugyanitt él több más védett faj is, például a gyepi béka (Rana temporaria), a sárgahasú unka (Bombina variegata) és a folyami rák (Astacus astacus). Ez tovább növeli a terület természetvédelmi értékét és indokolttá teszi annak fokozott védelmét.

A mostani felfedezés újabb érv a természetes vízfolyások és erdei ökoszisztémák megőrzése mellett – nemcsak ritka szitakötők, de egész élőhely-komplexumok fennmaradása múlik rajta. Végül, ide kattintva a szitakötőt te is megcsodálhatod!