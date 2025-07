Szőlőhegyből nézőtér?! Elképesztő panorámával nyit a Balaton első nyári magánszínháza + Videó

Új, különleges szabadtéri színház nyitja meg kapuit július 4-én Balatonberényben. A 110 fő befogadására alkalmas Panoráma Teátrum szinte a semmiből jött létre Danielle Dutombè magyar származású, német-francia rendező kezdeményezésére, akinek 102 éves édesanyja, Jenei Irén is részt vesz a nyitóelőadás próbáin. A hivatalos bemutatót ma este, július 4-én tartják.

Július 4-én új fejezet nyílik a balatoni kulturális életben: különleges, szabadtéri színház nyitja meg kapuit Balatonberényben, a szőlőhegy tetején. A Panoráma Teátrum 110 fős játszóhelye nemcsak elhelyezkedésével, hanem szellemiségével is rendkívül egyedi. Az alapító, Danielle Dutombè, magyar származású, német-francia rendező, férje emlékére valósította meg az álmot – és ebben mellette van édesanyja, a 102 éves színésznő, Jenei Irén is - derült ki a Fidelo cikkéből.

A magánkezdeményezéssel létrejött teátrum nézőteréről elképesztő panoráma tárul a látogatók elé: Keszthelytől Tihanyig, a háttérben pedig Fonyód és a tanúhegyek is belesimulnak a színpadi látványba.

A teátrum nyitóelőadása egy ősbemutató lesz: „Casanova, avagy a nyuszi illata”, melyet maga Dutombè írt és rendezett. A darab Giacomo Casanova életének utolsó napjait idézi meg, miközben a híres nőcsábász élete emlékezetes pillanatait eleveníti fel – némi groteszk humorral és emberi mélységgel.

A színpad szélén: a 102 éves Jenei Irén

A próbafolyamat különleges szereplője Jenei Irén, a magyar színháztörténet élő legendája. Ő az utolsó élő színész, aki a Királyi Színiakadémia növendéke volt, egykori osztálytársa Csákányi László, tanára pedig Makay Margit volt. A Panoráma Teátrum csapata még Irén eredeti igazolványát is bemutatta a sajtónak, hangsúlyozva az élő múlt és a jelen közötti kapcsolatot.

A Panoráma Teátrum létrejötte szorosan kötődik a múlt és az újrakezdés összefonódásához. Danielle Dutombè és férje, Jürgen Kramer, a hannoveri színművészeti egyetem professzora, Budapesten több mint tíz évig működtettek német nyelvű színházat. Jürgen 2024-es halála után Danielle úgy döntött, magyar nyelvű teátrumot hoz létre a Balaton partján férje emlékére, tovább örökítve a groteszk színházi stílus hagyományát.

A most debütáló darab története Casanova utolsó napjaira fókuszál a csehországi Duxban. A sokat látott kalandor már emlékiratai utolsó soraival küzd, miközben egy cselédlány – Mila Zajic – figyelmét és érzelmeit is felkelti. Az előadás nemcsak pikáns, de mély emberi változásokon keresztül mutatja meg, hogy az öregedő Casanova, a titkokat rejtő Friedemann Pütz és az unokaöccs, Carlo Angiolini élete is új irányt vesz.

A hivatalos bemutatót július 4-én tartják, de a támogatókat már július 3-án 20:30-kor egy premier előtti, úgynevezett „nulladik” előadás is várta. Szereplők: Giacomo Casanova - Bellus Attila, Carlo Angiolini - Pálinkás Dániel, Friedemann Pütz - Baj László, Mila Zajic - Szitás Barbara, táncosok:

Tuboly Andrea / Markos Dominika, Bodorkós Marcell. Jelmez: Kiss Borcsa, zene: Hegyi Zoltán, rendezőasszisztens: Lengyel Noémi, rendező: Danielle Dutombé. Az előadások előtt, 19:30-tól két balatonkeresztúri pincészet, a Facsiga és a Rubin borászat tart opcionális borkóstolót. (Erre külön jegy szolgál.)

„Ez nemcsak egy színház – ez emlék, küldetés, és a magyar kultúra élő hagyatéka a Balaton partján” – fogalmazott Danielle Dutombè a megnyitó kapcsán a Fidelio.hu cikkében. A Panoráma Teátrum már most a nyár egyik legizgalmasabb kulturális úti céljának ígérkezik.