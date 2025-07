Lőttek az éjszakai életnek vidéken? 11 év után bezár a nagyváros kultikus borbárja és étterme is

Váratlanul érkezett a hír: vége Szombathely egyik kultikus éjszakai helyének. A Red Room Bar & Food tulajdonosai bejelentették, hogy bezárnak. A közösségi oldalukon közzétett poszt alatt sorra jelennek meg a búcsúzó kommentek. „Nemsokára nem marad a városban semmilyen szórakozási lehetőség” – síratják a helyet a kommentelők.

A szombathelyi Red Room Bar & Food 11 év után húzta le a rolót. Az ikonikus vendéglátós hely a belvárosi Uránia Udvarban működött, ahol hosszú éveken át pezsgő éjszakai élet, élő zene, jó borok és emlékezetes esték várták a vendégeket. Most azonban egy korszak lezárult: a tulajdonosok közösségi posztban jelentették be a szomorú hírt, melyben köszönetet mondtak mindenkinek, aki részt vett ebben az útban — vendégeknek, dolgozóknak, barátoknak. Mint írták, fájó szívvel, de nem láttak más kiutat.

A poszt alatt rövid idő alatt több tucat megható komment gyűlt össze. Törzsvendégek, zenészek és korábbi munkatársak is búcsúznak attól a helytől, amely több mint egy évtizeden át meghatározó találkozópont volt Szombathely éjszakai életében:

Nincs könnyű helyzetben a vidéki vendéglátás

Az elmúlt időszakban több vendéglátóhely és számos belvárosi üzlet vált eladóvá vagy kiadóvá Szombathelyen. Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, hogy eladó a legendás Május 1 Étterem, a Park Hotel Pelikán, a Savaria Hotel is. Legutóbb a hapártiak kedvenc helye, az óriási adagokról híres Szőlőskert Vendéglő, majd a Gekko Pub is felkerült a listára.

Az eladó vagy kiadó helyiségek hátterében sokféle ok húzódhat meg, ám egy dolog biztos: a vendéglátóipar jelenleg nehéz helyzetben van. A helyzete jelenleg kettős: míg Budapest egyre népszerűbb a turisták körében, és gasztronómiai kínálata évről évre bővül, addig a vidéki éttermek sok esetben alacsony kereslettel, gazdasági nehézségekkel és kulturális akadályokkal küzdenek - nyilatkozta Herczeg Zoltán, a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz felelős kiadója nemrégiben a Pénzcentrumnak.