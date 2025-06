Vissza a népviseletbe: fővárosi nyüzsgést nógrádi tanyára cserélte a fiatal pár

Egyre több fiatal dönt úgy, hogy a városi életformát vidéki nyugalomra cseréli – így tett Réka és Zoli is, akik tíz év budapesti lét után három éve költöztek vissza szülőfalujukba, Zagyvarónára, Nógrád megyébe. A Deutsche Welle riportvideójából kiderül: nem pusztán a környezetet, de teljes életmódot váltottak. Talán elsőre meglepő lehet, de a falusi életmódhoz nemcsak a hagyományos tárgyi kultúrát, de a régi népviseleteket is elővették, és hordani kezdték.

Réka és Zoli 3 éve költöztek vissza Budapestről Nógrádba, Zagyvarónára. A környéken születtek, de a munkalehetőségek miatt muszáj volt a fővárosba költözniük, ahol 10 évig bírták a stresszt és az albérletről albérletbe költözést - derült ki a Deutsche Welle színes riportjából. Azt mesélték, a döntésben az egészségük megóvása is fontos szerepet játszott.

Réka teljesen az új életformához igazította öltözködését is: „Miért öltözzek városiasan, ha nem ott élek?” – teszi fel a kérdést a DW videójában. Ma már leginkább népviseletet hord, nemcsak otthon és a gazdaságban, de a közeli városba menet is. Kizárólag szoknyát visel, még az állatok etetéséhez is. Párjával együtt azon dolgoznak, hogy élelmiszerből minél kevesebbet kelljen vásárolniuk: zöldségeket termesztenek, állatokat tartanak, és az önellátás felé vezető úton lépésről lépésre haladnak. Bár a városban többet kerestek, a vidéki élet számukra nem a lemondásról, hanem a szabadságról szól. A riportból az is kiderül, Réka sem tudott elszakadni a mindennapokból, napi 8 órában ő is a számítógép előtt ül, a BKK ügyfélszolgálatán dolgozik, néha fel is kell utaznia Pestre, de nagyon hálás, hogy home officeban dolgozhat. Férje viszont már kizárólag az állatokkal foglalkozik: