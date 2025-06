Szenzáció: világbajnok lett a kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó magyar nagymestere

Egy kihalófélben lévő mesterség, egy különleges világbajnokság, és egy magyar győztes: Újfalusi József, a Heves vármegyei Parádsasvárról származó üvegfúvó lett a világ legjobbja a finnországi Iittala Üveggyárban megrendezett nemzetközi versenyen.

A rangos megmérettetést kétévente rendezik meg, és idén – a Covid-járvány miatti hosszú szünet után – újra a világ élvonalbeli mesterei mérhették össze tudásukat. A verseny helyszíne a világ egyik legismertebb üveggyára, az UNESCO Világörökség részét képező Iittala manufaktúra volt, ahol 1881 óta készülnek kézzel fújt egyedi üvegtárgyak - írta a Heol.hu.

„Szinte minden kontinens képviseltette magát – amerikaiak, spanyolok, szlovákok, lengyelek, csehek is indultak. Összesen 39 résztvevő volt” – mesélte a lapnak Újfalusi József, aki mindhárom versenyszámban a legmagasabb pontszámot érte el. A verseny három fordulóból állt: egy hatalmas tál, egy szabadkézi henger és végül egy méretes üveggömb fújása volt a feladat. A szigorú szabályok szerint mindegyik munkára hat perc állt rendelkezésre. Újfalusi a tálkészítésnél már kitűnt a mezőnyből: 626 cm kerületű és csaknem fél méter átmérőjű munkája messze a legnagyobb lett.

„A gömbnél az a lényeg, mennyi üveget tudsz a leggyorsabban a kanálba juttatni. Ez a fizikai és technikai tudás csúcsa” – magyarázta. A 2009 óta Finnországban élő szakember az Iittala gyár alkalmazottja, ahol a verseny is zajlott. Családja továbbra is Parádsasváron él, ahol egykor a híres magyar üveggyár is működött. A gyár területén ma bontási munkák zajlanak, a helyére piacteret terveznek – egy korszak tehát ott is lezárult, miközben Újfalusi pályája a csúcsra ért.

„Nagyon jó érzés ez az eredmény. Szakmailag ez egy elismerés, ami sokat jelent. A családom szerintem még büszkébb, mint én vagyok” – mondta szerényen a világbajnok. Az üvegfúvás mestersége ma már ritkaság, és kevés az olyan fiatal, aki ezt a hivatást választaná. Újfalusi győzelme talán újra reflektorfénybe állíthatja ezt a különleges, kézzel végzett művészetet.