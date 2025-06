Egy makacs torokfájásból indult: sajtmester a vidéki nevelőtanárból + Videó

Egy makacs torokgyulladással kezdődött minden. Kiri Lajos, az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium kollégiumi nevelőtanára, ma már olyan sajtokat érlel otthonában, mint a gomolya, a camembert vagy a karakteres olasz taleggio. Az egykori virágkötő-oktató története nem csupán a sajtkészítésről, hanem egy életmódváltásról is szól.

A szokatlan karrierváltás egy légúti fertőzéssel indult: a gyakori torokfájás miatt szedett antibiotikum tönkretette a bélflóráját - mesélte az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium kollégiumi nevelőtanára a Délmagyarnak. Ekkor kezdett el probiotikumokat keresni, így talált rá a természetes bélflóra-helyreállítás egyik lehetséges útjára: a sajtkultúrákra.

„Rájöttem, hogy ha tejbe oltom ezeket a kultúrákat, akkor kefirt és joghurtot is tudok készíteni. Innen már csak egy lépés volt a sajt” – tette hozzá a nevelőtanár. Ma már háromféle sajtot is rendszeresen érlel: gomolyát, camembert-t és taleggiót. Ezekhez különféle sajtkultúrákat – például mezofil vagy rúzskultúrát – használ, és gondosan ügyel az érleléshez szükséges mikroklímára. Minden egyes sajtot naponta forgat, figyeli a páratartalmat, hőmérsékletet, sőt, a sajtkéreg alakulását is.

A tanár konyhájában zajló érlelési folyamat éppoly precíz, mint egy laboratóriumi munka. A hűtőjében egymás mellett sorakoznak a házi kefirek, joghurtok, különféle sajtok – és egy éppen készülő hibrid sajt, amelynek még neve sincs. Kiri Lajos büszkén mesél: „Ez nem ecetsavas kicsapatás! Az ecet mindent megöl, az csak egy mű valami.”

Nemcsak a sajt, de a közérzet is sokat javult az elmúlt évek alatt. A saját készítésű tejtermékek hatására bélflórája helyreállt, emésztése rendben van, és mint mondja: a sajtkészítés lett az a szenvedély, ami egyszerre szolgálja egészségét és kreatív energiáit.