Ez brutális: láncfűrészes vandált keresnek a vidéki városban, 300 ezer jár a nyomravezetőnek + Videó

Borzalmas pusztítást hagyott maga után egy ismeretlen elkövető kedden reggelre az eresztvényi játszótéren. A városrészen élők és a polgármester is értetlenül állnak a láncfűrésszel elkövetett rongálás előtt, amelyet óvodás gyerekek fedeztek fel játék közben. A helyszínen készült fotók és videók is dokumentálják a vandalizmust, amit a rendőrség már hivatalosan is kivizsgál.

Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere saját közösségi oldalán jelentette be a hírt. A videóban elmondta: „Nehezen találok szavakat. Egy idilli helyszín vált értelmetlen rombolás áldozatává.” A fűrészelt és megrongált játékelemek között egy pad, egy mászókatorony és egy rugós hinta is szerepel. Az önkormányzat gyorsan reagált: a veszélyessé vált elemeket lezárták, a még használható részek azonban nyitva maradtak a gyermekek előtt - írta a Nool.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A rendőrség a helyszínen nyomokat rögzített, fotókat készített, valamint biztonsági kamerák felvételeit is elemzi. A városvezetés mindent megtesz a tettes kézre kerítése érdekében: 300 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki érdemi információval tud szolgálni az elkövető(k) kilétéről. Az információkat a városházán vagy közvetlenül a rendőrségen lehet jelezni. „Az elkövető nemcsak közvagyont rongált, hanem egy közösségi tér nyugalmát is feldúlta. Ez elfogadhatatlan” – fogalmazott a polgármester.

Címlapkép: Getty Images

