Döbbenetes fordulat: el nem hiszed, hol találták meg a szökött egri kiskamaszokat

A két egri kiskamasz, a 12 éves Tóth Máté László és Fülöp Bence az iskolába indult, de oda nem érkeztek meg. A nap végére egy ország kereste őket. Kedden reggel még senki sem sejtette, hogy két egri iskolásfiú kis híján átlépi az országhatárt – nem szökésük ténye, hanem annak kivitelezése döbbentette meg az országot.

A rendőrség azonnal megkezdte a keresést, ellenőrizték az egri vasútállomás kamerafelvételeit, beszéltek kalauzokkal és tanúkkal. Már napközben felröppentek olyan hírek, hogy a fiúkat a Nyugat-Dunántúlon látták, amit az esti órákban meg is erősítettek: a rendőrség 21 óra után visszavonta a körözést, a fiúkat Szombathelyen találták meg, épségben.

A két fiú felnőtteket is megszégyenítő szervezettséggel választotta ki útvonalát, több átszállással, jegy nélkül, de feltűnésmentesen utaztak végig az országon keresztül. Bár igazolványuk nem volt náluk, több tanú is látta őket az egri állomáson, ahonnan nyugat felé indultak. A legmegdöbbentőbb, hogy osztálytársaik szerint Szlovákiába készültek – vagyis nemcsak a saját megyéjükből, de az országból is elhagyták volna szülői engedély nélkül.

A történet szerencsés véget ért, de felvet fontos kérdéseket a gyermekek felügyeletéről, a vasúti ellenőrzésről és arról is, mennyire könnyű gyerekeknek eltűnni a rendszer szeme elől. A vaol.hu szerint a fiúkat Szombathelyen fogták el a hatóságok, és már vissza is kerültek szüleikhez.