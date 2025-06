Rejtélyes zsúpfedeles csárda bújik meg a Balaton partján: hobbitlaknak is beillene + Fotó

A sűrű bozótos közepén áll egy elfeledett, zsúpfedeles balatoni csárda, amely egykor vendégekkel telt meg. Lone Wanderer urbex fotós képein megelevenedik a különleges hangulatú, csaknem százéves épület története.

Aki a Balaton környékén jár, nem is sejti, milyen titkokat rejt a táj: egy különleges, zsúpfedeles csárda lapul az egyik elhagyatott telekrészen, szinte teljesen eltűnve a gaz és bokrok takarásában. A 1933-ban épült ház mára ugyan elnéptelenedett, mégis különös békességet áraszt. A csárda történetéről Lone Wanderer urbex fotós osztott meg részleteket, aki képeken keresztül mutatja be a különös helyet. „Szabadtéri étkezés, élőzene, sétakocsikázás – nemcsak étteremként, később panzióként is működött. A hangulata ma is varázslatos, mintha csak egy hobbitlak lenne” – írta a Sonline.hu-nak a fotós.

Mint kiderült, szerencsére a csárda nem vált vandalizmus áldozatává, így máig viszonylag épen megmaradt. A hely varázsa és rejtettsége miatt sokan szeretnék, ha továbbra is titok maradna a pontos helyszín. Az urbex közösség alapelve ugyanis az épületek védelme és dokumentálása, nem a pusztulásuk elősegítése: